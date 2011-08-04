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Verbatim'den optik sensörlü ve kablosuz fare serisi: Ergo

7 yıl
8,1b
1
7
Çevre Birimleri
knight
Haber Editörü
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Verbatim'den optik sensörlü ve kablosuz fare serisi: Ergo
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Ürettiği birbirinden kaliteli CD, DVD ve Blu-ray disklerle yakından tanıdığımız Verbatim firması, siyah, kırmızı ve mavi olmak üzere üç farklı renk seçeneğiyle gelen fare serisi Ergo'yu satışa sundu.
Ergonomik tasarıma sahip olduğu öne sürülen fare, kablosuz tasarlanmış. Bilgisayarla iletişim farenin ufak Bluetooth adaptörüyle kuruluyor. Optik sensör içeren fareye 2 adet AAA pil güç veriyor.
Verbatim Ergo serisinin satış fiyatı 29,15$ olarak belirlenmiş. 
Verbatim'den optik sensörlü ve kablosuz fare serisi: Ergo
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Verbatim'den optik sensörlü ve kablosuz fare serisi: Ergo
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bocekgrafik 7 yıl
İşi bilen arkadaşlar nerden çakma olduğunu söylemişler. Ben de diyorum ki, ne kadar ergonomik duruyor bu böyle. Adamlar gerçekten iyi iş çıkarmış diye söyleniyordum kendi kendime :-)
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dmxerkan 7 yıl
Verbatim markasını severdim. Mx Revolution kasasından çalmış. Yazık oldu.
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Recharged 7 yıl
Yalnız fiyatı daha uygun gibi.Performansı Logitech kadar iyi değildir muhtemelen ama bir denenebilir.
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iSpanyoL` 7 yıl
Logitech'den şaşmammm :D aynen direk çakmaa birden çok örnekleri var logitech çakmalarının
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Cthulhu Fhtagn 7 yıl
gibisi falan yok, resmen logitech performance mx'in çakması.
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Batuist 7 yıl
logitech ile işbirliği yapmışlar gibime geliyor. yada firmadan alıp kendi ismini basıyor böyle bir anlaşma yapmış da olabilirler.. çünkü tıpa tıp aynı ürünleri var..
ergonomi olarak çok başarılı bulduğum bir tasarım. mx1000 kullanıyorum bu tasarıma çok benziyor sanırım başka fare kullanamam bundan sonra. diğerleri odun gibi geliyor.. bu tam avuçiçine oturuyor...
fiyatına bir daha baktımda logitechten bunu alıyor olması imkansız :)) logitech yerine uygun fiyatlı alternatifi..
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Recharged 7 yıl
Bildiğin Logitech MX Performance Darkfield'in çakması gibi.
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