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    AMD Zen 6 işlemciler netleşmeye başladı: 24 çekirdeğe çıkacak

    2026 yılında piyasaya çıkması beklenen AMD Zen 6 işlemciler için çekirdek yapılandırması netleşmiş olabilir. Üstelik yeni bilgiler, iki güvenilir kaynaktan geliyor. 
    AMD Zen 6 işlemciler netleşmeye başladı: 24 çekirdeğe çıkacak Tam Boyutta Gör
    AMD'nin Zen 6 mimarisine sahip işlemcileri hakkında yeni detaylar ortaya çıkmaya devam ediyor. Son bilgilere göre TSMC’nin 3nm N3E sürecini temel alacak mimari, çekirdek yapılandırmasında da önemli yenilikler sunabilir. Yeni nesil işlemcilerde çekirdek sayısının 24’e kadar çıkacağı ve yeni bir yonga tasarımının benimseneceği belirtiliyor.

    Zen 6 mimarisiyle çekirdek sayısını artıyor

    ChipHell ve Moore’s Law Is Dead kaynaklı bilgilere göre, Zen 6 işlemciler, AM5 platformuna olan uyumunu koruyacak ancak yeni CCD tasarımıyla önceki nesillere kıyasla ciddi bir çekirdek artışı sunacak. Buna göre CCD çekirdek sayısının 12'ye kadar çıkacağı belirtiliyor. Bu, önceki nesillerde kullanılan 8 çekirdekli CCD’lere kıyasla iki katlık bir artış anlamına geliyor. Böylece toplam çekirdek sayısı 24’e kadar ulaşabilecek.

    Bu arada AMD, mobil işlemcilerde de yeni bir geçiş süreci planlıyor. Mevcut Ryzen mobil işlemciler, genellikle dört yüksek performanslı Zen çekirdeği ve sekiz verimlilik odaklı Zen çekirdeği içeren hibrit bir yapı kullanıyor. Ancak Zen 6 ile birlikte bu yapı terk edilecek ve mobil işlemciler de doğrudan 12 Zen 6 çekirdeğine sahip olacak. Ayrıca, yeni nesil CCD’lerin 75mm² büyüklüğünde olduğu iddia ediliyor. Ayrıca 3D V-Cache yine devrede olacak.

    Medusa Point ve Medusa Ridge

    Zen 6 işlemcilerle birlikte AMD’nin APU tarafında da önemli değişiklikler yapacağı söyleniyor. Moore’s Law Is Dead’e göre, AMD’nin standart APU’ları çiplet tabanlı bir yapıya geçiş yapacak ve monolitik tasarımdan uzaklaşacak. "Medusa Point" olarak adlandırılan yeni dizüstü APU’larının 12 çekirdekli Zen 6 CCD ile geleceği ve 200mm² büyüklüğünde bir I/O kalıbına sahip olacağı belirtiliyor.

    AMD Zen 6 işlemciler netleşmeye başladı: 24 çekirdeğe çıkacak Tam Boyutta Gör
    Bu yeni I/O kalıbı, sekiz RDNA çalışma grubu, 128-bit bellek denetleyicisi ve büyük bir NPU barındıracak. Ayrıca, Infinity Cache’in entegre edilmesiyle GPU performansının artırılabileceği de konuşuluyor. Öte yandan masaüstü Medusa Point işlemcilerin ise "Medusa Ridge" adıyla kullanılacağı ve iki adet 12 çekirdekli Zen 6 CCD ile donatılacağı gündemde. 

    Zen 6 mimarisine sahip işlemcilerin 2026 yılında piyasaya sürülmesi bekleniyor. Üretim süreci olarak TSMC’nin 3nm sınıfı düğümlerinden biri tercih edilecek. Daha önce N3E süreci gündeme gelse de, AMD’nin daha ileri bir üretim sürecine geçiş yapabileceği belirtiliyor. TSMC’nin 2nm (N2) sürecine geçiş yapacak olması nedeniyle Zen 6’nın en azından N3P sürecinde üretilmesi muhtemel görünüyor.

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