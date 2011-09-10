İnceleme, Test ve Analiz Editörü
VIA ikinci nesil USB 3.0 kontrolcüsünü duyurdu. VL811 isimli yeni kontrolcü dört adet USB 3.0 portunu kontrol edebilirken, bağımsız USB çoklayıcılardan çeşitli istasyon ve beşiklere kadar farklı ürünlerde kullanılabiliyor ayrıca dileyen üreticiler tarafından anakartlara da entegre edilebiliyor.
VIA'dan yapılan açıklamaya göre yeni kontrolcü bir önceki modele göre daha yüksek performans sunarken aynı zamanda USB Battery Charging 1.2 standardını da destekliyor ve bu sayede BCS (Battery Charging Specs) uyumlu cihazlar, geleneksel USB kontrolcülere oranla üç kat daha hızlı şart edilebiliyor.
VIA tarafından duyurusu yapılan VL811 USB 3.0 kontrol yongasının ilk olarak hangi üretici tarafından kullanılacağı ise şu an için bilinmiyor.
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Oyun ve yazılım performansıda tırt ama çaktırmıyor kendisi. Yazık ATX kasası var o da sözde güçlü bilgisayar, o da FullHD film açmıyor, içinde kalacak diye korkmaya başladım. İşte ne demişler, Hiç bilenle bilmeyen bir olur mu? Akıllı geçin, bileni dinleme, adını çok duyduğun markayı al, sonuç bu....
Ben Hasanhh'nin aksine oyun oynarım, LCD TV olayı muhteşem bir şey, oyun açarım, istediğim zaman masaüstüne dönüp film açabiliyorum, bunların hepsi TV'de, canım sıkılırsa bilgisayarı çıkarıp başka yere götürüyorum, wii, ps3, xbox, dvd-player falan hepsi bu cihazın yanında anlamlarını yitiriyorlar. Cihazı alınca göreceksin asıl ferahlık bu küçücük cihazın elden ele her yere taşınabiliyor olması.
Yazılım geliştirme yapacağını söyledin, işinde performans çok ön plandaysa bu senin ancak ikinci bilgisayarın olur, TV'ye bağlarsın, akşam eve geldiğinde sehpadan çalışmalarını gözden geçirirsin, benim yaptığım bu, bazen eklemeler yaparım ama alışkanlık haline getirmiyorum, peşinden kafama göre oyun film internet vs. Ana bilgisayar olarakta kullananı gördüm ama o yazılım geliştirmiyor. Dahası için denemen lazım.
toplamak istediğim sistem ile genelde yazılım geliştirme işi yapacağım, değer mi? maliyeti ne olur?
Burada arkadaşların bahsettikleri anakart modelleri X2 çift çekirdek ve 45nm işlemciler, Via işlemcilerin aynı hızlardaki intel işlemcilere %40 performans farkı da attığını biliyoruz, gerisini var sen anla.. :)
Bir de işin AMD tarafı var, yeni yeni Via anakartların performansına yakın AMD itx anakart modelleri çıkmaya başladı. muhakkak bir rekabet olacaktır, intelde becerip güçlü itx anakart yapabilse, itx piyasasına girse piyasa tam şenlik olacak, intelin uçuk fiyatlarını görmeyen amd'yi via'yı niye tercih etmesi gerektiğini bilmiyor.