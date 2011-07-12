Verbatim'den boyutlarıyla dikkat çeken Store 'n' Stay serisi USB bellekler

Piyasadaki sayılı USB bellek üreticilerinden Verbatim, ufak boyutlarıyla dikkatleri üzerinde toplayan Store 'n' Stay serisi USB belleklerini duyurdu.

İhtiyacınıza göre 4 GB, 8 GB ve 16 GB olmak üzere üç farklı depolama seçeneği sunan USB bellekler sırasıyla 19,99$, 29,99$ ve 59,99$ fiyat etiketine sahip.

USB belleklerin bu kadar küçültülmesinin ne kadar avantaj ne kadar dezavantaj olduğu tartışılır. Bu tür ürünlerin kaybolma riskinin yüksek olduğunu düşünüyoruz.

