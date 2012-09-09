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VIA'dan 4 çekirdekli ve 3D destekli Pico-ITX kart

6 yıl
2,9b
1
17
Anakart
Ekrem71
Haber Editörü
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Normal/küçük boyutlu anakart, mini PC ve işlemci ürünleriyle tanıdığımız VIA, ilk kez 4 çekirdekli işlemci entegre ettiği Pico-ITX anakartını resmi olarak tanıttı.

VIA EPIA-P910 adını alan kart üzerinde 1GHz hızında 4 çekirdekli E-serisi VIA işlemci ve DX11 destekli VIA VX11H medya sistem işlemcisini bir arada sunuyor. Bu sayede yüksek performans, gözlüklü 3D desteği ve görüntüleme yetenekleri de mümkün hale geliyor.

Ürünün hedefinde ise sağlık, lojistik, filo yönetimi ve diğer pazarlama segmentlerindeki gömülü uygulamalar bulunuyor. 

8GB'a kadar 1333MHz DDR3 RAM desteği, HD ses, Ethernet, HDMI 1.4a, VGA, LVDS ekran bağlantısı, USB 3.0, Chromotion 5.0 video işlemcisi ile donanım bazında HD video çözme, 6 adet USB 2.0 portu için genişleme yuvası, PS/2 desteği, ses girişleri şeklinde kartın diğer özellikleri mevcut. Sipariş için firma ile irtibata geçilmesi gerekiyor.

http://www.viaembedded.com/en/products/boards/1950/1/EPIA-P910.html Yorum Yaz
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demo11 6 yıl
Atom işlemcili mini bilgisayar alanlara kapak olsun ;D
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IPv6 6 yıl
İntelin atom işlemciyle tümleşik BGA yapılı kartı. DN2800MT son çıkan model bu.
ixbt.com/...
iyi yanı windows yükleye bilirsin.elektronik ve yazılımla uğraşmayap tek amacı torrent,medi pc olan kişiler temiz yol.
hemde 210 tl
ucuzu.com/...

buda bi alt model D2500HN nin kurulum videosu
youtube.com/...

açık fark şu.alt model atx güç bağlantılı yeni model adaptör uçlu.
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osmanefeozkan 6 yıl
bunun ekran karıyla ilgili benchmark olan bir yer var mı ?
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Rubisco 6 yıl
Yok, ama CPU'su 1.2ghz'de 7-Zip de 3383 mips compressing, 4071 mips decompressing yapıyor. Cinebench R10'dan 4426 puan almış.

3dmark 06 da toplam 2120 almış

Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın


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Nephertiti 6 yıl
Sırf LVDS ekran bağlantısı için alınır bu.
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Devrimci Penguen 6 yıl
Raspberry pi 'ye benziyor
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hacı.basat 6 yıl
Mini-itx anakartlar için artık küçük işlemci gerekli değil, AMD FM2 soketi bunun bir örneği işte, o anakartların ATX anakartlardan hiç bir eksikleri yok, işlemciyi kendiniz takabiliyorsunuz, 4 çekirdekli 4Ghz işlemci, DDR3, sata3, usb3.ATX anakart kullanımını bitirebilecek bir gelişme.
Via içinse bir şeylerin başlangıcı bu, sonun başlangıcı olmasın yeterki, büyük işlemci de üretsin, 3 Ghz işlemciler çıkarsın, piyasada yeri hazır olan bir firma.
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Menow 6 yıl
Oldukça iyi bir iş çıkarılmış. Bu X86 mimarisinde sanıyorum. X86 patentine sahip olup da X86 işlemci üretip satış başarısı yakalayamayan tek firma VIA mıdır acep?
AMD zamanında INTEL'in soket yapısına göre işlemci üretip INTEL ile çekişmeye başlamıştı. VIA da AMD nin soket yapısına göre işlemci üretip AMD ile çekişseydi fenamı olurdu? AMA yok ne gerek var canım... Böyle entegre mini ATX yapılı X86 mimarili entegre çözümler üretip satmak daha mantıklı...
Her neyse o değilde ben asıl ARM tarafında anakarta takılıp çıkartılan değiştirilebilen yapılar görmek istiyorum. Böyle alsak ARM anakartımızı alsak ARM işlemcimizi taksak RAM'imizi evimi,ze güzelce Media PC kursak içine yüklesek ANDROID işletim sistemimizi. Hazır yapılmış olanları almasak kafamıza göre takılabilsek. ARM Media PC için ufak tefek kasalar üretseler bir kasa yapısı standartı koysalar. PSU'su ona göre standartlaşsa. Minik minik cihazlarla evlerimizde oynayabilsek :)
Ben bu şekilde bir şey olursa PC pazarından sonra en çok tutulacak OEM alanı olacağını düşünüyorum...
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DH Misafiri 6 yıl
VIA mı kaldı bu devirde?
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Rubisco 6 yıl DH Misafiri
DH Misafiri

VIA mı kaldı bu devirde?

Android box için 350-400 TL, Smart'ı var diye Panel TV'ye fazladan 200-300tl, çinden Android cihaz getirmek için 200TL yi gözden çıkarınca hepsine okey diyoruz da, düşük TDP'li ve 200TL nin çok altına mal olursa bze bu alet niye güzel güzel demiiyelim?

Celeron g530 90 TL, Wibtek h61 90tL , 2gb ram 20tL, Slim kasa 60tl = 260 TL 'ye al sana medya player / ufak HTPC. Sıkarsan boşta 20w tam yükte 33-35w güç tüketimiç

Ben yanlı bakiyorum direk HTPC gibi, Via'nın diğer şeylerinden farklı olarak. İşin içine ultra düşük modelleri olmadımı yeterince düşük güç tüketimi yoktu Via'nın. Kaldı ki 1.2 ghz hızındaki 4 çekirdek Via L4700'in performansı tam paraleleştirilebilen uygulamalar için kapasitesii 2.5ghz hızındaki 2 çekirdek Core2 kadar. Tutup ARM ile bunun neyini karşılaştırıyorsunuz?

Celeron g530 'un bu Via Quadcorelardan baya baya güçlü olduğu gerçek, onunla karşılatırmıyoruz ama ARM ile karşılaştırılacak kadar da geri değil yani.
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Rubisco 6 yıl
Fiyatı belli değil, 3d bluray nasıl çözer belli değil, Full SBS açar mı belli değil. Açmasada 150TL civarında bişey olsa medya player vs. yerine tercih edilir belki , ucuz olsa o zman birileri görüp getirtmeyi düşünebilir belki. Eski Via'nın zımbırtılarından farklı çünkü bu haliyle. Ram soketi kartın altında.
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King ov Hell 6 yıl
Minilerin TR'de kullanım oranları %1,4 civarı olsa gerek.
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abdulmusavvir 6 yıl
İnat firma, halen Via işlamcili Windows7 Bilgisayarımı kullanıyorum ama şu 4 çekirdekli modelleri getirmediler buralara, Via işini yapan adam yok, kolay yâr olmuyor. Bu ay mini-ITX soket FM2 AMD anakart almaya hazırlanıyorum, güle güle Via, başka bir zamanda görüşmek üzere.
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Ryzen Tevfik 6 yıl
Süpermiş bu . Cep bilgisayarı gibi istediğin yere götürebilirsin .
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DraGonS 6 yıl
Fiyat ne kadar acaba...
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