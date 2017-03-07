Vestel Venus Z10 detaylı ön inceleme

İspanya'nın Barselona kentinde düzenlenen Mobil Dünya Kongresi'nde Vestel, üst segment için geliştirdiğini söylediği Venus Z10 modelini tanıttı. Peki bu telefon ne kadar üst segment, detaylar videoda.

Vestel'in üst segment akıllı telefon olarak lanse ettiği Venus Z10 modelini masaya yatırıyor ve tüm detaylarını değerlendiriyoruz. Bu telefon gerçekten üst segment mi, yanıtı videomuzda.