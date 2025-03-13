Intel Core Ultra 300 Panther Lake işlemciler yakından görüntülendi
Intel, Embedded World 2025 etkinliği kapsamında Panther Lake işlemcileri tanıtmaya başladı. Etkinlikte sergilenen bir Panther Lake-H örneği, 4 performans çekirdeği (P-Core), 8 verimlilik çekirdeği (E-Core) ve 4 düşük güç çekirdeği (LP-Core) olmak üzere toplam 16 çekirdekli hibrit bir çekirdek yapısına sahip.
Intel'in duyurduğu teknik detaylara göre, Panther Lake ailesi genel olarak şu özelliklere sahip:
- 16 adede kadar CPU çekirdeği
- 12 adede kadar Xe3 grafik çekirdeği
- 180 AI TOPS (Yapay Zeka İşlem Gücü)
- 12 PCIe 5.0 hattı
- 2025'in ikinci çeyreğinde dizüstü bilgisayarlarda yer alacak
Ayrıca Intel, Panther Lake serisinde 18A üretim sürecini kullanacağını da doğruladı. PowerVia ve RibbonFET teknolojileriyle birlikte gelecek bu işlemciler, özellikle verimlilik tarafında büyük sıçrama yapmayı hedefliyor. Seri üretimin 2025'in ikinci yarısında başlaması beklenirken, Intel ilk olarak yüksek performanslı dizüstü bilgisayar modellerine odaklanacak.
Panther Lake, Intel’in uzun süredir devam eden üretim süreci geçişindeki en önemli aşamalardan biri olarak görülüyor. Hem yeni nesil CPU çekirdekleri hem de entegre grafik tarafındaki yenilikleriyle, özellikle dizüstü bilgisayar segmentinde rekabeti kızıştırabilir. Ancak tüm detaylar için bir süre daha beklememiz gerekecek.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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