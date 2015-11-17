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Vestel'e sorduk: Yeni nesil Venus V3 telefonlar ve vergi tartışması

4 yıl
18,7b
1
Cep Telefonları
Kısa Bağlantı Iframe Kodu
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Vestel yeni akıllı telefon ailesi Venus V3'ü bugün duyurdu. Şirketin icra kurulu başkanı Turan Erdoğan'a hem yeni telefonları hem de kamuoyunda "Vestel Vergisi" olarak bilinen vergi tartışmasını sordu
Vestel yeni telefon ailesi Venus V3'ü duyurdu. Yeni telefonlar ve kamuoyunda Vestel Vergisi olarak bilinen ithal telefonlara vergi tartışmasını Vestel İcra Kurulu Başkanı Turan Erdoğan'a sorduk.
  

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jizzy quatily 4 yıl en beğenilen
2 gb ram, 1.5 ghz işlemci, 2400 mAh pil 1299 tl ha ? zuahahaha
ulan burdaki vestel şakşakçıları zenfone 2; 4 gb ram, 3000 mAh pil, 2.3ghz işlemci ile 1299 liraya çıkınca omo bo çok poholo demişlerdi hahaha
abi yerli üretim olsun olsun da adamlar ithal telefona %25 ötv ödeyip daha iyisini 1299 liraya satıyorsa senin bazı vergileri ödemeden daha düşük telefonu çok çok daha ucuz fiyata satman lazım.
#VestelAlmaAldırma
2 gb ram, 1.5 ghz işlemci, 2400 mAh pil 1299 tl ha ? zuahahahaulan burdaki vestel şakşakçıları zenfone 2; 4 gb ram, 3000 mAh pil, 2.3ghz işlemci ile 1299 l...
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1 Yanıt Yanıtla +166
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Kefelon 4 yıl
Her şeyin bir bedeli varmış


Bazı modellerinde niye ucuz çıktılar diye eleştirilmişler


Yeni V3'de teknolojinin son ne varsa koymuşlar


Daymınd cut mış, personaylınd aytım mış, fiçur muş, adamın kendisi yerli değil telefon yerli diye bağırıp duruyorlar


Android'le çok yakın ilişkileri varmış









Erdi Bey'in o an içinden geçenleri düşünebiliyorum, oda sinir olmuştur zaten röpartajı kısa kesmiş. Sonuçta basın ahlakı var arkadaşlar adamın çok üzerine gitse sorun olurdu Erdi Bey için, onuda anlamak gerek...
Her şeyin bir bedeli varmışBazı modellerinde niye ucuz çıktılar diye eleştirilmişlerYeni V3'de teknolojinin son ne...
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1 Yanıt Yanıtla +91
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plexus_09 4 yıl
erdi özüağ: fiyatlandırma sanki biraz fazla gibi
vestel: her şeyin bedeli var...
...teknolojinin son ne varsa hepsini koyduk

sesli güldüm
erdi özüağ: fiyatlandırma sanki biraz fazla gibivestel:her şeyin bedeli var......teknolojinin son ne varsa hepsini koyduk...
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Hirotaro 3 yıl
Telefon bildigin çöp , ederi 700tl
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Whippoorwill 3 yıl
Nokia'nın 230 adında metal kasalı bir cihazı çıktı. Seçenek çok. Bilmem anlatabildim mi ?
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ltrg 3 yıl
Vestek sen telefon yapma ....cikariyosun
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STND 3 yıl
Fiyatımız bilinen markaların üst modellerinin çok altında.
iyide sen orta sınıf donanım sunuyorsun. senin amiral gemin olabilir ama diğer ürünlerle kıyaslandıgında amiralin sandalı kıvamında bir ürün.
999tl den soksaydınız orta sınıfta birazcık şansı olabilirdi. (çok mantıklı bir seçim olmayabilirdi yine ama incelemesini, kullanıcı deneyimini vs görmek lazım)

Teknolojiden anlamayan adamların bu işte olmalarına anlam veremiyorum. Neyse satışları istedikleri kıvama gelemeyeceği için bir durup düşünürler ilerde.
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BrockLyn 4 yıl
Neden bütün türk firmaları vatandaşını düdüklemeye çalışıyor beyler biri açıklasın lan bana
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C.CEMİL 4 yıl BrockLyn
sadece firmalar mi . peki onlarin at oynatmasini destekleyen siyasilere ne demeli
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DH Misafiri 4 yıl
VESTEL i ocağıma sokmam . VESTEL marka ne aldıysak 1 hafta içinde en geç 1 sene içinde kesinlikle bozuldu. Tamirden sonrada düzenli olarak bozuluyor Normalde aynı arıza 3 defa tekrarlanırsa para iadesi olması gerekir Cihazlardaki sorunlar hep aynı ama nedense arıza hep farklı bi yerden oluyormuş servisin dediğine göre :D VESTEL yerli değil bence insan vatandaşına bunu satarmı yahu ... Aldıklarımın parası haram olsun..
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Mr.Legend 4 yıl
Aklı başında olan insan vestel almaz. Çöp demem çöpe hakaret olur iğrenç bir cihaz. Konuşmayı yapan da bir o kadar bilgisiz. Her şeyin bedeli varmış yav he he
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t-con 4 yıl
Tayyip gibi konuştu .
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Blindfire 4 yıl
Bu adamın konuşma tarzını sevmedim.
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.Aslan. 4 yıl
Teknolojide ne varsa hepsini koyduk
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Wi Fi 4 yıl
Bu konuyu okuyan insanlarda sanacakki Türkiye'de telefon piyasasını burdaki ergenler belirliyor. Buradakiler general mobile kötü der adamlar satış patlaması yapar, vesteli kötüler gene aynı.


Yok gözden düşmüşmüş yok amuda kalksa bi daha vestel almazmış yok alan kitle belliymiş.

Yav siz kimsiniz sizi kim yakıyor, bide uzun uzun yazmışlar, her şeye maydonoz oluyorsunuz ama hiç bir işe yaramıyorsunuz! Ne bir şey üretmek için bir çabanız var nede bir hayaliniz, anca dır dır dır...
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MahalleAndroidi 4 yıl
Çöp firmanin yeni çöpü
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