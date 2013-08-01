Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Standart Oynatıcı MP3 Ses
Oto. Başlat (?)
Sıradaki Video
0 sn. ▶
İPTAL ET

VMware ile yeni nesil sanallaştırma ve bulut teknolojileri üzerine konuştuk

5 yıl
9,1b
1
Operatörler - Kurumsal Haberler
Kısa Bağlantı Iframe Kodu
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık
Sanallaştırma yazılımları söz konusu olduğunda akıllara gelen ilk firma olan VMware ile yeni nesil bulut teknolojileri, servisler ve sanallaştırma teknolojleri üzerine keyifli bir sohbet gerçekleştirdik.
 

En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
catborise 5 yıl en beğenilen
fiyattan da bahsetseydin adamim.
kazigin boyutunu arkadaslar kafalarında canlandırabilirlerdi.
iyisin güzelsin ama o fiyatın var ya seni gömecek vmware...
microsoft üc asagi bes yukarı aynı özellikleri belese veriyor... sen napiyon!! yesende bu yemesende bu :/
100 sunucum varsa senin sanallastırmanı satın alma yerine 10tane adam alir arge merkezi kurup openstack, opennebula, cloudstack, eucaliptus gibi bir yazilimi kullanırak senden daha ucuza getiririm adamim...
EMC, VMWare, Oracle kazzıgın dibiler ama saolsun kamu kurumları halktan alınan vergileri carcur etmek ve kazzıkları sivriltmek icin carcur etmekten bir an geri durmuyorlar...
fiyattan da bahsetseydin adamim.kazigin boyutunu arkadaslar kafalarında canlandırabilirlerdi.iyisin güzelsin ama o fiyatın var ya seni gömecek vmware....
Devamını Gör
Yanıtla +14
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
catborise 5 yıl
Fatih617
Windowsta Linux Backtrack 5 R3 Gnome çalıştırabiliyor muyuz? Bunu ya da benzeri bir şeyi çalıştıran ya da bilgisi olan varsa lütfen cevaplasın. Edit: imla

tabiki calistirabilirsin.
makinene virtualbox u kur. üzerinde windows linux vb isletim sistemlerini kosturabilirsin. hemde ücretsiz. nasil kurulum yapabilecegini anlatan onlarca site var bakarsin birinden.
vmware in "vmware workstation 9" adli ürünü de var bu is icin. ama trial yada illegal yolla kullanman gerekir.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
catborise 5 yıl
harunsuv
catborisefiyattan da bahsetseydin adamim. kazigin boyutunu arkadaslar kafalarında canlandırabilirlerdi.iyisin güzelsin ama o fiyatın var ya seni gömecek vmware...microsoft üc asagi bes yukarı aynı özellikleri belese veriyor... sen napiyon!! yesende bu yemesende bu :/100 sunucum varsa senin sanallastırmanı satın alma yerine 10tane adam alir arge merkezi kurup openstack, opennebula, cloudstack, eucaliptus gibi bir yazilimi kullanırak senden daha ucuza getiririm adamim...EMC, VMWare, Oracle kazzıgın dibiler ama saolsun kamu kurumları halktan alınan vergileri carcur etmek ve kazzıkları sivriltmek icin carcur etmekten bir an geri durmuyorlar...
32 Gb rame kadar sunucu tabanlı wmvare ücretsiz... Yerinde kesinlikle ms yazılımı kullanmam. Citrix, RHEV gibi sistemlerde kullanılabilir ama ms asla. Ayrıca şu msin lisanlamasını anlayabilen var mı? Kuracaksın sistemi hiç alakasız bir yerden lisans eksiği çıkacak...

sunu söylemedim ama vcp5 sertifikasına sahibim, bilgim var yani lisanlama olayindan. vcenter olmadan bir hic vmware vsphere.
diger yandan 32gb ram fakat cpu kisitindan bahsetmemissin. live mig olmamasindan, high availability den bahsetmemissin. yani vmware i vmware yapan özellikleri parasiz olarak anca rüyanda gösteriyorlar :) gecen bi kurumda sanallastirma yapalim falan olmus vmware i cagirmislar toplamda 200 sanal sunucu ortalama 6gb ram e sahip olacak sekilde bir tasarim sunulmus. fiyati tahmin et? 500bin $... kvm+hyperv ile calisiyoruz su an maliyet 0 a yakın.
microsofttan hic hazzetmiyorum sadece fiyat karsilastirmasi olarak söyledim. Microsoft hyper-v datacenter lisansi ile alındıgında sinirsiz sanal makine(lisans gerektirmeyen oto aktivasyonlu) acabiliyorsun.
linux kvm i tek gecerim xen i henüz kullanmadim ama kvm deki stabilitenin 10da1i yok microsoftta(2012 hyper-v: ömrümü yedi)
Yanıtla +3
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
bytradm 5 yıl
güzel bence devamı gelmeli.
teşekkürlr dh ve asus.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
harunsuv 5 yıl
catborise
fiyattan da bahsetseydin adamim. kazigin boyutunu arkadaslar kafalarında canlandırabilirlerdi.iyisin güzelsin ama o fiyatın var ya seni gömecek vmware...microsoft üc asagi bes yukarı aynı özellikleri belese veriyor... sen napiyon!! yesende bu yemesende bu :/100 sunucum varsa senin sanallastırmanı satın alma yerine 10tane adam alir arge merkezi kurup openstack, opennebula, cloudstack, eucaliptus gibi bir yazilimi kullanırak senden daha ucuza getiririm adamim...EMC, VMWare, Oracle kazzıgın dibiler ama saolsun kamu kurumları halktan alınan vergileri carcur etmek ve kazzıkları sivriltmek icin carcur etmekten bir an geri durmuyorlar...

32 Gb ram'e kadar sunucu tabanlı wmvare ücretsiz... Yerinde kesinlikle ms yazılımı kullanmam. Citrix, RHEV gibi sistemlerde kullanılabilir ama ms asla. Ayrıca şu ms'in lisanlamasını anlayabilen var mı? Kuracaksın sistemi hiç alakasız bir yerden lisans eksiği çıkacak...
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Gl4dius 5 yıl
Allah Diyen Tirbüşon
Ultraltdag1 ağustos, ve moto x 8 saat içinde tanıtılacak bi haber olması gerekmiyor mu
tanıtılınca haber yaparlar canlı yayın olcağını sanmıyorum moto x in tanıtılmasına 8 saat diye haber mi yapsınlar :D

moto x ile yeterince haber yaptılar zaten moto x çıktı çıkacak yolda az kaldı geliyor gelmek üzere reklamlardan sonra burada filan gibi haberleri çok fazla yapmak anlamsız ve gereksiz
belli aralıklarla belli kesin bilgilerle yer verilmesi yeterlidir
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
KaleyDeskop 5 yıl
takdir ettiğim yazılım firmalarından biri
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Fatih617 5 yıl
Windows'ta Linux Backtrack 5 R3 Gnome çalıştırabiliyor muyuz? Bunu ya da benzeri bir şeyi çalıştıran ya da bilgisi olan varsa lütfen cevaplasın.
Edit: imla
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
catborise 5 yıl en beğenilen
fiyattan da bahsetseydin adamim.
kazigin boyutunu arkadaslar kafalarında canlandırabilirlerdi.
iyisin güzelsin ama o fiyatın var ya seni gömecek vmware...
microsoft üc asagi bes yukarı aynı özellikleri belese veriyor... sen napiyon!! yesende bu yemesende bu :/
100 sunucum varsa senin sanallastırmanı satın alma yerine 10tane adam alir arge merkezi kurup openstack, opennebula, cloudstack, eucaliptus gibi bir yazilimi kullanırak senden daha ucuza getiririm adamim...
EMC, VMWare, Oracle kazzıgın dibiler ama saolsun kamu kurumları halktan alınan vergileri carcur etmek ve kazzıkları sivriltmek icin carcur etmekten bir an geri durmuyorlar...
Yanıtla +14
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
PwaGG 5 yıl
Ultraltdag
1 ağustos, ve moto x 8 saat içinde tanıtılacak bi haber olması gerekmiyor mu

tanıtılınca haber yaparlar canlı yayın olcağını sanmıyorum moto x in tanıtılmasına 8 saat diye haber mi yapsınlar :D
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
-mehmet- 5 yıl
Mehmet bey çok fazla "şey" demiş üzerinde çalışması lazım


iyi bir roportaj olmuş. Vmware nin son kulanıcıya yönelik sanallaştırma yazılımından bahsedilmedi sanırım oda hoş uygulamadır.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Ultraltdag 5 yıl
1 ağustos, ve moto x 8 saat içinde tanıtılacak bi haber olması gerekmiyor mu
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Daha Fazla Yorum Yükle
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Sıradaki
Bitince Sıradakine Geç
24:45
4 kameralı Samsung Galaxy A9 detaylı analiz ve ön inceleme
14b izlenme · 5 ay
37:36
Apple özür diledi, Pil değişimi sürprizi | Mobilite, mobil teknoloji programı
16,8b izlenme · 1 yıl
09:23
280.000 TL'lik 8K televizyon Türkiye'de | İşte detaylar
9,3b izlenme · 1 hf.
04:50
Galaxy A7 ve A9'u bir de ondan dinleyin | Anıl Öztekin anlatıyor
5b izlenme · 7 ay
40:59
Akıllı telefon dünyasında son 1 hafta | Mobilite
13,2b izlenme · 7 ay
38:34
Mobilite: Xiaomi Black Shark değerlendirmesi
8,2b izlenme · 1 yıl
05:44
Acer Predator Thronos PUBG Turnuvasındayız!
679 izlenme · 3 sa. yeni video
06:01
Note 9'un fiyatı artacak mı? Samsung Pay ve Bixby dijital asistana ne oldu?
6,3b izlenme · 9 ay
31:49
Android 8.0 alacak Samsung cihaz listesi ve fazlası | Mobilite
14,6b izlenme · 1 yıl
02:48
Turkcell: "5G'ye bugünden hazırız"
10,9b izlenme · 5 ay
13:26
Msi Meg Z390 Godlike inceleme | Anakartların anakartı
10,3b izlenme · 6 ay
20:30
Monster'da Bu Hafta - Metro Exodus
332 izlenme · 3 sa. yeni video
09:30
Nokia 5.1 Plus ile oyun deneyimi
2b izlenme · 1 gün
31:05
Mobilite: 16000mAh bataryalı telefon ve fazlası
10,2b izlenme · 1 yıl
06:14
Microsoft Türkiye CTO'su Onur Koç ile Yapay Zeka Üzerine Konuştuk
4,7b izlenme · 2 ay
30:13
AMD Radeon RX 590 geliyor | Kısa Devre
12,2b izlenme · 6 ay
07:36
Hiçbir Zaman Çıkış Yapmayan PlayStation Özel Oyunu!
9,4b izlenme · 2 hf.
Sorgu: 0,406 saniye (WEB2)
Alternatif Görünümler Geri Bildirim