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    Texas Instruments, dünyanın en küçük mikro denetleyicisini tanıttı

    Texas Instruments, dünyanın en küçük mikro denetleyicisini tanıttı. 1,38 mm² boyutuyla en yakın rakibinden %38 daha küçük olan çip, sadece bir pul biber tanesi büyüklüğünde.
    Texas Instruments, dünyanın en küçük mikro kontrolcüsünü tanıttı Tam Boyutta Gör
    Texas Instruments (TI), dünyanın en küçük mikro denetleyicisini (MCU) tanıttı. Şirket, MSPM0C1104 isimli MCU'nun 1,38 mm² boyutuyla bir pul biber tanesi kadar olduğunu söylüyor. En yakın rakibinden %38 daha küçük olan çip, parça başına 20 cent maliyete sahip.

    Temel bir bilgisayarın bileşenlerini içeriyor

    MSPM0C1104, küçük boyutlarına rağmen, bir bilgisayarın tüm temel bileşenlerini içeriyor. 24 MHz'de çalışan Armv32-bit Cortex-M0+ CPU, 1KB SRAM ve 16KB flaş belleği bünyesinde barındırıyor.

    MCU'nun diğer önemli özelliklerinin arasında, üç kanallı 12 bit analogdan dijitale dönüştürücü, 6 genel amaçlı giriş/çıkış pini, Evrensel Asenkron Alıcı Verici (UART), Seri Çevre Birimi Arabirimi (SPI) ve Entegre Devre (I2C) gibi standart iletişim arabirimleriyle uyumluluk yer alıyor. 

    Texas Instruments , yüksek hızda ve hassas yerleşik analog çevre birimlerinin, algılama ve kontrol özellikleriyle geliştirilebilecek cihazlar için büyük fayda sağlayacağını belirtiyor. Oldukça düşük güç tüketimine sahip mikro kontrolcünün, kart alanının kısıtlı olduğu kulaklıklar ve tıbbi problar gibi cihazlarda önemli kullanım alanı olduğu ifade ediliyor.

    Kaynakça https://www.tomshardware.com/tech-industry/the-worlds-smallest-microcontroller-measures-just-1-38-mm2-and-costs-20-cents https://www.ti.com/about-ti/newsroom/news-releases/2025/2025-03-11-ti-introduces-the-world-s-smallest-mcu--enabling-innovation-in-the-tiniest-of-applications.html?HQS=evt-tsw-null-ew_2025_mspm0_small-twit-pr-null-ww_en_awr
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