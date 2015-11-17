Vestel'e sorduk: Yeni nesil Venus V3 telefonlar ve vergi tartışması

İnceleme, Test ve Analiz Editörü
Vestel yeni akıllı telefon ailesi Venus V3'ü bugün duyurdu. Şirketin icra kurulu başkanı Turan Erdoğan'a hem yeni telefonları hem de kamuoyunda "Vestel Vergisi" olarak bilinen vergi tartışmasını sordu
Vestel yeni telefon ailesi Venus V3'ü duyurdu. Yeni telefonlar ve kamuoyunda Vestel Vergisi olarak bilinen ithal telefonlara vergi tartışmasını Vestel İcra Kurulu Başkanı Turan Erdoğan'a sorduk.
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ulan burdaki vestel şakşakçıları zenfone 2; 4 gb ram, 3000 mAh pil, 2.3ghz işlemci ile 1299 liraya çıkınca omo bo çok poholo demişlerdi hahaha
abi yerli üretim olsun olsun da adamlar ithal telefona %25 ötv ödeyip daha iyisini 1299 liraya satıyorsa senin bazı vergileri ödemeden daha düşük telefonu çok çok daha ucuz fiyata satman lazım.
#VestelAlmaAldırma
Bazı modellerinde niye ucuz çıktılar diye eleştirilmişler
Yeni V3'de teknolojinin son ne varsa koymuşlar
Daymınd cut mış, personaylınd aytım mış, fiçur muş, adamın kendisi yerli değil telefon yerli diye bağırıp duruyorlar
Android'le çok yakın ilişkileri varmış
Erdi Bey'in o an içinden geçenleri düşünebiliyorum, oda sinir olmuştur zaten röpartajı kısa kesmiş. Sonuçta basın ahlakı var arkadaşlar adamın çok üzerine gitse sorun olurdu Erdi Bey için, onuda anlamak gerek...
vestel: her şeyin bedeli var...
...teknolojinin son ne varsa hepsini koyduk
sesli güldüm