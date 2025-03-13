Intel Arrow Lake Refresh işlemciler doğrulandı: AI güncellemesi yolda

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Tam Boyutta Gör Intel’in masaüstü ve dizüstü platformlarında yer alan Arrow Lake serisi çok yakında güncellenebilir. Daha önce iptal edildiği söylenen Arrow Lake Refresh (ARL-R), yeni sızıntıya göre tekrar gündemde ve yolda olduğu doğrulandı. Yeni seri masaüstü hem de dizüstü modeller için performans ve NPU geliştirmeleri getirecek.

Intel Arrow Lake Refresh işlemciler doğrulandı

Weibo’da paylaşılan bilgilere göre Arrow Lake Refresh, hem masaüstü (S-Serisi) hem de dizüstü (HX-Serisi) için planlanıyor. Bu da mevcut silikonun aynı kalacağını doğruluyor. Keza daha önceki söylentiler de, yenilemenin çekirdek sayısında artış yerine, dahili NPU birimi için bir güncellemeye odaklanacağını öne sürüyordu.

Şu an Intel, platformun gelecekte başka nesil işlemcileri destekleyip desteklemeyeceği konusunda net bir açıklama yapmadı. Ancak Arrow Lake Refresh tamamen yeni bir nesil yerine, AI çipletlerinde yapılan değişiklikler ve muhtemelen daha yüksek saat hızlarıyla gelen bir yenileme olacak. En azından bu platformun en az bir yıl daha desteklenmeye devam edeceği kesinleşti.

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Öte yandan Arrow Lake Refresh’in, Panther Lake ve Wildcat Lake dizüstü işlemci serileriyle birlikte sunulacağı belirtiliyor. Eğer ARL-R, aynı GPU mimarisini kullanmaya devam ederse, grafik tarafında Panther Lake ile arasında iki nesillik bir fark olacak. Zira Arrow Lake'in Alchemist tabanlı GPU'lar kullandığı biliyoruz ve Panther Lake’in Celestial GPU ile gelmesi bekleniyor.

Özetle, Intel'in Arrow Lake Refresh ile en az bir yıl daha bu platforma yatırım yapacağı doğrulandı. Ancak yenilemenin, ne kadar fark yaratacağı merak konusu.

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