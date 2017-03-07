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Vestel Venus Z10 detaylı ön inceleme

2 yıl
75,9b
1
Cep Telefonları
Kısa Bağlantı Iframe Kodu
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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İspanya'nın Barselona kentinde düzenlenen Mobil Dünya Kongresi'nde Vestel, üst segment için geliştirdiğini söylediği Venus Z10 modelini tanıttı. Peki bu telefon ne kadar üst segment, detaylar videoda.
Vestel'in üst segment akıllı telefon olarak lanse ettiği Venus Z10 modelini masaya yatırıyor ve tüm detaylarını değerlendiriyoruz. Bu telefon gerçekten üst segment mi, yanıtı videomuzda. 

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psicik96 2 yıl en beğenilen
Sübhanallah .. Benmi yanlış görüyorum yoksa Kapasitif tuşların üstünde Sanal tuşlarmı görüyorum ?..
Bu ne cesaret yiidim beni ara ..
2 Yanıt Yanıtla +40
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mkyb 2 yıl
Snapdragon 435'li telefona 4GB RAM'den dolayı üst seviye demek, RAM'i bol giriş seviyesi ekran kartlı oyuncu bilgisayarı yapmaktan farksız.
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Ömerayhan 2 yıl
1-) Telefon üst segment değil zaten.
2-) SD 435 yeni nesil bir işlemci. Nokia kullandığında da saydırmıştınız. İşlemci güzel, gereksiz pil tüketimi yapmıyor gücü de yeterli. Yeni nesil SD 4xx demek eski nesil SD 6xx'i aratmayacak demek.
3-) Telefon TR'de üretildi. Sırf bunun için bile alınır. Fabrikasında çalışanlar ahmet abi mehmet abi fatma teyze. Ortaya cidden güzel bir iş çıkarmışlar malzeme kalitesi de eskisi gibi çöp değil.
4-) Şimdi başlayacaksınız Tr de üretildi de parçalarının yarısı ithal diye. Apple Amerikan markası içindeki parçaların ne kadarı abd yapımı ki.
Yerli bir operasyon olması önemli bu noktada.
5-) Almayacaksanız almayın boşuna karalamayın. Ben gelsin anneme alıcam.
6-) Taksit de yapılıyor yerli telefonlara alma imkanı daha kolay.
7-) Bu özellikteki bir telefonu samsung sony lg den almaya çalışsanız fiyatı uçar gider.
8-) Bunun fiyatı 1000-1500 arası bişey olucak. Kaynak ne demeyin kaynak dötüm. Çıkınca görürsünüz görüşürüz. Nisan ortası-sonu gibi satışa çıkacak aşağı yukarı.
Edit: Kanayan gözlerinize şeyapim töbest. Sanal tuşlar kapatılabilecek. Türkiye bir iş becerdiği zaman bu forumdakilere giren bir şeyler var ya gerçekten. Almıyor zaten hayatta almaz da bi karalama peşinde.
435 girişse 2xx işlemciler ne? Boş boş konuşmalar.
4'ü gördüler ya orda tipini ..........
4'ten sonrasına da bakmanız gerekiyor.
Bi de neymiş 1080P olmazmış. Nokia da 435'i 1080le çıkardı takır takır çalışıyor.
Boşsunuz.
1-) Telefon üst segment değil zaten.2-) SD 435 yeni nesil bir işlemci. Nokia kullandığında da saydırmıştınız. İşlemci güzel, gereksiz pil tüketimi yapmıyor...
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2 Yanıt Yanıtla +24
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DH Misafiri 1 yıl
kusur tamamen gmail ve google bağımlı telefon. Fotoğraf galerisi yok direk google kaydetmek zorunda, bu yanlış. İki SİM kart ve telefon kişi kayıt ayrımı yok oda gmail ve google da kayıtlı. Yani bir sizin tüm bilgilerinizi depoluyor kontrolünüz haricinde KArışık
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karamemis 1 yıl
milli ruh tan yoksun ,ülkesinin gelişmelerini daha başlamadan baltalayan.,yeni doğmuş markalarda son teknoloji isteyen.ve %100 yerlilik isteyen bu ruhsuzlar yüzünden devrim otomobilini,üretemedik,uçak fabrikamız seri üretim yaparken kapandı,motor fabrikası.traktör fabrikası.tren fabrikası da öyle...bi başlayalım üretmeye geliştikçe tamamını da üretebiliriz....başka markalarda çıkacaktır.
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dadas28 2 yıl
NFC ve Çift kamera çift hat olması gerekirdi,İşlemci düşük ve 4K kaydı yok bunlar eksileri yeni modeli bekliyeceğiz anlaşılan.
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dadas28 2 yıl dadas28
Bu teknoloji olsun 2 bin lira olsun.Biraz da Vestelden gayret.
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hgurbuz50 2 yıl
teknosada 1500 den çıkmış pahalı...
nokia 6 vodafone da peşin 1300TL
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inceuclusarj 2 yıl hgurbuz50
hgurbuz50
teknosada 1500 den çıkmış pahalı...
nokia 6 vodafone da peşin 1300TL

Hocam dün vodafone bayiye sordum peşin satmıyoruz tarifeye ek 24 ay taksitle satıyoruz dedi.1400 e geliyo dedi yaklaşık
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hgurbuz50 2 yıl
çıkmaz :)
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adil07 2 yıl
16/06/2017 halen daha cıkmadı Vestel Ban
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corpixx 2 yıl

LG G6 olan telefona 3,5K para verene acırım gerçekten beklesin şu telefonu alın maks 1,5K olur fiyatı bunun.
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hgurbuz50 2 yıl
nisanın 10 u oldu cihazdan hala haber yok?
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DH Misafiri 2 yıl
Abi ne çok güldüm ya telefonda hem fiziksel hem de dokunmatik geri, ana ekran tuşu ve ayarlar tuşu eklenmiş gereksiz yer kaplamasımı yapılmış yoksa gereksiz tuşmu bilemedim ????
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tutankenshta 2 yıl DH Misafiri
satılan üründe o sanal tuşları kapatma seçeneği koyacaklar... ne yapacaklar?
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TOROS RÜZGARI 2 yıl
İst/Avcılar/Türksan'daki Güvenüssü'nü öneririm.
Gayet ilgili,hoşgörülü ve onarım olarakta en fazla 1 saat içinde sorunsuz geri teslim alabiliyorsunuz.
Eşimin telefonunu götürdüğüm için gittim,gördüm biliyorum. (5070,Aynısndan bendede var.)
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