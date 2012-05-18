VIA'dan araç içi eğlence sistemlerine yönelik çift çekirdekli fansız AMOS-3002 mini PC

Geçen yıl ki 4 çekirdekli L4700, çift çekirdekli Eden X2 ve Nano X2 işlemcileriyle hem performans hem de enerji tüketimi konularında iddialı olan VIA firması, AMOS-3002 adında araç içi eğlence sistemlerine ve gömülü sistemlere yönelik olarak ürettiği mini PC modelini tanıttı.





VIA EPIA-P900 Pico-ITX anakart üzerine inşa edilmiş fansız modelin boyutları 9.7cm x 10.4cm x 4.9cm şeklinde. 1GHz hızında çalışan çift çekirdekli Eden X2 işlemcisinin güç verdiği model VIA VX900H medya sistem işlemcisini kullanıyor. -20 ve 60 derece arasında çalışabilen model 5Grms sarsıntı ve 50G şok darbelerine dayanıklı.





Depolama çözümü Flash depolama şeklinde SATA arayüzü üzerinden Cfast slotu ile sağlanırken, opsiyonel bir kasa genişlemesi ile 2.5 inçlik SATA sürücü sunulabiliyor. 2 adet COM portu, 6 adet USB 2.0 portu, tek DIO portu, tek VGA portu, tek HDMI portu, iki GLAN portu, hoparlör/mikrofon jakı, opsiyonel MiniPCIe slotu ile WiFi ve 3G imkanı şeklinde bağlantılar mevcut. İşletim sistemi ise yine gömülü olarak sunulabiliyor.





MPEG-2, WMV9 ve H.264 formatlarında 1080p çözünürlüğe kadar içerik izleyebilmek mümkün.





Modelin ayrıca VIA EPIA-P830 anakart üzerinde 1GHz hızında Nano E serisi işlemci kullanan bir varyantı da mevcut.





Modelin fiyatı ve satış tarihi hakkında henüz bir bilgi yok.