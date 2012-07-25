Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Anakart ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

VIA, ilk gömülü ARM işlemcili Pico-ITX kartını tanıttı

6 yıl
1,9b
1
5
Anakart
Ekrem71
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık


Orta segmente hitap eden işlemci ve mini PC'leriyle tanıdığımız VIA, ARM tabanlı ilk Pico-ITX kartını hazırladığını duyurdu.

VIA VAB-800 adını alan Pico-ITX kartında 800MHz/1GHz hızında çalışan Cortex-A8 tabanlı Freescale işlemciye yer verilmiş. Kart 5Watt'lık düşük güç tüketimi ve -20/70 derece arasında geniş ısıl performans yelpazesi nedeniyle endüstriyel ve araç içi fansız uygulamalarda kullanılabilecek.

Kart üzerinde iki bağımsız grafik birimi bulunuyor ve 1080p video oynatımına destek veriyor. Kartta 1GB DDR3 SDRAM, bir SATA portu, iki USB portu, miniHDMI, VGA çıkışı, iki adet tek kanallı LVDS görüntü portu, 64GB eMMC depolama belleği, iki COM portu şeklinde diğer özellikler mevcut.

10 cm x 7.2 cm boyutundaki kart, zengin I/O seçenekleri ve multimedya performansıyla dikkat çekiyor. VIA; Android, Ubuntu ve Windows Embedded Compact 7 işletim sistemleri için destek paketleri sunacak.

Kartın ne zaman satışa sunulacağı bilinmiyor.

http://www.viaembedded.com/en/products/boards/1930/1/VAB-800.html Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
FreeRun 6 yıl
evimde hala 10 yıl önce aldığım via anakart kullanıyorum işlemci amd anthlon 2500 :) vay be şimdi neler çıkıyor ufacık tefecik..
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Confusion 6 yıl
mini hdmi çıkışla şekil yapmak varken kartın üzerinde dev gibi görünen vga çıkışı çok hoş olmamış.

ama VIA nın kendi işlemci yelpazesinden vazgeçip ARM kullanması da takdir edilecek durum
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
turbo-powwer 6 yıl
VİA nin daha basarili olmasini dilerim. Yine guzel bir cozum sunmuslar. Ne varsa ARM de var deyip cogu firma yoneliyor bakalim ne olacak.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
meposion 6 yıl
Süper androild ubuntu windows
via işi biliyor :)
Yanıtla +2
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
jovanovic 6 yıl
VGA da var, aynen bu şekilde alıp projektöre bağlayacaksın...
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 6 yıl Logitech Driving Force GT Direksiyon video inceleme "Yarışa Hazırlanın!" 6 yıl Thermaltake Level 10 GT Snow Edition kasa video inceleme Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
AMD Radeon Navi ekran kartlarının fiyatı
DonanımHaber
2019 Opel Corsa'nın iç ve dış tasarımı
DonanımHaber
Ve yine aras kargo rezaleti
DH Forum
Sony PS5 ile PS4 Pro'nun Yükleme Sürelerini
Bölüm Sonu Canavarı
Sony Mobile Türkiye ve Orta Doğu kapanıyor
DonanımHaber
Minecraft Earth Artırılmış Gerçeklik
Bölüm Sonu Canavarı
MSI 2019 Şampiyonu G2 Esports Oldu!
Bölüm Sonu Canavarı
★ Redmi Note 7★ SATIŞA ÇIKTI
DH Forum
Alternatif Görünümler Geri Bildirim