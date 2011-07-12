Verbatim'den boyutlarıyla dikkat çeken Store 'n' Stay serisi USB bellekler

Haber Editörü
Piyasadaki sayılı USB bellek üreticilerinden Verbatim, ufak boyutlarıyla dikkatleri üzerinde toplayan Store 'n' Stay serisi USB belleklerini duyurdu.
İhtiyacınıza göre 4 GB, 8 GB ve 16 GB olmak üzere üç farklı depolama seçeneği sunan USB bellekler sırasıyla 19,99$, 29,99$ ve 59,99$ fiyat etiketine sahip.
USB belleklerin bu kadar küçültülmesinin ne kadar avantaj ne kadar dezavantaj olduğu tartışılır. Bu tür ürünlerin kaybolma riskinin yüksek olduğunu düşünüyoruz.
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Örnek Şekil 1.A
Bu şekilde bir kullanım için iyi bir seçenek olurdu ancak normal kullanım için kaybolma ihtimali yüksek.