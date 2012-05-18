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VIA'dan araç içi eğlence sistemlerine yönelik çift çekirdekli fansız AMOS-3002 mini PC

7 yıl
3,4b
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Anakart
Ekrem71
Haber Editörü
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Geçen yıl ki 4 çekirdekli L4700, çift çekirdekli Eden X2 ve Nano X2  işlemcileriyle hem performans hem de enerji tüketimi konularında iddialı olan VIA firması, AMOS-3002 adında araç içi eğlence sistemlerine ve gömülü sistemlere yönelik olarak ürettiği mini PC modelini tanıttı.

VIA EPIA-P900 Pico-ITX anakart üzerine inşa edilmiş fansız modelin boyutları 9.7cm x 10.4cm x 4.9cm şeklinde. 1GHz hızında çalışan çift çekirdekli Eden X2 işlemcisinin güç verdiği model VIA VX900H medya sistem işlemcisini kullanıyor. -20 ve 60 derece arasında çalışabilen model 5Grms sarsıntı ve 50G şok darbelerine dayanıklı.

Depolama çözümü Flash depolama şeklinde SATA arayüzü üzerinden Cfast slotu ile sağlanırken, opsiyonel bir kasa genişlemesi ile 2.5 inçlik SATA sürücü sunulabiliyor. 2 adet COM portu, 6 adet USB 2.0 portu, tek DIO portu, tek VGA portu, tek HDMI portu, iki GLAN portu, hoparlör/mikrofon jakı, opsiyonel MiniPCIe slotu ile WiFi ve 3G imkanı şeklinde bağlantılar mevcut. İşletim sistemi ise yine gömülü olarak sunulabiliyor.

MPEG-2, WMV9 ve H.264 formatlarında 1080p çözünürlüğe kadar içerik izleyebilmek mümkün. 

Modelin ayrıca VIA EPIA-P830 anakart üzerinde 1GHz hızında Nano E serisi işlemci kullanan bir varyantı da mevcut.

Modelin fiyatı ve satış tarihi hakkında henüz bir bilgi yok.

http://www.viaembedded.com/en/products/systems/productDetail.jsp?productLine=2&id=1870&tabs=1 Yorum Yaz
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KANUNI61 7 yıl en beğenilen
via nın tekrar sahne almasını gönülden isteyenlerdenim
birileri tarafından satın alınmadan tekrar oyunda olmasa
alternatif olması gerekiyor inşallah da olur
via nın tekrar sahne almasını gönülden isteyenlerdenimbirileri tarafından satın alınmadan tekrar oyunda olmasaalternatif olması gerekiyor inşallah da...
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wentiaoch 6 yıl
Intel-AMD diye millet birbirini yerken çok iyi ürünler ortaya çıkarıyorlar ama toz dumanın içinde görünmüyor maalesef.
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
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hayyam_karadenizli 7 yıl
Bu cihazı araştırdım, resimdeki kasa gameboy büyüklüğünde avuca sığan cebinizde taşıyabileceğiniz bir kasa ve buna Window8 kurulabiliyor, şarjı yok, fişe ve dokunmatik ekrana bağladığınız gibi bilgisayarınızı kullanıyorsunuz, dokunmatik yoksa yanına klavye fare.
Minyatür bilgisayar. Avantajı ise türünde tek 1080p FullHD film açabilen bilgisayar olması.
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abdulmusavvir 7 yıl
EPIA-M910-16PQ iyi güzelde Via İstanbul Ofisi açsın önce abicim, Avrupa ofisinden dökme suyla değirmen nasıl dönüyor anlatmaya dilim varmıyor, 3 yıldır Via Türkiye'de kime bayiilik vercek diye bekliyorum, vermiyor adamlar.
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Executor Arhentir 7 yıl
Via adına iyi haber
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07ugur 7 yıl
:)
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1963bursa 7 yıl
Benim bilgisayarım Via işlemcili ama mini-ITX'den daha küçük anakart modelleriyle pek ilgilenmiyorum, bu haberdeki de dahil, gözde anakartım EPIA-M910-16PQ, bu anakart kimseye inteli AMD'yi aratmadığı gibi mini-ITX avantajı var.
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_bluescream_ 7 yıl
Araç içi gömülü sistemelr derken belkide büyük ekran çoğaltmalı sistemlerden bahsediyor olabilirler. hem ben ipad yerine bunu yercih ederdim. ama yinede bi raspberry olsa da fena olmazdı
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Foxbat 7 yıl
Via her zaman takdir ettiğim ve hakettiği ilgiyi görmeyen bir firma gözümde. Intel-AMD diye millet birbirini yerken çok iyi ürünler ortaya çıkarıyorlar ama toz dumanın içinde görünmüyor maalesef.
Yine güzel ama ilgi çekmeyecek bir ürün:(
1 Yanıt Yanıtla +1
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eXaeL@DH 7 yıl Foxbat
Foxbat

Via her zaman takdir ettiğim ve hakettiği ilgiyi görmeyen bir firma gözümde. Intel-AMD diye millet birbirini yerken çok iyi ürünler ortaya çıkarıyorlar ama toz dumanın içinde görünmüyor maalesef.

Yine güzel ama ilgi çekmeyecek bir ürün:(

Malesef hocam İntel'in rüşveti ne AMD'ye nefes aldırıyor nede VIA'ya. Fusion notebooklar o kadar başarılı iken bir tane bile bulamıyorsun piyasada. Kaldı ki VIA çözümleride oldukça yeterli tabi bu benim şahsi görüşüm. Athlon X2 ve HD4670 her işimi görüyor standart bir kullanıcı olarak ne yapcam ben 8 çekirdekli işlemcileri 1000TL'lik ekran kartlarını. Aslında devletimiz VIA'yı satın alsa güzel olur halkımız odundur modundur ama sahip çıkar ya en azından biz sahip çıkarız hiç değilse teknoloji dünyasında elimiz kolumuz bağlı olmaz.
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Sharelock 7 yıl
Tablet ve Akıllı cihazlar olduğu sürece çok gereksiz.
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KANUNI61 7 yıl en beğenilen
via nın tekrar sahne almasını gönülden isteyenlerdenim
birileri tarafından satın alınmadan tekrar oyunda olmasa
alternatif olması gerekiyor inşallah da olur
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DH Misafiri 7 yıl
Ne uğraşıscaksınız bunlarla , koya ipad'i koltuğun arkasına bak keyfine arkadaş.
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