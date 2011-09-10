VIA ikinci nesil USB 3.0 kontrolcüsünü duyurdu. VL811 isimli yeni kontrolcü dört adet USB 3.0 portunu kontrol edebilirken, bağımsız USB çoklayıcılardan çeşitli istasyon ve beşiklere kadar farklı ürünlerde kullanılabiliyor ayrıca dileyen üreticiler tarafından anakartlara da entegre edilebiliyor.

VIA'dan yapılan açıklamaya göre yeni kontrolcü bir önceki modele göre daha yüksek performans sunarken aynı zamanda USB Battery Charging 1.2 standardını da destekliyor ve bu sayede BCS (Battery Charging Specs) uyumlu cihazlar, geleneksel USB kontrolcülere oranla üç kat daha hızlı şart edilebiliyor.

VIA tarafından duyurusu yapılan VL811 USB 3.0 kontrol yongasının ilk olarak hangi üretici tarafından kullanılacağı ise şu an için bilinmiyor.