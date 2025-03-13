Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Intel Core Ultra 300 Panther Lake işlemciler yakından görüntülendi

    Intel Core Ultra 200 “Arrow Lake” mobil işlemcilerinin doğrudan halefi olan Panther Lake işlemcileri yakından görüntülendi. Peki neler sunacak? İşte detaylar...
    Intel Core Ultra 300 Panther Lake işlemciler görüntülendi Tam Boyutta Gör
    Intel'in bir süredir sızıntılarla gündemde olan Panther Lake işlemci ailesi, Embedded World 2025 etkinliğinde ilk kez fiziksel olarak sergilendi. Intel'in yeni nesil Core Ultra 300 serisine dahil olacak bu işlemciler, hem CPU hem de Xe3 "Celestial" grafik birimiyle önemli değişiklikler getiriyor.

    Intel Core Ultra 300 Panther Lake işlemciler yakından görüntülendi

    Intel, Embedded World 2025 etkinliği kapsamında Panther Lake işlemcileri tanıtmaya başladı. Etkinlikte sergilenen bir Panther Lake-H örneği, 4 performans çekirdeği (P-Core), 8 verimlilik çekirdeği (E-Core) ve 4 düşük güç çekirdeği (LP-Core) olmak üzere toplam 16 çekirdekli hibrit bir çekirdek yapısına sahip.

    Intel Core Ultra 300 Panther Lake işlemciler görüntülendi Tam Boyutta Gör
    Intel’in Cougar Cove ve Skymont çekirdeklerini kullanan yeni nesil mimari, mevcut nesle kıyasla hem güç verimliliği hem de çoklu iş parçacıklı işlem performansı açısından geliştirmeler sunacak. Bunun yanı sıra, amiral gemisi versiyonda 12 Xe3 çekirdeği yer alacak. Oyun odaklı bazı modellerde ise GPU çekirdek sayısının 3’te 1 oranında azaltılacağı ve bunun yerine PCIe şeritlerinin 4’ten 12’ye çıkarılacağı bilgisi sızdırılmış durumda.

    Intel'in duyurduğu teknik detaylara göre, Panther Lake ailesi genel olarak şu özelliklere sahip:

    • 16 adede kadar CPU çekirdeği
    • 12 adede kadar Xe3 grafik çekirdeği
    • 180 AI TOPS (Yapay Zeka İşlem Gücü)
    • 12 PCIe 5.0 hattı
    • 2025'in ikinci çeyreğinde dizüstü bilgisayarlarda yer alacak

    Ayrıca Intel, Panther Lake serisinde 18A üretim sürecini kullanacağını da doğruladı. PowerVia ve RibbonFET teknolojileriyle birlikte gelecek bu işlemciler, özellikle verimlilik tarafında büyük sıçrama yapmayı hedefliyor. Seri üretimin 2025'in ikinci yarısında başlaması beklenirken, Intel ilk olarak yüksek performanslı dizüstü bilgisayar modellerine odaklanacak.

    Panther Lake, Intel’in uzun süredir devam eden üretim süreci geçişindeki en önemli aşamalardan biri olarak görülüyor. Hem yeni nesil CPU çekirdekleri hem de entegre grafik tarafındaki yenilikleriyle, özellikle dizüstü bilgisayar segmentinde rekabeti kızıştırabilir. Ancak tüm detaylar için bir süre daha beklememiz gerekecek.

    Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Toyota'dan güneş panelli minik elektrikli araç

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    servis esp nedir ortak elektrik sayacı ayırma maliyeti tiktok izlenme hilesi giyilmiş ayakkabı nasıl iade edilir suzuki vitara hibrit

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    10.000 TL Altındaki Telefonlar
    Reeder P13 Blue Plus
    Reeder P13 Blue Plus
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    15.000-20.000 TL Arası Laptoplar
    Acer Swift 3
    Acer Swift 3
    Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Giriş Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz, DH'yi kullanırken depoladığımız çerezlerle ilgili veri politikamıza gözatın.
    Kabul Ediyorum