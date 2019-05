VIA'dan 4 çekirdekli ve 3D destekli Pico-ITX kart

Normal/küçük boyutlu anakart, mini PC ve işlemci ürünleriyle tanıdığımız VIA, ilk kez 4 çekirdekli işlemci entegre ettiği Pico-ITX anakartını resmi olarak tanıttı.





VIA EPIA-P910 adını alan kart üzerinde 1GHz hızında 4 çekirdekli E-serisi VIA işlemci ve DX11 destekli VIA VX11H medya sistem işlemcisini bir arada sunuyor. Bu sayede yüksek performans, gözlüklü 3D desteği ve görüntüleme yetenekleri de mümkün hale geliyor.





Ürünün hedefinde ise sağlık, lojistik, filo yönetimi ve diğer pazarlama segmentlerindeki gömülü uygulamalar bulunuyor.





8GB'a kadar 1333MHz DDR3 RAM desteği, HD ses, Ethernet, HDMI 1.4a, VGA, LVDS ekran bağlantısı, USB 3.0, Chromotion 5.0 video işlemcisi ile donanım bazında HD video çözme, 6 adet USB 2.0 portu için genişleme yuvası, PS/2 desteği, ses girişleri şeklinde kartın diğer özellikleri mevcut. Sipariş için firma ile irtibata geçilmesi gerekiyor.