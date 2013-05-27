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Vestel'den teknik servis atağı; Yeni Merkez Servisler ve detayları

6 yıl
14,9b
1
Televizyonlar
Kısa Bağlantı Iframe Kodu
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Vestel müşteri memnuniyetin arttırabilmek adına teknik servis anlayışını yeniden ele alarak Merkez Servis sistemini geliştirdi. Vestel Merkez Servisler ve teknik servislerin çalışma yöntemleriyle ilgili merak edilen detaylar videomuzda. 
 

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DH Misafiri 6 yıl en beğenilen
Sevgili arkadaşlar, herkesin öve öve bitiremediği ve ürünlerini kapış kapış aldığı yabancı menşeili bir markada, önemli bir pozisyonda görev yapan biri olarak bir yorum yazmak istiyorum.
Burada Vestel için yaptığınız yorumlar çok önemli. Tek bir olumsuz yorumunuzun bile yarattığı etkiyi küçümsememelisiniz, zira ülke sermayesinin gelişiminin ardında bütünsellik vardır. Önce biz gerçekten iyi ürünler yaratabileceğimize inanalım ve kendimize güvenelim ki, küresel pazarı da kendimize inandırabilelim.
Eğer bu tutumunuzu sürdürmeye devam edecek olursanız, elin az gelişmiş köylüden bozma milletleri karşımızda özgüvenlerini kazandıkça tepemize daha çok çökecekler. Belki gelecekte, o iğrenç nefes kokularıyla sizlerin, çocuklarımızın, hatta torunlarımızın patronları haline gelecekler.
Hiç birinizin bunu gerçekten istediğini düşünmüyorum. Biraz sükunetimizi koruyarak, kendi insanımıza, ürünümüze, fikirlerimize karşı toleransımızı artırarak bu işi çözümleyebileceğimizi düşünüyorum.
Bu arada, kendi gözümle gören ve tecrübe eden biri olarak, piyasadaki en hayranı olduğunu yabancı ürünün bile "kervan yolda düzülür" mantığıyla yarım yamalak üretildiğini, arkalarında o kadar büyük teknolojik dehalar olmadıklarını, hatta bence akıl olarak bizden eksik olduklarını, yalnızca sermaye fazlası ve destekten ötürü bu hallere gelebildiklerini de belirtmek isterim.
Sevgiler.
Sevgili arkadaşlar, herkesin öve öve bitiremediği ve ürünlerini kapış kapış aldığı yabancı menşeili bir markada, önemli bir pozisyonda görev yapan biri olarak b...
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3 Yanıt Yanıtla +28
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wolfturk 6 yıl
Arkadaşlar ben anlamadım bu VESTEL düşmanlığını,
1.Valide Vestel bulaşık makinesini 10 yıldan fazla kullandı.En sonunda kapak contasından su kaçırmaya başladı üretimide olmadığından conta bulamadık makineyi değiştirdik.(Vidaları dahi sökülmedi bakım yapılmadı)
2.Ben kendim Vestel Televizyon,Bulaşık,Çamaşır ve Buzdolabı kullanıyorum 7 yıldır daha tamir yüzü görmedi.(Maaşallah) 3 defada adres değiştirdik taşındık yaklaşık 1300 KM
3.Beko çamaşır makinası vardı rahatlıkla tamirine 3 çamaşır makinası parası vermişizdir
4.Ayrıca kayınpederimde ve Validede şu an vestel bulaşık makinası ve Buzdolabı kullnıyor hiçbir sıkıntı yok
Ben 1 üründe ucuzluk sağlamlık ve teknik servis ararım.Bunların hiçbirindende şikayetçi değilim.Hatta tv aktarma yapıyor diye servis çağırdım.Servis cihazı kontrol etti sağlam çıktı.Arıza bizim elektirik tesisatında olduğu ortaya çıktı sayesinde diğer elektronik malzemelerde kurtuldu.
Hiç vestel ürün kullanmayıp işkembeden sallamayalım lütfen
Arkadaşlar ben anlamadım bu VESTEL düşmanlığını,1.Valide Vestel bulaşık makinesini 10 yıldan fazla kullandı.En sonunda kapak contasından su kaçırmaya başlad...
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1 Yanıt Yanıtla +7
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candogan62 6 yıl
Yıl olmuş 2013, halen Vestel ve kalite kelimeleri aynı çatı altında konuşuluyor


Firmanın misyonu ve vizyonu belli, bence boşa tartışmayalım arkadaşlar. Gülün geçin.

Vestel satışlarını sadece ucuzluğuna ve senetle taksit yapan bayilerine borçludur. Gerisi hikaye.
Yıl olmuş 2013, halen Vestel ve kalite kelimeleri aynı çatı altında konuşuluyorFirmanın misyonu ve vizyonu belli, bence boşa tartışmayalı...
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personalcomputer 4 yıl
Arçelik iyi markadır 16 senelik buzdolabı var ışığı haricinde tıkır tıkır çalışıyor maşallah çok iyi bir cihaz fakat çamaşır makinesi son zamanlarda kafayı yemişti.

Vestel'i tavsiye etmem. Ek vergi olayından ve bazı HD televizyonlarda başlangıçta ilginç bir görüntü gösterip açılmasından dolayı diyorum.
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-epica- 4 yıl
İster Türkiye ekonomisinin bel kemiği ister dünyanın en kaliteli markası olsun, ister arge öncüsü olsun.
"Yerli üretimi desteklemek" adı altında vatandaşa ekstra vergi yüküne sebep olan yerin dibine giresice vesteli evime sokmam. Minareyi çalan kılıfına uydurur tabi. Yıl olmuş 2015 hala yerli montajı yerli üretim sayıyoruz.
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Ohol Oula 4 yıl
Vestel çöptür.
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TNTB 5 yıl
Vestelin klima kumandasında ışık butonu var.Bu butona basınca ekranı aydınlatması gerekiyor.Sıfır aldığımızdan beri bu aydınlatması çalışmıyordu.Kumandayı açıp baktım ama herhangi bir led göremedim.Lcdnin altında yanında herhangi bir led yok.
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Tom Hagen 5 yıl
Vestel önyargı oluşturdu zamanla insanlarda. Kolay degil bunu aşmak..
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kemal1414 5 yıl Tom Hagen
keşke sadece ön yargı olsa

hatta eski ürünlerine göre şimdikiler tam felaket (özellikle beyaz eşya ve klimalarda)

daha önceleri de anlatmaya çalıştık ,vestelin kalite üretme gibi bir derdi de yok ,satamamak gibi bir kaygısı da yok

diğerlerinden biraz ucuza satınca millet kapışıyor


yani kötülesende ,övsen de pek bir şey değişmiyor
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Isengardlı 5 yıl
dayanıklı cihaz yapsınlar o kadar teknik servis acmaktnsa. bir vestel cihazını bir senede 4-5 kere garantiye verdigim oldu.
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Puitu 5 yıl
Servis isi cok onemli philips televizyon alinca bunu cok daha iyi ogrendim :-(
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İbrahimEsad 5 yıl
mobile.donanimhaber.com/...

buyrun bakin gelisen servise kullanamadigimiz tv baya gelismis

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umut_baris 5 yıl İbrahimEsad
İbrahimEsad

mobile.donanimhaber.com/...

buyrun bakin gelisen servise kullanamadigimiz tv baya gelismis



Ben de vestel tv kullanıyorum. 42PF7175 modeli.

Servisten yana da bir sıkıntım olmadı.

Servisteki adama göre değişiyor demek ki.

Amcam da da lg lcd tv var 5 yıllık, yetkili servis utanmadan inverter arızasına 1000 tl istemiş.

Her firmanın böyle servisleri var maalesef.

Marka fanboyluğu yapmanın alemi yok sonuçta.

İnanmıyorsanız servisin adını bile verebilirim.
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regedit_2 5 yıl
istdiği teknik servis ağını kursun, istediği kadar model çıkartsın malesef olmuyor. vestel kullanıcısıyım, sıfır tv 3 ay sona arıza yaptı anakrtımı değiştirdiler tv keyfim sona erdi. ne teknik servis ağıyımış....
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umut_baris 5 yıl regedit_2
regedit_2

istdiği teknik servis ağını kursun, istediği kadar model çıkartsın malesef olmuyor. vestel kullanıcısıyım, sıfır tv 3 ay sona arıza yaptı anakrtımı değiştirdiler tv keyfim sona erdi. ne teknik servis ağıyımış....

Anakart değişince çözülmedi mi?

Bir ben mi sıkıntı çekmiyorum arkadaş şu forumda Vestel den?

Kullandığınız tv modeli nedir? Şikayeti neydi?

Genelde sıkıntı yaşadım diyenler cevap vermiyor da. Çünkü kullanmadan yazıyorlar. Genelde de Güney Kore'nin gönüllü askerleri oluyor bunlar.
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muto06 6 yıl
Valla ben çalışma ve sosyal güvenlik bakanlığı müfettişi değilim,bahsettigin şekilde işçi calistiriyor yada calistirmiyor onuda bilmiyorum. Ama gayet iyi bildigim birşey var samsung,lg vs. Kullanmaktansa bu markada tercih edilebilir hemen tu kaka yapmaya bence gerek yok.
Evet elin güney korelisi kazancagina bizim insanimiz kazanip ulkeye katma değer saglayip disari para akisini frenliyosa,kulu kölesi olurum.
Atalarin bir sözü var "Elin akillisindansa bizim delimiz daha makbul"
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