VTX3D'den dahili tv alıcılı yeni ekran kartları

Geçtiğimiz günlerde çift grafik işlemcili Radeon HD 6870 X2 modelini incelediğimiz VTX3D, entegre DVB-T televizyon alıcısı ile kullanıcılara televizyon programlarını bilgisayar ortamında izleme olanağı tanıyan Radeon HD6670 ve HD6570 Digital Streamer modellerini duyurdu. Her ikisi de AMD'nin 40nm Juniper grafik yongasından güç alan DirectX 11 destekli ekran kartları 480x paralel işlem birimi, 128-Bit bellek veri yolu desteği ve 1GB bellek kapasitesiyle geliyor.

Hyper Memory teknolojisi sayesinde sistem belleğinden yapılacak atama ile bellek kapasitesİ 2GB'a yükseltilebilen ekran kartlarından Radeon HD6670 Digital Streamer Edition modeli 800MHz GPU ve 4000MHz bellek (GDDR5) saat hızlarında, Radeon HD6570 Digital Streamer Edition modeli ise 650MHz GPU ve 1334MHz bellek (DDR3) hızlarında çalışmakta. Özelleştirilmiş soğutucu tasarıma sahip olan kartlarda görüntü aktarımı için D-Sub, DVI ve HDMI portlarına yer veriliyor. VTX tarafından yakın zamanda satışa sunulacak kartların fiyatları ise açıklanmadı.