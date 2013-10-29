Video: Gündelik hayatımızın arkasındaki matematik

Eski Yunanca'da "ben bilirim" anlamına gelen matesis kelimesinden türüyen matematik kelimesi ve bu kelimenin altında yatan dev disiplin, insanlık tarihinin en eski bilimlerinden biridir. Usta matematikçilerin "sanat" olarak gördüğü bu bilim dalını, sayı ve şekillerden oluşan özel bir dil olarak gören bilim insanların sayısı da yadsınamayacak kadar çoktur.

Pek çokları için okul sıralarından ve ders kitaplarından öteye geçmeyen bu bilim dalı, aslında hayatımızın merkezindedir, ve günlük pek çok eylememizin hayata geçmesindeki temel prensiplerin merkezindedir. Yurt dışında hazırlanan özel bir video, matematiğin hayatımızdaki yansımalarını örneklerle açıklayan başarılı bir çalışma olarak dikkatlerden kaçmıyor. Biz de bu haberimizde işte o video ile sizi babaşa bırakıyoruz, iyi seyirler.