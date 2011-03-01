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VIA çift çekirdekli Eden X2 işlemcisini tanıttı

8 yıl
11,6b
1
14
İşlemci
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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VIA çift çekirdekli Eden X2 işlemcisini tanıttı
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AMD ve Intel ile birlikte x86 tabanlı işlemci üreten üç isimden birisi olan VIA, çift çekirdekli yeni Nano X2 işlemcisini duyurdu. Eden X2 olarak isimlendirilen ve endüstriyel uygulamaları hedef aldığı belirtilen 64-bit uyumlu işlemci yeni işlemci, 40nm fabrikasyon süreciyle üreticiliyor ve VIA'nın mevcut ürün gamındaki diğer üreticilerle pin uyumu sergiliyor.

Düşük güç tüketimli gömülü sistemler için geliştirilen yeni işlemci, kurumsal uygulamalar için yer yer büyük önem arz eden sanallaştırma teknolojisini de destekliyor. AES Güvenlik Motoru ile donanım tabanlı veri şifrelemeyi otomatik olarak gerçekleştirebilen yeni işlemci için örneklendirmenin başladığı, kullanılan sistemlerin ise ikinci çeyrekte çıkacağı açıklandı.

VIA'nın Gömülü Platform Bölümü'nden sorumlu başkan yardımcısı Daniel Wu konuyla ilgili olarak, "Eden X2, VIA'nın yüksek optimizasyonlu ve enerji verimli bilgi-işlem konusunda nasıl örnek olduğunu bir kez daha gösteriyor." dedi.

VIA çift çekirdekli Eden X2 işlemcisini tanıttı
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Necessa®i 8 yıl
PIII işlemci görünümü var. Ben olsam almam böyle bir işlemci
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abdulmusavvir 8 yıl
Gıcık Via, üretip üretip kendi kullanıyo, bu kadar bencil firma görmedim ben.
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artenis 8 yıl
futboll programlarını izleyip burda sağback sol back yorum yapmayınız lütfen...
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arseniCem 8 yıl
hatırlarım eskiden daha aktifti türkiye'de via.

hatta ilk bilgisayarım via chipsetliydi gigabyte p3 anakart.
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artenis 8 yıl
HANDIKAP nedir arkadaşım???
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Tek-nolojik 8 yıl
Evet şu ana kadar via kullanıcılar için çok şey ifade etmiyordu ama vn1000 ve via nanox2 çıktığında fazlasıyla şey ifade edecek diye düşünüyorum, yabancı sitelerde yapılan testlerde vianın x2, intel atom ve amd c350 fusion arasındaki yapılan karşılaştırmalarda via'nın x2 işlemcileri açık ara önde gidiyor ve via nano x2 1.4ghz işlemcinin satışa sunulduğunda sadece 7 watt civarında güç tüketimi olacağı söyleniyor, tabi şu anda sadece söyleniyor çıkınca hep birlikte göreceğiz..
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SERIM 8 yıl

Tek-nolojik

Evet şu ana kadar via kullanıcılar için çok şey ifade etmiyordu ama vn1000 ve via nanox2 çıktığında fazlasıyla şey ifade edecek diye düşünüyorum, yabancı sitelerde yapılan testlerde vianın x2, intel atom ve amd c350 fusion arasındaki yapılan karşılaştırmalarda via'nın x2 işlemcileri açık ara önde gidiyor ve via nano x2 1.4ghz işlemcinin satışa sunulduğunda sadece 7 watt civarında güç tüketimi olacağı söyleniyor, tabi şu anda sadece söyleniyor çıkınca hep birlikte göreceğiz..


Bir önceki nesil Via işlemcilerde İntel Atom dan çok daha performanslıydı ama bir türlü netbooklarda yaygınlaşamadı
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Python 8 yıl
via pek kullanıcı tabanlı çözümler sunmuyor zaten o yüzden kullanıcılar için pekte bir anlam ifade etmiyor
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CodeMachine 8 yıl
@Batuist IPhone ve Ipad deki sistemlerde gömülü sistem ama işlemcileri en küçük ayrıntısına kadar burada haber yapılıyorsa bu neden yapılmasın, insanlar gömülü sistemlerinin hangi işlemciye sahip olduğunu ve bu işlemcinin daha değişik versiyonlarının olup olmadığını bilmesi gayet normal....
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Batuist 8 yıl

CodeMachine

@Batuist IPhone ve Ipad deki sistemlerde gömülü sistem ama işlemcileri en küçük ayrıntısına kadar burada haber yapılıyorsa bu neden yapılmasın, insanlar gömülü sistemlerinin hangi işlemciye sahip olduğunu ve bu işlemcinin daha değişik versiyonlarının olup olmadığını bilmesi gayet normal....

tabi verdiğin örnekte haklısın ama vianın genelde endüstriyel ürünler için çalıştığını düşündüğümüzde son kullanıclardan ziyade daha profesyonel alanda hizmet veren donanımlarda kullanıldığını biliyoruz bu tip işlemcilerin. o yüzden öyle söyledim.
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ahmetkep 8 yıl
gömülü sistemlerde bile çift çekirdeğe geçiliyorsa artık cep telefonları konsollarda bile bunu görebilceğiz.oldukça iyi bir gelişme
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Batuist 8 yıl
bu işlemci gömülü sistemler için geliştirilmişse bunu son kullanıcıların bilmesinin hiçbir esprisi de yok demektir.
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Confusion 8 yıl
ilk bakışta zamanının kralı BARTON işlemcilere benziyor.
teknik detayları belli olduğunda ayrıntılı incelemek şart
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PROOF# 8 yıl
Türkiye'de gidip bir teknoloji mağazasında satış departmanında birine sorsan henüz adını bile bilmiyorlardır buna eminim. Öte yandan TR'de satışı bulunmaması bulunsa dahi anakartı bulunmaması tamamen firmanın handikapı ürün gammını biraz geliştirip TR ve doğu avrupa ülkelerine biraz açılsalar pazar payını büyültseler sanırım diğer işlemci fiyatlarınıda etkiler
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