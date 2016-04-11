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Vestel ile yerli telefon çalışmalarını konuştuk: Venus V3 5020 ve dahası...

3 yıl
40,2b
1
Cep Telefonları
Kısa Bağlantı Iframe Kodu
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Vestel'in bir numaralı ismi Turan Erdoğan ile Turkcell işbirliği kapsamında çıkardıkları yeni telefonları Venus V3 olmak üzere üst telefon yapıp yapmayacakları, fiyatlar ve diğer detayları konuştuk.
Vestel ve Turkcell işbirliğinin açıklandığı toplantı için Manisa'daki devasa üretim merkezi Vestel City'deki. Şirketin bir numaralı ismi olan Turan Erdoğan ile yerli telefon çalışmalarındaki son durumu, yeni telefon modelleri Venus V3 5020 ile ilgili merak edilen detaylar, fiyat politikası ve üst seviye telefon arenasına girip girmeyeceklerini konuştuk.
 

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pranis 3 yıl en beğenilen
Adam zaten kendi dediğini anlamıyor, inanmıyor. Bir de vatandaşa kaktırıyor.
Ne diyosun be adam ?
,
"350 tane servis var diyorum, güven issü diyorum bak, 3 yıl garanti veriyoruz.
güven üssümüz var gelirseniz tamir/değişim.
servisimiz var bizim çünkü 350 tane
güven üssü kurduk
zaten 3 yıl garantili bu ürünler."
3 sene evvel aynı konfigurasyon 1800 lira de.
3 sene evvel zaten s4 vardı, o da bunun 2 katı bir telefon du 1800 liraydı.

erdi bey'in böyle insanlarla muhattap olması açıkçası vakit ziyanı gibi geliyor.
Adam zaten kendi dediğini anlamıyor, inanmıyor. Bir de vatandaşa kaktırıyor.Ne diyosun be adam ?,"350 tane servis var diyorum, güven issü diyo...
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mkyb 3 yıl
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Hubalahubhub 3 yıl
Videoyu izledim ama bosa vakıt kaybı izlemeyin... adam malınısatmayı istemeyen tok satıcı gibi ne dediği bile tam anlaşılmıyor. ihtiyaçları belirleyip ona göre yaptık diyor ben kimsenin 1 gb ram için yanıp tutuştuğunu görmedim hele ki android için, telefonu anlatmaya başlarken bile kurulan cümleye bakın; '' android'in büyük özellikleri tam bir android'' vs gibi saçma bir cümle sarfolundu, yazık...
Vestel firma olarak cep telefonu pazarında benım gozumde , torba torba altınları siyah posete koyup dolandırıcılara veren teyzeler gibi... elinde güç var ama havaya savuruyor...
Hiçbir şirket isteklerinize göre telefon yapmazmış dedi ya bir de şaşırmış herhalde bunlar, bas parayı al parçayı ürettir olmazsa madem getirt burada birleştir, adam her gün yeni ürün çıkarırken çeyiz sandığına saklamak için çıkarmıyor herhalde satmak için çıkarıyor insanların aklıyla dalga geçmeyin adama parayı verirsen ürünü satar sana, ne demek yani hiçbir şirket yapmaz, böyle bir ticari zekaya sahip olunmaz bu denli büyük firmalar da yazık, parayı bu çöplere harcayacağınıza o yabancı şirketlere verin de adam gibi bir cihaz için harcayın.
Videoyu izledim ama bosa vakıt kaybı izlemeyin... adam malınısatmayı istemeyen tok satıcı gibi ne dediği bile tam anlaşılmıyor. ihtiyaçları belirleyip ona göre ...
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DH Misafiri 3 yıl
vestel öncelikle teknolojiden anlayan ve vizyon sahibi olan biri ile bu tanıtımları yapması gerekir. sorulan soruya son teknoloji diyerek cevap veren değil ama telefonun kapasitesine göre daha doğru cevaplar ile nokta atışlar yapmak gerekir. çin de ne istersen onu yapıyorlar... miktar sayısına göre tasarımından işlemcisine pilinden kamerasına kadar her şeyi sen belirleye biliyorsun ama bunu turan bey bunu bilmiyor sanırım. çin de istediğini alamazsınız diyor bilmiyorsun yorum yapma bari ne diyeceğini bilmediği için laf kalabalığı yapmak peşinde. yazılımda iyiyiz diyor ama daha venüsler de güncelleme yok :D çin de ki markalar öne çıkıyor diyorsun bir dakika önce çin de istediğini alamazsın diyorsun ?
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Erzsa 3 yıl
Ya vallahi anlamıyorum, teknoloji den anlamayan adamları neden teknoloji şirketine yönetici yaparlar ki ? Vestel'e genç ve geek bir yönetici lazım böyle ihtiyarlarla olmaz.
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ufo 3 yıl
videodan önce yorumları okudum. Millet gene giydirmiş, ipsiz sapsızlar yazmış diyordum.

Video'yu izledim.

Az bile söylemişsiniz.

Ya adam 2016 yılında 1Gb ramlı telefon yapıyor. Diyor ki customize ettim. Ee tonton amca ettin de ne oldu? Diğer markaları elimizde tutamıyor muyuz şimdi?

Servis veriyorum deyip duruyor. Verme istersen..


O kadar üretim tesisi kur, yatırım yap. Üretilen telefona bak Allah aşkına ayıptır ya.
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ozkn_s 3 yıl
Turkcell in yeni reklam sarkisinin sozlerini siz degerli forum arkadaslarima sunuyorum. Ayrica eklemeler yaparak katkida bulunablirsiniz.



Reis'e saray'a bagliyiz biz

Ensar' a kaimder' e bagliyiz biz

Herkesin onune yatariz biz

Turkcelle darlan hayata

Hayatta olmaz turkcelle

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tgrt 3 yıl
Daha önce de Bu adamla röportaj yapılmıştı .Bu adam o zaman kendini kasarak, muhatabına
burun ucundan bakarak Kibirli sevimsiz Bir çekim Yapılmıştı.Aziz Milletimiz Firmanın Tavrından dolayı tlf larına "Al Atını Severim tımarını" Muamelesi yapınca, İlgi göstermeyince Adamlar panik halinde Sevimli, Şirin rollerine girmişler.Bana kalırsa birazda sıvamışlar
Cafer bez getir Durumları yani. Bknz Sandalyedeki oturma vaziyetleri ve tavırlar Biraz yapmacık..
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ByRemake 3 yıl
Kendisi kesin iphone kullanıyordur :)
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MahalleAndroidi 3 yıl
başka bir çöp daha
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DH Misafiri 3 yıl
Vestel Venüs v3 5070 i kullanıyorum, tasarım olarık süper bir cihaz. Türkiye de ürettiği sürece her yeni modelini alacağım.
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tnt-2 3 yıl DH Misafiri
DH Misafiri

Vestel Venüs v3 5070 i kullanıyorum, tasarım olarık süper bir cihaz. Türkiye de ürettiği sürece her yeni modelini alacağım.

Turan bey hosgeldiniz forumumuza ..
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ozkanwap 3 yıl
yaaaheyy yahoooovvv... çinden aldığınız telefonun garantisini kim verecek ? [>:] ! ( heee )... güncellemeyi nasııı yapacaklar ( oof of of ). dedi birde fatih projesi dedi ya heleee...

telefonun arkasına nazar boncuğu takıp yerli diye öten turkcellede on numara ortaklık olmuş.
vestel bu kafayla telefon işini destek alırsa kurumlara, teknoloji tüketicilerine, destek alamazsa da bitirir olan buzdolabına güvenip telefon alana olur.

Biz istemezmiyiz vestel samsung gibi lg gibi olsun ama şu bir numaralı müdürün laf salatası biz istesekte vestelden bir halt olmayacağı kanıtı.




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Haggard1963 3 yıl
Full android :) Full ekran full dokunmatik...
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Ahm€t 3 yıl
Şöyle 2 kelimeyi bir araya getiremeyen adamlar yönetici oluyor ne günlere kaldık bu kadar mi teknoloji özürlüsü olur insan
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Engin.K 3 yıl
pranis
Adam zaten kendi dediğini anlamıyor, inanmıyor. Bir de vatandaşa kaktırıyor. Ne diyosun be adam ? , 350 tane servis var diyorum, güven issü diyorum bak, 3 yıl garanti veriyoruz. güven üssümüz var gelirseniz tamir/değişim. servisimiz var bizim çünkü 350 tane güven üssü kurduk zaten 3 yıl garantili bu ürünler. 3 sene evvel aynı konfigurasyon 1800 lira de. 3 sene evvel zaten s4 vardı, o da bunun 2 katı bir telefon du 1800 liraydı. erdi beyin böyle insanlarla muhattap olması açıkçası vakit ziyanı gibi geliyor.

Yooo ziyan falan değil para var işin ucunda reklam :)
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