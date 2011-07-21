VTX3D'den dahili tv alıcılı yeni ekran kartları

İnceleme, Test ve Analiz Editörü
Geçtiğimiz günlerde çift grafik işlemcili Radeon HD 6870 X2 modelini incelediğimiz VTX3D, entegre DVB-T televizyon alıcısı ile kullanıcılara televizyon programlarını bilgisayar ortamında izleme olanağı tanıyan Radeon HD6670 ve HD6570 Digital Streamer modellerini duyurdu. Her ikisi de AMD'nin 40nm Juniper grafik yongasından güç alan DirectX 11 destekli ekran kartları 480x paralel işlem birimi, 128-Bit bellek veri yolu desteği ve 1GB bellek kapasitesiyle geliyor.
Hyper Memory teknolojisi sayesinde sistem belleğinden yapılacak atama ile bellek kapasitesİ 2GB'a yükseltilebilen ekran kartlarından Radeon HD6670 Digital Streamer Edition modeli 800MHz GPU ve 4000MHz bellek (GDDR5) saat hızlarında, Radeon HD6570 Digital Streamer Edition modeli ise 650MHz GPU ve 1334MHz bellek (DDR3) hızlarında çalışmakta. Özelleştirilmiş soğutucu tasarıma sahip olan kartlarda görüntü aktarımı için D-Sub, DVI ve HDMI portlarına yer veriliyor. VTX tarafından yakın zamanda satışa sunulacak kartların fiyatları ise açıklanmadı.
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Evet dediğiniz gibi deneme yapılıyor ama ne denemesiymiş anlamadım gitti ben bildim bileleli denemedeler dediğiniz gibi 2014 de biticekse iyi derim ama hiç sanmıyorum o 2020 bulur ozamana anca oturur artık yurt dışındaki yayınlar ne hale gelir kim bilir. Geçenlerde yanlış hatırlamıyosam yine DH gördüm bir ingiliz kanalı 3d tenis maçı yayını yapıyodu :D
Türkiye'de DVB-T
TRT'nin Çamlıca'daki verici tesislerinde başlatılan sayısal karasal yayın deneme yayınları, TRT-İnt yayınının yapılmakta olduğu Ankara'da 31. ve İstanbul'da 23. kanaldan, bir kanaldan TRT program yayını sürekli olarak, üç kanaldan da özel televizyonlar tarafından dönüşümlü olarak yapılmaktadır.
Türkiye, 2006 yılının başından itibaren karasal sayısal yayına geçmiş durumda. Şu an toplam beş kanal bu yayının denemesini yapıyor. İstanbul, Ankara ve İzmir'den başlayacak geçiş süreci, bölge bölge tüm Türkiye'yi kapsayacak ve 2014 yılında sona erecek.