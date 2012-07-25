VIA, ilk gömülü ARM işlemcili Pico-ITX kartını tanıttı





Orta segmente hitap eden işlemci ve mini PC'leriyle tanıdığımız VIA, ARM tabanlı ilk Pico-ITX kartını hazırladığını duyurdu.





VIA VAB-800 adını alan Pico-ITX kartında 800MHz/1GHz hızında çalışan Cortex-A8 tabanlı Freescale işlemciye yer verilmiş. Kart 5Watt'lık düşük güç tüketimi ve -20/70 derece arasında geniş ısıl performans yelpazesi nedeniyle endüstriyel ve araç içi fansız uygulamalarda kullanılabilecek.





Kart üzerinde iki bağımsız grafik birimi bulunuyor ve 1080p video oynatımına destek veriyor. Kartta 1GB DDR3 SDRAM, bir SATA portu, iki USB portu, miniHDMI, VGA çıkışı, iki adet tek kanallı LVDS görüntü portu, 64GB eMMC depolama belleği, iki COM portu şeklinde diğer özellikler mevcut.





10 cm x 7.2 cm boyutundaki kart, zengin I/O seçenekleri ve multimedya performansıyla dikkat çekiyor. VIA; Android, Ubuntu ve Windows Embedded Compact 7 işletim sistemleri için destek paketleri sunacak.





Kartın ne zaman satışa sunulacağı bilinmiyor.