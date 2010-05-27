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VIA tablet bilgisayar pazarına giriyor: 100-150$ seviyesindeki modeller yolda

8 yıl
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Ekran Kartı
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Nano serisi düşük güç tüketimli işlemcileriyle, netbook'lar için hazırlanan Intel Atom ailesine güçlü bir alternatif oluşturmasına rağmen, beklenen pazar yaygınlığına ulaşamayan VIA, gözünü son dönemin en popüler cihazları arasında yer alan tablet bilgisayarlara dikmiş durumda. Gelen bilgilere göre VIA, kendi geliştirdiği platformlardan güç alan yeni tablet modellerini yılın ikinci yarısı ile birlikte kullanıma sunmayı planlıyor. Bloomberg'in haberine göre, VIA'nin yeni tabletleri 100-150$ arasında bir fiyatlandırmaya sahip olacak ve 9.7-inç büyüklüğündeki Apple iPad'e kıyasla daha yüksek taşınabilirlik için daha küçük ekran ile gelecekler.

VIA'nın yeni tabletlerinde x86 tabanlı Nano işlemcileri yerine, firmanın ARM tabanlı ve ultra-düşük güç tüketimli işlemcilerine yer verileceği bildiriliyor. Bu sayede hem pil kullanımı süresini uzun tutmayı hem de maliyetleri aşağı çekmeyi hedefleyen VIA'nın, tablet bilgisayarlarında Android işletim sistemini kullanması da kuvvetle muhtemel görünüyor. İlk örneklerinin 1-5 Haziran tarihleri arasında Tayvan'da yapılacak Computex 2010 fuarında görünmesi beklenen yeni tabletlerin satışına ise yukarıda da belirttiğimiz gibi yılın ikinci yarısında başlanması planlanıyor.


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vidoko 8 yıl
çok iyi oldu bu tablet pcler çıması..hemen hemen her işini görecek özellikleri var ...
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gerbay 8 yıl
VIA bunun x86 işlemci kullanan modelini çıkarsa peynir ekmek gibi satar.. bu VIA neden böyle işlere girmiyor anlamıyorum..
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Batuist 8 yıl
fiyatına göre güzel bir ürüne benziyor..
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1963bursa 8 yıl
Mustafa bana bir ulaş biraz konuşalım, microsoft harici çözüm yolları bulalım size de, ev ve kopya kullanımında falan gereksiz ama şirketler bazında microsoft ve intel dışı çözümlerden ciddi verim elde ediliyor.
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abdulmusavvir 8 yıl
VIA tabanlı bilgisayar alcaksam x86 avantajım nerde yani, tamam katılıyorum ARM de güçlü kullanışlı ama yazılım desteği henüz güçlenme aşamasında olduğundan her programı açmaz, bu konuda daha tecrübeli firmalar var, amd-intel-via zaten arm tabanlı hiç bir işi beceremiyorlar, VIA alacaksam hiç bir şekilde ARM tabanlı almam.
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MÇKR_06 8 yıl
fiyat gerçekten çok iyi
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sadtneverdie 8 yıl
çok güzel
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Confusion 8 yıl
100-150USD birçok kişinin sadece deneme amaçlı alması için bile yeterli bir rakam==> bu cihazın çok satması muhtemel
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s_demirci_53 8 yıl
şu an resimde gördüğünüz ürün zaten piyasada satılan bir ürün yaklaşık 90 ila 200 dolar araasında fiyata satılıyor androaid kısmında bununla ilgili bir konu açtım bütün özellikleri yazıyor.android 1.6 kullanıyor
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stradivardi 8 yıl
çok satacağını sanmam karşısında intel gibi bir dev var intel buna pek izin vermeyecektir baksanıza daha güçlü bir çözüm oluşturuyorlar desek olmadığı için resmen çöp oluyor işlemcisi tamam belki bu tableti kendi çıkaracak ama ama yine de diğer firmalarda intelli tablet çıkaracaklar ve bu cihazda gölgede kalacak yazık keşke böyle olmasa
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pckolik13 8 yıl
Bu ürün çok satar bence
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