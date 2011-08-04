Verbatim'den optik sensörlü ve kablosuz fare serisi: Ergo

Ürettiği birbirinden kaliteli CD, DVD ve Blu-ray disklerle yakından tanıdığımız Verbatim firması, siyah, kırmızı ve mavi olmak üzere üç farklı renk seçeneğiyle gelen fare serisi Ergo'yu satışa sundu.

Ergonomik tasarıma sahip olduğu öne sürülen fare, kablosuz tasarlanmış. Bilgisayarla iletişim farenin ufak Bluetooth adaptörüyle kuruluyor. Optik sensör içeren fareye 2 adet AAA pil güç veriyor.

Verbatim Ergo serisinin satış fiyatı 29,15$ olarak belirlenmiş.

