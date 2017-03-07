Vestel Venus Z10 detaylı ön inceleme

İnceleme, Test ve Analiz Editörü
İspanya'nın Barselona kentinde düzenlenen Mobil Dünya Kongresi'nde Vestel, üst segment için geliştirdiğini söylediği Venus Z10 modelini tanıttı. Peki bu telefon ne kadar üst segment, detaylar videoda.
Vestel'in üst segment akıllı telefon olarak lanse ettiği Venus Z10 modelini masaya yatırıyor ve tüm detaylarını değerlendiriyoruz. Bu telefon gerçekten üst segment mi, yanıtı videomuzda.
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Bu ne cesaret yiidim beni ara ..
2-) SD 435 yeni nesil bir işlemci. Nokia kullandığında da saydırmıştınız. İşlemci güzel, gereksiz pil tüketimi yapmıyor gücü de yeterli. Yeni nesil SD 4xx demek eski nesil SD 6xx'i aratmayacak demek.
3-) Telefon TR'de üretildi. Sırf bunun için bile alınır. Fabrikasında çalışanlar ahmet abi mehmet abi fatma teyze. Ortaya cidden güzel bir iş çıkarmışlar malzeme kalitesi de eskisi gibi çöp değil.
4-) Şimdi başlayacaksınız Tr de üretildi de parçalarının yarısı ithal diye. Apple Amerikan markası içindeki parçaların ne kadarı abd yapımı ki.
Yerli bir operasyon olması önemli bu noktada.
5-) Almayacaksanız almayın boşuna karalamayın. Ben gelsin anneme alıcam.
6-) Taksit de yapılıyor yerli telefonlara alma imkanı daha kolay.
7-) Bu özellikteki bir telefonu samsung sony lg den almaya çalışsanız fiyatı uçar gider.
8-) Bunun fiyatı 1000-1500 arası bişey olucak. Kaynak ne demeyin kaynak dötüm. Çıkınca görürsünüz görüşürüz. Nisan ortası-sonu gibi satışa çıkacak aşağı yukarı.
Edit: Kanayan gözlerinize şeyapim töbest. Sanal tuşlar kapatılabilecek. Türkiye bir iş becerdiği zaman bu forumdakilere giren bir şeyler var ya gerçekten. Almıyor zaten hayatta almaz da bi karalama peşinde.
435 girişse 2xx işlemciler ne? Boş boş konuşmalar.
4'ü gördüler ya orda tipini ..........
4'ten sonrasına da bakmanız gerekiyor.
Bi de neymiş 1080P olmazmış. Nokia da 435'i 1080le çıkardı takır takır çalışıyor.
Boşsunuz.