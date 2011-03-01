VIA çift çekirdekli Eden X2 işlemcisini tanıttı

AMD ve Intel ile birlikte x86 tabanlı işlemci üreten üç isimden birisi olan VIA, çift çekirdekli yeni Nano X2 işlemcisini duyurdu. Eden X2 olarak isimlendirilen ve endüstriyel uygulamaları hedef aldığı belirtilen 64-bit uyumlu işlemci yeni işlemci, 40nm fabrikasyon süreciyle üreticiliyor ve VIA'nın mevcut ürün gamındaki diğer üreticilerle pin uyumu sergiliyor.

Düşük güç tüketimli gömülü sistemler için geliştirilen yeni işlemci, kurumsal uygulamalar için yer yer büyük önem arz eden sanallaştırma teknolojisini de destekliyor. AES Güvenlik Motoru ile donanım tabanlı veri şifrelemeyi otomatik olarak gerçekleştirebilen yeni işlemci için örneklendirmenin başladığı, kullanılan sistemlerin ise ikinci çeyrekte çıkacağı açıklandı.

VIA'nın Gömülü Platform Bölümü'nden sorumlu başkan yardımcısı Daniel Wu konuyla ilgili olarak, "Eden X2, VIA'nın yüksek optimizasyonlu ve enerji verimli bilgi-işlem konusunda nasıl örnek olduğunu bir kez daha gösteriyor." dedi.