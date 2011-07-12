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Verbatim'den boyutlarıyla dikkat çeken Store 'n' Stay serisi USB bellekler

7 yıl
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Çevre Birimleri
knight
Haber Editörü
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Piyasadaki sayılı USB bellek üreticilerinden Verbatim, ufak boyutlarıyla dikkatleri üzerinde toplayan Store 'n' Stay serisi USB belleklerini duyurdu.
İhtiyacınıza göre 4 GB, 8 GB ve 16 GB olmak üzere üç farklı depolama seçeneği sunan USB bellekler sırasıyla 19,99$, 29,99$ ve 59,99$ fiyat etiketine sahip.
USB belleklerin bu kadar küçültülmesinin ne kadar avantaj ne kadar dezavantaj olduğu tartışılır. Bu tür ürünlerin kaybolma riskinin yüksek olduğunu düşünüyoruz.

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artenis 7 yıl
Kesınlıkle 3G modemler hakkında haklısınız- sağa sola çekerken zorlayıp USb portu kırma rıskı bile var o nedenle mantıklı bir USB depolama- artı 3G modemlerde fazla bir küçülme beklenemes sim + anten vari malzemeleri küçülmezler
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Mehmet OK 7 yıl
Nasıl bir kullanıcı kitlesi hedef alınmış merak ettim doğrusu. Belki belleğini sürekli dizüstü ve netbook'larının üzerinde taşımak isteyenler için uygun olur. Yoksa editörün de belirttiği gibi kaybolma riski yüksek. Belli ki fare alıcılarından esinlenmişer, keşke şu USB 3G Modemler için de benzer boyutlarda ürünler olsa. Bizim üç operatörün de verdiği modemler gerçekten büyük ve kullanışsız.

Örnek Şekil 1.A
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Nef'i 7 yıl Mehmet OK
Mehmet OK

Nasıl bir kullanıcı kitlesi hedef alınmış merak ettim doğrusu. Belki belleğini sürekli dizüstü ve netbook'larının üzerinde taşımak isteyenler için uygun olur. Yoksa editörün de belirttiği gibi kaybolma riski yüksek. Belli ki fare alıcılarından esinlenmişer, keşke şu USB 3G Modemler için de benzer boyutlarda ürünler olsa. Bizim üç operatörün de verdiği modemler gerçekten büyük ve kullanışsız.

Örnek Şekil 1.A
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Bu şekilde bir kullanım için iyi bir seçenek olurdu ancak normal kullanım için kaybolma ihtimali yüksek.
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alito 7 yıl
okuma yazma hızı düşük olur bunun.
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Captain Pilot 7 yıl
Teknolojik aletin boyutunun küçüklüğü portatiflğini arttırabilir fakat bu kadar küçük olunca da kaybolma olasılığı artar arkadaşın dediği gibi.
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kımyasal 7 yıl
Hmm hadi birazda küçüğünden yapalım.
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murat2O98 7 yıl
önemli olan boyutu değil işlevi
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