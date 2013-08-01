VMware ile yeni nesil sanallaştırma ve bulut teknolojileri üzerine konuştuk

Sanallaştırma yazılımları söz konusu olduğunda akıllara gelen ilk firma olan VMware ile yeni nesil bulut teknolojileri, servisler ve sanallaştırma teknolojleri üzerine keyifli bir sohbet gerçekleştirdik.

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