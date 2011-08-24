Verbatim'den darbelere karşı dayanıklı harici sabit disk: Store 'n' Go Traveller

Tüketicilere USB bellek, taşınabilir sabit disk, CD, DVD ve Bluray gibi birbirinden farklı depolama çözümleri sunan Verbatim firması, ürün gamına yeni bir model daha katıyor: Store 'n' Go Traveller.

750 GB kapasiteyle gelen Store 'n' Go Traveller, günümüzde hızla yaygınlaşan ve USB 2.0'a kıyasla daha hızlı veri transferine olanak tanıyan USB 3.0 arabirimine ev sahipliği yapıyor. Yeni sabit diski, çoğu rakibinden ayıran özelliği ise darbelere, şoklara karşı dayanıklı tasarlanması. Böylece sabit diski yanlışlıkla elinizden düşürdüğünüz takdirde hayati verilerinizi kaybetme olasılığınız biraz da olsa azalıyor.







Verbatim'in 2 yıl garanti verdiği Store 'n' Go Traveller'ın fiyatı hakkında bilgi bulunmuyor.



