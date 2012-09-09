VIA'dan 4 çekirdekli ve 3D destekli Pico-ITX kart

Haber Editörü
Normal/küçük boyutlu anakart, mini PC ve işlemci ürünleriyle tanıdığımız VIA, ilk kez 4 çekirdekli işlemci entegre ettiği Pico-ITX anakartını resmi olarak tanıttı.
VIA EPIA-P910 adını alan kart üzerinde 1GHz hızında 4 çekirdekli E-serisi VIA işlemci ve DX11 destekli VIA VX11H medya sistem işlemcisini bir arada sunuyor. Bu sayede yüksek performans, gözlüklü 3D desteği ve görüntüleme yetenekleri de mümkün hale geliyor.
Ürünün hedefinde ise sağlık, lojistik, filo yönetimi ve diğer pazarlama segmentlerindeki gömülü uygulamalar bulunuyor.
8GB'a kadar 1333MHz DDR3 RAM desteği, HD ses, Ethernet, HDMI 1.4a, VGA, LVDS ekran bağlantısı, USB 3.0, Chromotion 5.0 video işlemcisi ile donanım bazında HD video çözme, 6 adet USB 2.0 portu için genişleme yuvası, PS/2 desteği, ses girişleri şeklinde kartın diğer özellikleri mevcut. Sipariş için firma ile irtibata geçilmesi gerekiyor.
http://www.viaembedded.com/en/products/boards/1950/1/EPIA-P910.html Yorum Yaz Paylaş Tweetle
ixbt.com/...
iyi yanı windows yükleye bilirsin.elektronik ve yazılımla uğraşmayap tek amacı torrent,medi pc olan kişiler temiz yol.
hemde 210 tl
ucuzu.com/...
buda bi alt model D2500HN nin kurulum videosu
youtube.com/...
açık fark şu.alt model atx güç bağlantılı yeni model adaptör uçlu.
3dmark 06 da toplam 2120 almış
Via içinse bir şeylerin başlangıcı bu, sonun başlangıcı olmasın yeterki, büyük işlemci de üretsin, 3 Ghz işlemciler çıkarsın, piyasada yeri hazır olan bir firma.
AMD zamanında INTEL'in soket yapısına göre işlemci üretip INTEL ile çekişmeye başlamıştı. VIA da AMD nin soket yapısına göre işlemci üretip AMD ile çekişseydi fenamı olurdu? AMA yok ne gerek var canım... Böyle entegre mini ATX yapılı X86 mimarili entegre çözümler üretip satmak daha mantıklı...
Her neyse o değilde ben asıl ARM tarafında anakarta takılıp çıkartılan değiştirilebilen yapılar görmek istiyorum. Böyle alsak ARM anakartımızı alsak ARM işlemcimizi taksak RAM'imizi evimi,ze güzelce Media PC kursak içine yüklesek ANDROID işletim sistemimizi. Hazır yapılmış olanları almasak kafamıza göre takılabilsek. ARM Media PC için ufak tefek kasalar üretseler bir kasa yapısı standartı koysalar. PSU'su ona göre standartlaşsa. Minik minik cihazlarla evlerimizde oynayabilsek :)
Ben bu şekilde bir şey olursa PC pazarından sonra en çok tutulacak OEM alanı olacağını düşünüyorum...
Android box için 350-400 TL, Smart'ı var diye Panel TV'ye fazladan 200-300tl, çinden Android cihaz getirmek için 200TL yi gözden çıkarınca hepsine okey diyoruz da, düşük TDP'li ve 200TL nin çok altına mal olursa bze bu alet niye güzel güzel demiiyelim?
Celeron g530 90 TL, Wibtek h61 90tL , 2gb ram 20tL, Slim kasa 60tl = 260 TL 'ye al sana medya player / ufak HTPC. Sıkarsan boşta 20w tam yükte 33-35w güç tüketimiç
Ben yanlı bakiyorum direk HTPC gibi, Via'nın diğer şeylerinden farklı olarak. İşin içine ultra düşük modelleri olmadımı yeterince düşük güç tüketimi yoktu Via'nın. Kaldı ki 1.2 ghz hızındaki 4 çekirdek Via L4700'in performansı tam paraleleştirilebilen uygulamalar için kapasitesii 2.5ghz hızındaki 2 çekirdek Core2 kadar. Tutup ARM ile bunun neyini karşılaştırıyorsunuz?
Celeron g530 'un bu Via Quadcorelardan baya baya güçlü olduğu gerçek, onunla karşılatırmıyoruz ama ARM ile karşılaştırılacak kadar da geri değil yani.