Vestel ile yerli telefon çalışmalarını konuştuk: Venus V3 5020 ve dahası...

İnceleme, Test ve Analiz Editörü
Vestel'in bir numaralı ismi Turan Erdoğan ile Turkcell işbirliği kapsamında çıkardıkları yeni telefonları Venus V3 olmak üzere üst telefon yapıp yapmayacakları, fiyatlar ve diğer detayları konuştuk.
Vestel ve Turkcell işbirliğinin açıklandığı toplantı için Manisa'daki devasa üretim merkezi Vestel City'deki. Şirketin bir numaralı ismi olan Turan Erdoğan ile yerli telefon çalışmalarındaki son durumu, yeni telefon modelleri Venus V3 5020 ile ilgili merak edilen detaylar, fiyat politikası ve üst seviye telefon arenasına girip girmeyeceklerini konuştuk.
Paylaş Tweetle
Ne diyosun be adam ?
,
"350 tane servis var diyorum, güven issü diyorum bak, 3 yıl garanti veriyoruz.
güven üssümüz var gelirseniz tamir/değişim.
servisimiz var bizim çünkü 350 tane
güven üssü kurduk
zaten 3 yıl garantili bu ürünler."
3 sene evvel aynı konfigurasyon 1800 lira de.
3 sene evvel zaten s4 vardı, o da bunun 2 katı bir telefon du 1800 liraydı.
erdi bey'in böyle insanlarla muhattap olması açıkçası vakit ziyanı gibi geliyor.
Vestel firma olarak cep telefonu pazarında benım gozumde , torba torba altınları siyah posete koyup dolandırıcılara veren teyzeler gibi... elinde güç var ama havaya savuruyor...
Hiçbir şirket isteklerinize göre telefon yapmazmış dedi ya bir de şaşırmış herhalde bunlar, bas parayı al parçayı ürettir olmazsa madem getirt burada birleştir, adam her gün yeni ürün çıkarırken çeyiz sandığına saklamak için çıkarmıyor herhalde satmak için çıkarıyor insanların aklıyla dalga geçmeyin adama parayı verirsen ürünü satar sana, ne demek yani hiçbir şirket yapmaz, böyle bir ticari zekaya sahip olunmaz bu denli büyük firmalar da yazık, parayı bu çöplere harcayacağınıza o yabancı şirketlere verin de adam gibi bir cihaz için harcayın.