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Ekran Kartı ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

VTX3D'den dahili tv alıcılı yeni ekran kartları

8 yıl (Son Güncelleme: 8 yıl)
8,8b
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Ekran Kartı
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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VTX3D'den dahili tv alıcılı yeni ekran kartları
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Geçtiğimiz günlerde çift grafik işlemcili Radeon HD 6870 X2 modelini incelediğimiz VTX3D, entegre DVB-T televizyon alıcısı ile kullanıcılara televizyon programlarını bilgisayar ortamında izleme olanağı tanıyan Radeon HD6670 ve HD6570 Digital Streamer modellerini duyurdu. Her ikisi de AMD'nin 40nm Juniper grafik yongasından güç alan DirectX 11 destekli ekran kartları 480x paralel işlem birimi, 128-Bit bellek veri yolu desteği ve 1GB bellek kapasitesiyle geliyor.
Hyper Memory teknolojisi sayesinde sistem belleğinden yapılacak atama ile bellek kapasitesİ 2GB'a yükseltilebilen ekran kartlarından Radeon HD6670 Digital Streamer Edition modeli 800MHz GPU ve 4000MHz bellek (GDDR5) saat hızlarında, Radeon HD6570 Digital Streamer Edition modeli ise 650MHz GPU ve 1334MHz bellek (DDR3) hızlarında çalışmakta. Özelleştirilmiş soğutucu tasarıma sahip olan kartlarda görüntü aktarımı için D-Sub, DVI ve HDMI portlarına yer veriliyor. VTX tarafından yakın zamanda satışa sunulacak kartların fiyatları ise açıklanmadı. 
VTX3D'den dahili tv alıcılı yeni ekran kartları
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Tanarri 8 yıl
umutarslan.com
dvb-t yazıyor türkiyede o yayın pek kullanılmıyor.hatta hiç kullanılmıyor desek yeridir.analog kanal çekiyorsa belki izlenir ama uzaya çıkıcaz hala analog anten kullanan varmı merak ediyorum. bundan sonra tv kartı alacaksınız DVB-S2 desteklileredn alın HD yayınlarıda izlersiniz.Türkiyede DVB-TTRTnin Çamlıcadaki verici tesislerinde başlatılan sayısal karasal yayın deneme yayınları, TRT-İnt yayınının yapılmakta olduğu Ankarada 31. ve İstanbulda 23. kanaldan, bir kanaldan TRT program yayını sürekli olarak, üç kanaldan da özel televizyonlar tarafından dönüşümlü olarak yapılmaktadır.Türkiye, 2006 yılının başından itibaren karasal sayısal yayına geçmiş durumda. Şu an toplam beş kanal bu yayının denemesini yapıyor. İstanbul, Ankara ve İzmirden başlayacak geçiş süreci, bölge bölge tüm Türkiyeyi kapsayacak ve 2014 yılında sona erecek.

Evet dediğiniz gibi deneme yapılıyor ama ne denemesiymiş anlamadım gitti ben bildim bileleli denemedeler
dediğiniz gibi 2014 de biticekse iyi derim ama hiç sanmıyorum o 2020 bulur ozamana anca oturur artık yurt dışındaki yayınlar ne hale gelir kim bilir. Geçenlerde yanlış hatırlamıyosam yine DH gördüm bir ingiliz kanalı 3d tenis maçı yayını yapıyodu :D
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umutarslan.com 8 yıl
dvb-t yazıyor türkiyede o yayın pek kullanılmıyor.hatta hiç kullanılmıyor desek yeridir.analog kanal çekiyorsa belki izlenir ama uzaya çıkıcaz hala analog anten kullanan varmı merak ediyorum. bundan sonra tv kartı alacaksınız DVB-S2 desteklileredn alın HD yayınlarıda izlersiniz.
Türkiye'de DVB-T
TRT'nin Çamlıca'daki verici tesislerinde başlatılan sayısal karasal yayın deneme yayınları, TRT-İnt yayınının yapılmakta olduğu Ankara'da 31. ve İstanbul'da 23. kanaldan, bir kanaldan TRT program yayını sürekli olarak, üç kanaldan da özel televizyonlar tarafından dönüşümlü olarak yapılmaktadır.
Türkiye, 2006 yılının başından itibaren karasal sayısal yayına geçmiş durumda. Şu an toplam beş kanal bu yayının denemesini yapıyor. İstanbul, Ankara ve İzmir'den başlayacak geçiş süreci, bölge bölge tüm Türkiye'yi kapsayacak ve 2014 yılında sona erecek.
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iskambildestesi 8 yıl
bu kart çok teknolojik bir ürün olduğundan ve ekenomik olduğundan dolayı tr ye hayatta gelmez. çünkü stoklardaki tv kartları satılamaz. buda tr nin kazık satış politikasına tamamıyla aykırıdır.
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UzmaN345 8 yıl
Güzel fikir satıcaktır...
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peters 8 yıl
Bu kartın tv özelliği performansını nasıl etkiler acaba.Yada ikisini ayrı ayrı almak dahamı hesaplı olur.
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Process64 8 yıl
Multimedya bilgisayarlar için çok güzel bir seçenek olacağa benziyor.
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DarkSidesOfMe 8 yıl
bir ara ati de vardı bunlar all-in-wonder serisi...
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