Video: 2012 Porsche Panamera GTS tanıtıldı

Porsche performans tutkunları için hazırladığı 2012 model Panamera GTS modelini tanıttı. Dört kapılı Panamera modelinin Grand Turismo Sport versiyonu olarak hazırlanan yeni araç, 424 beygir güç ve 520nm tork üreten modifiye edilmiş 4.8 litre V8 motordan güç alıyor.

Dört tekerlekten çekiş sistemi ile gelen ve Porsche Çift Kavrama (PDK) sistemi ile hem manuel hem de otomatik vites değişimi seçeneklerinde güç aktarımında kesinti olmadan sağlayan otomobil, güç akışında herhangi bir kesilme yaşanmamasına yardımcı olan Sport Chrono paketini standart olarak sunuyor. Uyarlanabilir havalı süspansiyon ve Porsche Aktif Süspanaisyon Yönetim sistemi ile desteklenen Panamera GTS'de 19-inç boyutunda jantlara yer verilirken, önde 225/45/R19, arkada ise 285/40/R19 ölçülerinde lastiklere yer veriliyor.

Porsche cephesinden yapılan açıklamaya göre yeni Panamera GTS, 0-100 Km/s hızlanmasını 4.5 saniyenin altında tamamlıyor ve 288 Km/s en yüksek sürate çıkabiliyor. 2012 model Panemera GTS'in yakıt tüketimi ise 10.9 litre/100Km olarak açıklanırken, düşül dönme direncine sahip lastiklerle yakıt tüketiminin 10.7/100Km seviyesine düştüğü belirtilmekte.

Şubat ayında satışa sunulacak aracın Almanya fiyatı 116 bin Avro'dan başlayacak.