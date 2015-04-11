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Victorinox giyilebilir cihaz pazarına giriyor

4 yıl
2,6b
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6
Cep Tel Aksesuarları
Ekrem71
Haber Editörü
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Victorinox giyilebilir cihaz pazarına giriyor

Genelde İsviçre çakıları ile tanıdığımız Victorinox firması aslında kol saatleri ile de sektörde önemli bir konuma sahip ve şirket giyilebilir cihaz pazarına girmek için ilk adımı atmaya hazırlanıyor. 

Firmanın giyilebilir cihaz pazarına girmek istediği tarih 2016 yılı. Bununla ilgili hazırlıklar da başlamış durumda. Ancak bildiğimiz manada bir akıllı saat değil de firmanın mevcut klasik saatlerinin fonksiyonlarını artıracak bir konsept üzerinde çalışılıyor. Ayrıca batarya konusunda da firma rakiplerini geride bırakmak istiyor. 

Firma detay vermediği için karşımıza ne çıkacak bilmiyoruz. Ancak firmanın klasik tasarımdan ödün vermeyerek analog kadranlara devam edeceği düşünülüyor. Akıllı özellikler ise diğer bazı lüks saat üreticilerinden hatırladığımız üzere kadranın altına eklenecek ve titreşim veya küçük LED bildirimleri ile kullanıcıyı uyaracak. 

Akıllı saat kavramı genelde dokunmatik veya standart LED ekranlar üzerinde ilerlediği için lüks saat üreticileri kendilerini bugüne getiren klasik tasarımlarından taviz vermek istemiyor. Bu yüzden akıllı özellikler genelde kadranın altına saklanıyor. Veya Kairos T-Band gibi kayışa entegre edilen akıllı ekranlar buna bir çözüm olabiliyor.  

http://androidspin.com/2015/04/11/the-swiss-army-knife-of-smartwatches-victorinox-is-making-a-smartwatch-or-at-least-something-like-one/ Yorum Yaz
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__BadblooD__ 4 yıl en beğenilen
Saat üreticilerinin bu yeni trende uymasına gerek yok bana sorarsanız. Çünkü saat erkeğin sayılı aksesuarlarından en önemlisi ve işlevsellik dışında kozmetik bir amaç taşıyor günümüzde. Görüntüsünün yanısıra saatçilik sanatını içindeki mekanizmasında barındırması da önemli bir unsur. Saatin içine elektronik unsurlar koyup özellik diye kakalamak ucuzluktur. Bu sebeple iki bildirim ledi yanmıyor arama gelince titremiyor diye millet saat almayı bırakmaz. Giyinmeyi bilen adam koluna o tırt şeyleri de takmaz.
Saat üreticilerinin bu yeni trende uymasına gerek yok bana sorarsanız. Çünkü saat erkeğin sayılı aksesuarlarından en önemlisi ve işlevsellik dışında kozmeti...
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1 Yanıt Yanıtla +6
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halitozbasli 4 yıl
Giyilebilir cihaz? Saat mi yani. Zaten senelerdir saat üretiyor bu firma! başlık akıllı saat üretmeyi düşünüyor olsa daha doğru olmazmıydı.
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erkan0075 4 yıl
İsveç değil, İsviçre.
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__BadblooD__ 4 yıl
Saat üreticilerinin bu yeni trende uymasına gerek yok bana sorarsanız. Çünkü saat erkeğin sayılı aksesuarlarından en önemlisi ve işlevsellik dışında kozmetik bir amaç taşıyor günümüzde. Görüntüsünün yanısıra saatçilik sanatını içindeki mekanizmasında barındırması da önemli bir unsur. Saatin içine elektronik unsurlar koyup özellik diye kakalamak ucuzluktur. Bu sebeple iki bildirim ledi yanmıyor arama gelince titremiyor diye millet saat almayı bırakmaz. Giyinmeyi bilen adam koluna o tırt şeyleri de takmaz.
1 Yanıt Yanıtla +6
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