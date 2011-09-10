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VIA ikinci nesil USB 3.0 kontrolcüsünü duyurdu

7 yıl
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Çevre Birimleri
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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VIA ikinci nesil USB 3.0 kontrolcüsünü duyurdu
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VIA ikinci nesil USB 3.0 kontrolcüsünü duyurdu. VL811 isimli yeni kontrolcü dört adet USB 3.0 portunu kontrol edebilirken, bağımsız USB çoklayıcılardan çeşitli istasyon ve beşiklere kadar farklı ürünlerde kullanılabiliyor ayrıca dileyen üreticiler tarafından  anakartlara da entegre edilebiliyor.
VIA'dan yapılan açıklamaya göre yeni kontrolcü bir önceki modele göre daha yüksek performans sunarken aynı zamanda USB Battery Charging 1.2 standardını da destekliyor ve bu sayede  BCS (Battery Charging Specs) uyumlu cihazlar, geleneksel USB kontrolcülere oranla  üç kat daha hızlı şart edilebiliyor. 
VIA tarafından duyurusu yapılan VL811 USB 3.0 kontrol yongasının ilk olarak hangi üretici tarafından kullanılacağı ise şu an için bilinmiyor.
VIA ikinci nesil USB 3.0 kontrolcüsünü duyurdu
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1963bursa 7 yıl
1080p video oynatma özelliği via işlemcinin değil, S3 ekran kartının özelliği, Via anakartların hepsi tümleşik S3 ekran kartlarıyla geldiğinden işlemcinin yada Via'nın özelliği gibi görünüyor. AMD yada intel tercih edenler yanına bir de S3 ekran kartı alıp takarlarsa 1080p video izleyebilirler.Haricen satılan ekran kartları pek de ucuz değildir, AMD ilerde bu problemi aşar ama intelin ne yaptığı belli değil.
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hacı.basat 7 yıl
Tekrar vurgulayayım dedim, arkadaş sadece anakarta 400lira vermiş, diğer parçalar bu rakama dahil değil, onun anakarta verdiği paraya yakın miktara ben kendi sistemimi toplamıştım, arada bir de zaman farkı var, fiyatlar düşüyor..:)
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hacı.basat 7 yıl
Benim via nano L2007 1.6 Ghz işlemcili itx kasada TV'ye bağlı, bazen misafir geldiğinde film açarım, kulakları çınlasın kendisini bilir sivri bir arkadaş itx kasa toplamak istedi, Via işelmcili olmasına dikkat et dedim tamam dedi, Gitmiş intel atom 1.66 Ghz işlemcili bir anakart almış 400liraya hem de. Sözde anakartın ve işlemcinin tüm özellikleri Via anakart ve işlemciden yüksek. Binbir sıkıntı çekti kurdu, bana 45nm diye övünüyordu, telefon geldi abi FullHD filmlerde takılıyor, ne kurayım dedi. Yapacağın bir şey yok dedim, FullHD filmi sadece Via işlemcililer takılmadan açar, sen eski arşivinden filmlerini karıştıracaksın deyince fena bozuldu...:)
Oyun ve yazılım performansıda tırt ama çaktırmıyor kendisi. Yazık ATX kasası var o da sözde güçlü bilgisayar, o da FullHD film açmıyor, içinde kalacak diye korkmaya başladım. İşte ne demişler, Hiç bilenle bilmeyen bir olur mu? Akıllı geçin, bileni dinleme, adını çok duyduğun markayı al, sonuç bu....
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gerbay 7 yıl
Arkadaşlar çok teşekkür ederim.. Ben de bir tane edinmeyi düşünüyorum..
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abdulmusavvir 7 yıl
Gerbay, epeyce yardımcı olmaya çalışacağım, Bence Epia-M900 yada muadili bir şey alacaksan değer, ben iyi bilgisayarcı olduğunu bildiğim bir dükkana gittim ısmarladım, Ankara'dan aldım, İstanbul Merpa'dan gelecek dediler, 2 günde verdiler. İmzamdaki sistem 500 lira civarına mal oldu. Şu anda Epia-M900 yada VB8004-16X modeli arıyorum, tavsiyem alacaksan bu 2 modele odaklan. Siyah kasa alma. DVD-yazıcın dahili olacaksa slim olsun. Sata-Slim-Line kablosunun DVD-yazıcının içinden çıktığına emin ol. DVD-Yazıcın harici olursa 3.5" HDD takabilirsin. Aksi halde 2.5" hdd al. 3.5" HDD'lerin bazıları incedir, onlardan da olur.
Ben Hasanhh'nin aksine oyun oynarım, LCD TV olayı muhteşem bir şey, oyun açarım, istediğim zaman masaüstüne dönüp film açabiliyorum, bunların hepsi TV'de, canım sıkılırsa bilgisayarı çıkarıp başka yere götürüyorum, wii, ps3, xbox, dvd-player falan hepsi bu cihazın yanında anlamlarını yitiriyorlar. Cihazı alınca göreceksin asıl ferahlık bu küçücük cihazın elden ele her yere taşınabiliyor olması.
Yazılım geliştirme yapacağını söyledin, işinde performans çok ön plandaysa bu senin ancak ikinci bilgisayarın olur, TV'ye bağlarsın, akşam eve geldiğinde sehpadan çalışmalarını gözden geçirirsin, benim yaptığım bu, bazen eklemeler yaparım ama alışkanlık haline getirmiyorum, peşinden kafama göre oyun film internet vs. Ana bilgisayar olarakta kullananı gördüm ama o yazılım geliştirmiyor. Dahası için denemen lazım.
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gerbay 7 yıl
Peki arkadaşlar güncel iyi bir VIA işlemcili ITX sistem toplamak istesem gerekli ekipmanı en uygun nereden bulabilirim.. mini itx için kasa vs..
toplamak istediğim sistem ile genelde yazılım geliştirme işi yapacağım, değer mi? maliyeti ne olur?
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1963bursa 7 yıl
Via modeller genelde itx kasalar için, genel anlamda bir çok satıcı itx sistemleri hangi tüketici grubuna satacağını bile bilmez, Vatan Bilgisayara da çok yüklenmemek lazım, nihayetinde oranın da elemanları sağdan soldan toplanıyor, adam evine itx kasayı toplayıpta uydu alıcı gibi LCD TV ye bağlamadan, dizüstü gibi sağa sola götürmeden bunları bilemez. Diyelimki biliyor, yıllarca intel satmış, nerden bilsin Viayı, gider intelden bir anakart alır satamaz, o gidene kadar da mal getirmez piyasa daralır, reklamını yapmaz alıcısı o anakartın geldiğini bilmez.. var da var, adamlar bu tarz yatırımları risk olarak görüyorlardır, en kârlı malda bile zarar eden dönemler vardır, basit bir zarar gördüklerinde kalemini kırıverirler, derslerini iyi çalışmıyorlar.
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hacı.basat 7 yıl
Gerbay arkadaşım, Bendeki anakartta da via nano l2007 işlemci var, sn başı işlem sayısı 2.4 alıyor windows7 64 bit ultimate'den, Delfi XE2, AutoCAD 2011, Corel Draw gibi programlar yüklü, bu işlemci tek çekirdek haliyle bu yazılımlarda biraz kasıyor, oyun olarak pek vaktim olmadığından Limbo, Braid, MameUI64 gibi oyunlar var, en ufak yavaşlama yada sıkıntılarını görmedim.
Burada arkadaşların bahsettikleri anakart modelleri X2 çift çekirdek ve 45nm işlemciler, Via işlemcilerin aynı hızlardaki intel işlemcilere %40 performans farkı da attığını biliyoruz, gerisini var sen anla.. :)
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gerbay 7 yıl
arkadaşlar gerçekten VIA nano lardan o kadar memnunmusunuz? Mesela VisualStudio kursam nasıl çalıştırır, kasar mı yoksa gayet rahat çalıştırır mı?
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hayyam_karadenizli 7 yıl
Benim bildiğim VB8004-16X ve Epia-M900 aşağı yukarı aynı fiyat olacak, ilk çıkan haberlerde intele kıyasla 300$ yazan haber vardı ama bana inandırıcı gelmiyor, Via fiyat konusunda intel gibi ketum değil, çok kalite malları intele kıyasla ucuza satabiliyor, lakin isim falan uğruna dünyanın en güçlü itx anakartı ünvanı bile olsa VB8004-16X modeline uçuk bir fiyat yazarsa ben bunu kabul etmem, dahası Epia-M900 ile arasında çok da ciddi performans farkı yok, herkes Epia-M900 alır öyle olursa.
Bir de işin AMD tarafı var, yeni yeni Via anakartların performansına yakın AMD itx anakart modelleri çıkmaya başladı. muhakkak bir rekabet olacaktır, intelde becerip güçlü itx anakart yapabilse, itx piyasasına girse piyasa tam şenlik olacak, intelin uçuk fiyatlarını görmeyen amd'yi via'yı niye tercih etmesi gerektiğini bilmiyor.
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