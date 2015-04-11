Victorinox giyilebilir cihaz pazarına giriyor

Genelde İsviçre çakıları ile tanıdığımız Victorinox firması aslında kol saatleri ile de sektörde önemli bir konuma sahip ve şirket giyilebilir cihaz pazarına girmek için ilk adımı atmaya hazırlanıyor.





Firmanın giyilebilir cihaz pazarına girmek istediği tarih 2016 yılı. Bununla ilgili hazırlıklar da başlamış durumda. Ancak bildiğimiz manada bir akıllı saat değil de firmanın mevcut klasik saatlerinin fonksiyonlarını artıracak bir konsept üzerinde çalışılıyor. Ayrıca batarya konusunda da firma rakiplerini geride bırakmak istiyor.





Firma detay vermediği için karşımıza ne çıkacak bilmiyoruz. Ancak firmanın klasik tasarımdan ödün vermeyerek analog kadranlara devam edeceği düşünülüyor. Akıllı özellikler ise diğer bazı lüks saat üreticilerinden hatırladığımız üzere kadranın altına eklenecek ve titreşim veya küçük LED bildirimleri ile kullanıcıyı uyaracak.





Akıllı saat kavramı genelde dokunmatik veya standart LED ekranlar üzerinde ilerlediği için lüks saat üreticileri kendilerini bugüne getiren klasik tasarımlarından taviz vermek istemiyor. Bu yüzden akıllı özellikler genelde kadranın altına saklanıyor. Veya Kairos T-Band gibi kayışa entegre edilen akıllı ekranlar buna bir çözüm olabiliyor.

http://androidspin.com/2015/04/11/the-swiss-army-knife-of-smartwatches-victorinox-is-making-a-smartwatch-or-at-least-something-like-one/