Vestel ile yerli telefon çalışmalarını konuştuk: Venus V3 5020 ve dahası...

Vestel'in bir numaralı ismi Turan Erdoğan ile Turkcell işbirliği kapsamında çıkardıkları yeni telefonları Venus V3 olmak üzere üst telefon yapıp yapmayacakları, fiyatlar ve diğer detayları konuştuk.

Vestel ve Turkcell işbirliğinin açıklandığı toplantı için Manisa'daki devasa üretim merkezi Vestel City'deki. Şirketin bir numaralı ismi olan Turan Erdoğan ile yerli telefon çalışmalarındaki son durumu, yeni telefon modelleri Venus V3 5020 ile ilgili merak edilen detaylar, fiyat politikası ve üst seviye telefon arenasına girip girmeyeceklerini konuştuk.