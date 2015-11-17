Vestel'e sorduk: Yeni nesil Venus V3 telefonlar ve vergi tartışması

Vestel yeni akıllı telefon ailesi Venus V3'ü bugün duyurdu. Şirketin icra kurulu başkanı Turan Erdoğan'a hem yeni telefonları hem de kamuoyunda "Vestel Vergisi" olarak bilinen vergi tartışmasını sordu

Vestel yeni telefon ailesi Venus V3'ü duyurdu. Yeni telefonlar ve kamuoyunda Vestel Vergisi olarak bilinen ithal telefonlara vergi tartışmasını Vestel İcra Kurulu Başkanı Turan Erdoğan'a sorduk.