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Tam Boyutta Gör Intel'in bir süredir sızıntılarla gündemde olan Panther Lake işlemci ailesi, Embedded World 2025 etkinliğinde ilk kez fiziksel olarak sergilendi. Intel'in yeni nesil Core Ultra 300 serisine dahil olacak bu işlemciler, hem CPU hem de Xe3 "Celestial" grafik birimiyle önemli değişiklikler getiriyor.

Intel Core Ultra 300 Panther Lake işlemciler yakından görüntülendi

Intel, Embedded World 2025 etkinliği kapsamında Panther Lake işlemcileri tanıtmaya başladı. Etkinlikte sergilenen bir Panther Lake-H örneği, 4 performans çekirdeği (P-Core), 8 verimlilik çekirdeği (E-Core) ve 4 düşük güç çekirdeği (LP-Core) olmak üzere toplam 16 çekirdekli hibrit bir çekirdek yapısına sahip.

Tam Boyutta Gör Intel’in Cougar Cove ve Skymont çekirdeklerini kullanan yeni nesil mimari, mevcut nesle kıyasla hem güç verimliliği hem de çoklu iş parçacıklı işlem performansı açısından geliştirmeler sunacak. Bunun yanı sıra, amiral gemisi versiyonda 12 Xe3 çekirdeği yer alacak. Oyun odaklı bazı modellerde ise GPU çekirdek sayısının 3’te 1 oranında azaltılacağı ve bunun yerine PCIe şeritlerinin 4’ten 12’ye çıkarılacağı bilgisi sızdırılmış durumda.

Intel'in duyurduğu teknik detaylara göre, Panther Lake ailesi genel olarak şu özelliklere sahip:

16 adede kadar CPU çekirdeği

12 adede kadar Xe3 grafik çekirdeği

180 AI TOPS (Yapay Zeka İşlem Gücü)

12 PCIe 5.0 hattı

2025'in ikinci çeyreğinde dizüstü bilgisayarlarda yer alacak

Ayrıca Intel, Panther Lake serisinde 18A üretim sürecini kullanacağını da doğruladı. PowerVia ve RibbonFET teknolojileriyle birlikte gelecek bu işlemciler, özellikle verimlilik tarafında büyük sıçrama yapmayı hedefliyor. Seri üretimin 2025'in ikinci yarısında başlaması beklenirken, Intel ilk olarak yüksek performanslı dizüstü bilgisayar modellerine odaklanacak.

Intel, Panther Lake CPU'larının gecikeceği iddialarını yalanladı 5 gün önce eklendi

Panther Lake, Intel’in uzun süredir devam eden üretim süreci geçişindeki en önemli aşamalardan biri olarak görülüyor. Hem yeni nesil CPU çekirdekleri hem de entegre grafik tarafındaki yenilikleriyle, özellikle dizüstü bilgisayar segmentinde rekabeti kızıştırabilir. Ancak tüm detaylar için bir süre daha beklememiz gerekecek.

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Intel Core Ultra 300 Panther Lake işlemciler görüntülendi