Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Intel Arrow Lake Refresh işlemciler doğrulandı: AI güncellemesi yolda

    Intel, Arrow Lake işlemci serisini yenileyerek AI odaklı bir güncelleme sunmaya hazırlanıyor. ARL-R serisi, bu kez AI odaklı yenilikler sunacak. İşte detaylar...
    Intel Arrow Lake Refresh doğrulandı: AI güncellemesi yolda Tam Boyutta Gör
    Intel’in masaüstü ve dizüstü platformlarında yer alan Arrow Lake serisi çok yakında güncellenebilir. Daha önce iptal edildiği söylenen Arrow Lake Refresh (ARL-R), yeni sızıntıya göre tekrar gündemde ve yolda olduğu doğrulandı. Yeni seri masaüstü hem de dizüstü modeller için performans ve NPU geliştirmeleri getirecek.

    Intel Arrow Lake Refresh işlemciler doğrulandı

    Weibo’da paylaşılan bilgilere göre Arrow Lake Refresh, hem masaüstü (S-Serisi) hem de dizüstü (HX-Serisi) için planlanıyor. Bu da mevcut silikonun aynı kalacağını doğruluyor. Keza daha önceki söylentiler de, yenilemenin çekirdek sayısında artış yerine, dahili NPU birimi için bir güncellemeye odaklanacağını öne sürüyordu.

    Şu an Intel, platformun gelecekte başka nesil işlemcileri destekleyip desteklemeyeceği konusunda net bir açıklama yapmadı. Ancak Arrow Lake Refresh tamamen yeni bir nesil yerine, AI çipletlerinde yapılan değişiklikler ve muhtemelen daha yüksek saat hızlarıyla gelen bir yenileme olacak. En azından bu platformun en az bir yıl daha desteklenmeye devam edeceği kesinleşti.

    Öte yandan Arrow Lake Refresh’in, Panther Lake ve Wildcat Lake dizüstü işlemci serileriyle birlikte sunulacağı belirtiliyor. Eğer ARL-R, aynı GPU mimarisini kullanmaya devam ederse, grafik tarafında Panther Lake ile arasında iki nesillik bir fark olacak. Zira Arrow Lake'in Alchemist tabanlı GPU'lar kullandığı biliyoruz ve Panther Lake’in Celestial GPU ile gelmesi bekleniyor.

    Özetle, Intel'in Arrow Lake Refresh ile en az bir yıl daha bu platforma yatırım yapacağı doğrulandı. Ancak yenilemenin, ne kadar fark yaratacağı merak konusu.

    Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Toyota'dan güneş panelli minik elektrikli araç

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    saçma fıkralar ford courier 1.5 hangi yağ kullanılır anafranil kullananlar otobüste nasıl uyunur beko mu arçelik mi

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    15.000-20.000 TL Arası Telefonlar
    Xiaomi POCO X6 Pro
    Xiaomi POCO X6 Pro
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    15.000-20.000 TL Arası Laptoplar
    Lenovo V15
    Lenovo V15
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Giriş Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz, DH'yi kullanırken depoladığımız çerezlerle ilgili veri politikamıza gözatın.
    Kabul Ediyorum