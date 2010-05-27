VIA tablet bilgisayar pazarına giriyor: 100-150$ seviyesindeki modeller yolda

Nano serisi düşük güç tüketimli işlemcileriyle, netbook'lar için hazırlanan Intel Atom ailesine güçlü bir alternatif oluşturmasına rağmen, beklenen pazar yaygınlığına ulaşamayan VIA, gözünü son dönemin en popüler cihazları arasında yer alan tablet bilgisayarlara dikmiş durumda. Gelen bilgilere göre VIA, kendi geliştirdiği platformlardan güç alan yeni tablet modellerini yılın ikinci yarısı ile birlikte kullanıma sunmayı planlıyor. Bloomberg'in haberine göre, VIA'nin yeni tabletleri 100-150$ arasında bir fiyatlandırmaya sahip olacak ve 9.7-inç büyüklüğündeki Apple iPad'e kıyasla daha yüksek taşınabilirlik için daha küçük ekran ile gelecekler.

VIA'nın yeni tabletlerinde x86 tabanlı Nano işlemcileri yerine, firmanın ARM tabanlı ve ultra-düşük güç tüketimli işlemcilerine yer verileceği bildiriliyor. Bu sayede hem pil kullanımı süresini uzun tutmayı hem de maliyetleri aşağı çekmeyi hedefleyen VIA'nın, tablet bilgisayarlarında Android işletim sistemini kullanması da kuvvetle muhtemel görünüyor. İlk örneklerinin 1-5 Haziran tarihleri arasında Tayvan'da yapılacak Computex 2010 fuarında görünmesi beklenen yeni tabletlerin satışına ise yukarıda da belirttiğimiz gibi yılın ikinci yarısında başlanması planlanıyor.