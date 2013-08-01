VMware ile yeni nesil sanallaştırma ve bulut teknolojileri üzerine konuştuk

İnceleme, Test ve Analiz Editörü
Fatih617
tabiki calistirabilirsin.
makinene virtualbox u kur. üzerinde windows linux vb isletim sistemlerini kosturabilirsin. hemde ücretsiz. nasil kurulum yapabilecegini anlatan onlarca site var bakarsin birinden.
vmware in "vmware workstation 9" adli ürünü de var bu is icin. ama trial yada illegal yolla kullanman gerekir.
harunsuvcatborisefiyattan da bahsetseydin adamim. kazigin boyutunu arkadaslar kafalarında canlandırabilirlerdi.iyisin güzelsin ama o fiyatın var ya seni gömecek vmware...microsoft üc asagi bes yukarı aynı özellikleri belese veriyor... sen napiyon!! yesende bu yemesende bu :/100 sunucum varsa senin sanallastırmanı satın alma yerine 10tane adam alir arge merkezi kurup openstack, opennebula, cloudstack, eucaliptus gibi bir yazilimi kullanırak senden daha ucuza getiririm adamim...EMC, VMWare, Oracle kazzıgın dibiler ama saolsun kamu kurumları halktan alınan vergileri carcur etmek ve kazzıkları sivriltmek icin carcur etmekten bir an geri durmuyorlar...32 Gb rame kadar sunucu tabanlı wmvare ücretsiz... Yerinde kesinlikle ms yazılımı kullanmam. Citrix, RHEV gibi sistemlerde kullanılabilir ama ms asla. Ayrıca şu msin lisanlamasını anlayabilen var mı? Kuracaksın sistemi hiç alakasız bir yerden lisans eksiği çıkacak...
sunu söylemedim ama vcp5 sertifikasına sahibim, bilgim var yani lisanlama olayindan. vcenter olmadan bir hic vmware vsphere.
diger yandan 32gb ram fakat cpu kisitindan bahsetmemissin. live mig olmamasindan, high availability den bahsetmemissin. yani vmware i vmware yapan özellikleri parasiz olarak anca rüyanda gösteriyorlar :) gecen bi kurumda sanallastirma yapalim falan olmus vmware i cagirmislar toplamda 200 sanal sunucu ortalama 6gb ram e sahip olacak sekilde bir tasarim sunulmus. fiyati tahmin et? 500bin $... kvm+hyperv ile calisiyoruz su an maliyet 0 a yakın.
microsofttan hic hazzetmiyorum sadece fiyat karsilastirmasi olarak söyledim. Microsoft hyper-v datacenter lisansi ile alındıgında sinirsiz sanal makine(lisans gerektirmeyen oto aktivasyonlu) acabiliyorsun.
linux kvm i tek gecerim xen i henüz kullanmadim ama kvm deki stabilitenin 10da1i yok microsoftta(2012 hyper-v: ömrümü yedi)
|güzel bence devamı gelmeli.
teşekkürlr dh ve asus.
catborise
32 Gb ram'e kadar sunucu tabanlı wmvare ücretsiz... Yerinde kesinlikle ms yazılımı kullanmam. Citrix, RHEV gibi sistemlerde kullanılabilir ama ms asla. Ayrıca şu ms'in lisanlamasını anlayabilen var mı? Kuracaksın sistemi hiç alakasız bir yerden lisans eksiği çıkacak...
Allah Diyen TirbüşonUltraltdag1 ağustos, ve moto x 8 saat içinde tanıtılacak bi haber olması gerekmiyor mutanıtılınca haber yaparlar canlı yayın olcağını sanmıyorum moto x in tanıtılmasına 8 saat diye haber mi yapsınlar :D
moto x ile yeterince haber yaptılar zaten moto x çıktı çıkacak yolda az kaldı geliyor gelmek üzere reklamlardan sonra burada filan gibi haberleri çok fazla yapmak anlamsız ve gereksiz
belli aralıklarla belli kesin bilgilerle yer verilmesi yeterlidir
|takdir ettiğim yazılım firmalarından biri
| Windows'ta Linux Backtrack 5 R3 Gnome çalıştırabiliyor muyuz? Bunu ya da benzeri bir şeyi çalıştıran ya da bilgisi olan varsa lütfen cevaplasın.
Edit: imla
|fiyattan da bahsetseydin adamim.
kazigin boyutunu arkadaslar kafalarında canlandırabilirlerdi.
iyisin güzelsin ama o fiyatın var ya seni gömecek vmware...
microsoft üc asagi bes yukarı aynı özellikleri belese veriyor... sen napiyon!! yesende bu yemesende bu :/
100 sunucum varsa senin sanallastırmanı satın alma yerine 10tane adam alir arge merkezi kurup openstack, opennebula, cloudstack, eucaliptus gibi bir yazilimi kullanırak senden daha ucuza getiririm adamim...
EMC, VMWare, Oracle kazzıgın dibiler ama saolsun kamu kurumları halktan alınan vergileri carcur etmek ve kazzıkları sivriltmek icin carcur etmekten bir an geri durmuyorlar...
Ultraltdag
tanıtılınca haber yaparlar canlı yayın olcağını sanmıyorum moto x in tanıtılmasına 8 saat diye haber mi yapsınlar :D
| Mehmet bey çok fazla "şey" demiş üzerinde çalışması lazım
iyi bir roportaj olmuş. Vmware nin son kulanıcıya yönelik sanallaştırma yazılımından bahsedilmedi sanırım oda hoş uygulamadır.
|1 ağustos, ve moto x 8 saat içinde tanıtılacak bi haber olması gerekmiyor mu
kazigin boyutunu arkadaslar kafalarında canlandırabilirlerdi.
iyisin güzelsin ama o fiyatın var ya seni gömecek vmware...
microsoft üc asagi bes yukarı aynı özellikleri belese veriyor... sen napiyon!! yesende bu yemesende bu :/
100 sunucum varsa senin sanallastırmanı satın alma yerine 10tane adam alir arge merkezi kurup openstack, opennebula, cloudstack, eucaliptus gibi bir yazilimi kullanırak senden daha ucuza getiririm adamim...
EMC, VMWare, Oracle kazzıgın dibiler ama saolsun kamu kurumları halktan alınan vergileri carcur etmek ve kazzıkları sivriltmek icin carcur etmekten bir an geri durmuyorlar...