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Tam Boyutta Gör AMD’nin merakla beklenen yeni Ryzen 9000 X3D işlemcileri Türkiye satışa çıktı. Daha önce seriye ait olan Ryzen 7 9800X3D, firma tarafından fiyat/performans olarak konumlandırılmıştı. Peki serinin amiral gemisi modelleri AMD Ryzen 9 9950X3D ve 9900X3D Türkiye fiyatları nasıl? İşte tüm detaylar...

AMD Ryzen 9 9950X3D ve 9900X3D Türkiye'de

AMD Ryzen 9 9950X3D ve 9900X3D, 13 Mart itibarıyla küresel pazarda satışa çıktı. Buna göre 9950XD, 9950X modelinden 100 dolar daha pahalı olan 699 dolar, 9900X3D ise 9900X'ten 130 dolar daha yüksek fiyatla geliyor. Türkiye'deki listelemelere baktığımızda ise, Ryzen 9 9950X3D 36.999TL, 9900X3D ise 31.000 TL fiyata sahip.

AMD Ryzen 9 9950X3D karşılaştırma sonuçları paylaşıldı 3 gün önce eklendi

AMD Ryzen 9 9950X3D: 36.999 TL

AMD Ryzen 9 9900X3D: 31.000 TL

AMD Ryzen 9 9950X3D ve 9900X3D özellikler

Yeni X3D modelleri, 3D V-Cache teknolojisine sahip yeniden tasarlanmış CCD yapısıyla geliyor. Bu yapı, işlemcilerin X olmayan versiyonlarına kıyasla saat hızlarını korumasına olanak tanıyor. Tek fark, Ryzen 9 9900X3D'nin boost frekansının standart modele göre 100 MHz daha düşük olması. Buna rağmen, 3D V-Cache'in sunduğu ekstra önbellek kapasitesi sayesinde her iki işlemci de özellikle oyun performansında önemli kazanımlar sağlayacak. Tüm detaylara hemen aşağıdan ulaşabilirsiniz...

AMD Ryzen 9 9950X3D ve 9900X3D tanıtıldı: İşte performansı 2 ay önce eklendi

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AMD Ryzen 9 9950X3D ve 9900X3D Türkiye'de satışa çıktı