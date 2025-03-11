TSMC, Samsung ile arayı açtı: Pazar payı düşüyor

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Tam Boyutta Gör Samsung, yarı iletken döküm pazarında TSMC karşısında kan kaybetmeye devam ediyor. 2024'ün dördüncü çeyreğinde, TSMC'nin payı artarken, Samsung'un payı tek haneli rakamlara geriledi. Özellikle büyük müşterilerden gelen siparişlerin azalması, şirket gelilerini düşürmeye devam ediyor.

TSMC yine zirvede

Pazar araştırma şirketi TrendForce'un hazırladığı verilere göre, TSMC'nin 2024'ün dördüncü çeyreğindeki pazar payı yüzde 67,1 seviyesine yükseldi. Bu oran, önceki çeyreğe kıyasla 2,4 puanlık bir artış anlamına geliyor. Samsung'un ise pazar payı yüzde 9,1'den yüzde 8,1 seviyesine gerileyerek, iki şirket arasındaki farkın 59 puana çıkmasına yol açtı. Üçüncü çeyrekte bu fark 55,6 puan seviyesindeydi.

Peki ne oldu? TSMC, üretim kapasitesini artırarak yapay zeka sunucularından üst düzey akıllı telefon işlemcilerine ve yeni nesil PC platformlarına kadar geniş bir yelpazede talebi karşılamaya devam ediyor. Bunun yanı sıra, şirketin yeni nesil üretim süreçlerinde yüksek verimlilikle çalışabilmesi, gelir artışını destekleyen bir diğer önemli faktör.

Samsung için kan kaybı sürüyor

Samsung ise 2nm GAA düğümünde deneme üretiminde yüzde 30 verimlilik oranına ulaşarak ilerleme kaydetse de, gelişmiş üretim süreçleri için gelen siparişlerin yetersiz kalması nedeniyle gelir kaybını telafi edemedi. Özellikle Qualcomm’un, üçüncü nesil 3nm ‘N3P’ süreciyle üretilecek Snapdragon 8 Elite Gen 2 işlemcisi için siparişlerini tamamen TSMC’ye kaydırması, Samsung için ek bir darbe oldu.

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Gelir açısından değerlendirildiğinde, TSMC'nin 2024'ün dördüncü çeyreğinde 26,85 milyar dolar gelir elde ettiği ve bu rakamın önceki çeyreğe kıyasla yüzde 14,1 artış gösterdiği belirtiliyor. Samsung’un aynı dönemdeki geliri ise 3,26 milyar dolara gerileyerek yüzde 1,4’lük bir düşüş yaşadı. Öte yandan, Çin’in en büyük yarı iletken üreticisi SMIC, Samsung’u yakalamak için önemli adımlar atıyor. Ancak, en yeni üretim teknolojilerine sahip EUV makinelerine erişim sağlanmadıkça, şirketin pazar payını kayda değer şekilde artırması zor görünüyor.

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