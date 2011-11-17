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Video: 2012 Porsche Panamera GTS tanıtıldı

8 yıl
82,7b
1
Otomobil Teknolojileri
Kısa Bağlantı Iframe Kodu
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Porsche performans tutkunları için hazırladığı 2012 model Panamera GTS modelini tanıttı. Dört kapılı Panamera modelinin Grand Turismo Sport versiyonu olarak hazırlanan yeni araç, 424 beygir güç ve 520nm tork üreten modifiye edilmiş 4.8 litre V8 motordan güç alıyor.
Dört tekerlekten çekiş sistemi ile gelen ve Porsche Çift Kavrama (PDK) sistemi ile  hem manuel hem de otomatik vites değişimi seçeneklerinde güç aktarımında kesinti olmadan sağlayan otomobil, güç  akışında herhangi bir kesilme yaşanmamasına yardımcı olan Sport Chrono paketini standart olarak sunuyor. Uyarlanabilir havalı süspansiyon ve Porsche Aktif Süspanaisyon Yönetim sistemi ile desteklenen Panamera GTS'de 19-inç boyutunda jantlara yer verilirken, önde  225/45/R19, arkada ise 285/40/R19 ölçülerinde lastiklere yer veriliyor. 
Porsche cephesinden yapılan açıklamaya göre yeni Panamera GTS, 0-100 Km/s hızlanmasını 4.5 saniyenin altında tamamlıyor ve 288 Km/s en yüksek sürate çıkabiliyor. 2012 model Panemera GTS'in yakıt tüketimi ise 10.9 litre/100Km olarak açıklanırken, düşül dönme direncine sahip lastiklerle yakıt tüketiminin 10.7/100Km seviyesine düştüğü belirtilmekte.
Şubat ayında satışa sunulacak aracın Almanya fiyatı 116 bin Avro'dan başlayacak.
 

En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
IL EST MON COCAINE 8 yıl en beğenilen
GoldPunch
Burda da buna benzer bir fiyattan çıksa iki dakika düşünmem alırdım.

arkadaşın parası bol anlaşılan
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sCandaL3.8 8 yıl
arkadaş seni benim olsun diye mi tasarladılar bu stilistler :D:D
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Utku 8 yıl
Porsche'ye binme, Fiat'a bin.
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Fear Dot Com 8 yıl
Şarkının adı nedr_
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esqhia 8 yıl
İzlediğim en yetersiz reklamlardan birisi olmuş.Sanki full hd led tv reklamı yapıyolar da baştan sona slow motion çekilmiş.Bi hızını göster arabanın bişey yap.Şu reklamı ben yapsam porsche ye götürsem,işten kovarlar allah bilir ama reklam şirketiydi carttı curttu olunca böyle saçma reklamlar çıkıyo işte yapacak bişey yok.
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butidontcare 8 yıl
Porsche ve Lamborghini arasında gidip gelen muhteşem bir yarış var, donanım olarak her türlü Porsche alsa bile, tasarım olarak Lamborghini havaya 3 kere atar 1 kere tutar. Ve ne yazık ki bunların ikisini birleştiren tek bir araba var. Ferrari.
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Je m.appelle 8 yıl
Vatandaşlıktan çıkacak olmamın 1. sebebi de Türkiye'deki aptal fiyatlar.
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electrostatic 8 yıl Je m.appelle
Where Is My Mind ?

Vatandaşlıktan çıkacak olmamın 1. sebebi de Türkiye'deki aptal fiyatlar.

kanla başla alınmış ülkeyi para için satıyorsun yani,hiç utanma yok[>:]
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-gg- 8 yıl
güzel görünüyo
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MeGaDave06 8 yıl
Şu hayatta bir tek porsche'nin sesi geri kalan bütün arabalardan ayrı ve güçlü bir sesi var. Geri kalan beni ilgilendirmez Porsche'nin sesi öyle bişeyki nerden duysam tanırım "Porsche bu" derim direk ve bunuda need for speed gibi oyunlar çok güzel taşıyor. Şu hayatta sesine ve herşeyine taptığım tek arabadır Porsche
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leventalpsal 8 yıl
Çok başarısız bir video olmuş, çok beğendiğim bir araba da olsa herhangi bir heyecan yaratmadı bende.
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Mo-Cuishle 8 yıl
Arka kasa tasarımını hiç beğenmedim Porshe'ye bu yakışmıyor.
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ogkasa 8 yıl
bu arabaya kurban olurum ben bee zaten tek kapıları sevmiyorum bu muhteşem olmuş tamda istedğim bütün özellikleri karşılayabiliyor ve görüntü muhteşem. ulan para olcaktı bu aracın bütün renklerini satın alırdım valla gemi gibi maşallah
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St Batuhan 8 yıl

HD Video problem cıkardı, eger yasayanlar varsa: youtube.com/...
Buradan izleyebilir aynı videoyu :))
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