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Video: Gündelik hayatımızın arkasındaki matematik

6 yıl (Son Güncelleme: 6 yıl)
4,6b
1
46
Diğer Bilim ve Teknoloji
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Video: Gündelik hayatımızın arkasındaki matematik
Eski Yunanca'da "ben bilirim" anlamına gelen matesis kelimesinden türüyen matematik kelimesi ve bu kelimenin altında yatan dev disiplin, insanlık tarihinin en eski bilimlerinden biridir. Usta matematikçilerin "sanat" olarak gördüğü bu bilim dalını, sayı ve şekillerden oluşan özel bir dil olarak gören bilim insanların sayısı da yadsınamayacak kadar çoktur.
Pek çokları için okul sıralarından ve ders kitaplarından öteye geçmeyen bu bilim dalı, aslında hayatımızın merkezindedir, ve günlük pek çok eylememizin hayata geçmesindeki temel prensiplerin merkezindedir. Yurt dışında hazırlanan özel bir video, matematiğin hayatımızdaki yansımalarını örneklerle açıklayan başarılı bir çalışma olarak dikkatlerden kaçmıyor. Biz de bu haberimizde işte o video ile sizi babaşa bırakıyoruz, iyi seyirler. 

BEAUTY OF MATHEMATICS from PARACHUTES.TV on Vimeo.


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Shady 6 yıl en beğenilen
İlginç bir bilgi daha: Şu anda matematik alanında akademik olarak yayınlanan çalışmalar, yaklaşık 100 sene sonrasının mühendisliğine hayat verecek.
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eulogy 6 yıl
Konu cahilce yorumlarla dolmuş. Neresinden nasıl eleştireceğimi şaşırdım. Bir kaç nacizhane yorumumu ekleyeyim.

ilköğretim ve orta öğretim (lise) basamaklarında öğretilen matematik ağır veya fazla değildir. Günlük hayatta kullanacağınız bilgilerden ibarettir. Siz eğer günlük hayatta kullanmıyorum diyorsanız o sizin farkındalığınızla alakalı. Bir de ülkeniz eğitim sisteminin gelecekte nasıl insanlara ihtiyaç duyacağını, nasıl hedefler belirlediklerini bilmemenizden de kaynaklı olabilir.

Örneğin saatlik ücreti 3 lira olan bir otoparkta 4 buçuk saat kalan arabanız için siz cebinizden 15 lira çıkartırken tam değer fonksiyonu kullanmış olursunuz, bahçenize en çok ağacı ekmeyi hedeflerken farkında olmadan maximum problemi çözersiniz, türev alırsınız, denklemler kurup sıfıra eşitlersiniz. Elinizdeki gazeteden bir kese kağıdı yaparken uzunlamasına mı yoksa enlemesine mi yapacağınıza problem çözerek ulaşırsınız.

Bu verdiğim örneklerden çok daha basitleri var. Viraja hızlı girdiğiniz de size öğretildiği üzere, frene basma güdünüz olmasına rağmen basmayıp dış şeride mevcut hızınızı koruyarak ya da az azaltarak girersiniz. Hissiyat olarak size uymayan bir hareketi yaparsınız neden ?

Çünkü matematik size bunu göstermiştir. Doğada ki herşey matematiktir ve biz doğayı anlamlandırabiliyorsak matematik sayesinde beceriyoruz.

2004 yılından beri yapılandırmacı yaklaşım adı altında eğitim siztemimizin içi boşaltıldı. Amerikan pragmatizminin eline düşmüş insanlar olduk. Bir konuda derin bilgi edinmek yerine her konuda belirli belirgin ama yüzeysel illa fikrimiz var. Yüzeysel insanlar olduk.



Eğitim fakültesinde öğretmen adaylarına sınavda PISa sınavları ile ilgili bir soru sorulmuş. Soru şu şekildeymiş;

Türkiyenin neden PISA sınavlarında son sıralarda olduğuna dair bir açıklama istenmiş. Öğrencilerin çoğu cevap olarak "ezberci eğitim" yazmışlar ve çoğu bu sorudan puan alamamışlar.

Ezberci eğitim sloganıyla eğitimi eleştireceğinize hiç eleştirmeyin daha iyi.

Doğadaki herşey heyşey herşey (doğa deniznce aklınıza sadece ekoloji gelmesin, insan doğası, kültür, borsa vs vs) matematik iken okullarda öğretilen içeriğin yaşamdan uzak olduğunu düşünmek tamamen saçmalık. Niteliği eleştireyim derken niceliği içeriği eleştirmeyin.
Konu cahilce yorumlarla dolmuş. Neresinden nasıl eleştireceğimi şaşırdım. Bir kaç nacizhane yorumumu ekleyeyim.ilköğretim ve orta öğretim (lise) ba...
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gfbekir 6 yıl
"Hocam, bunlar günlük hayatta ne işe yarayacak?"


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ynal 6 yıl
Branşımı çok seviyorum.

Ağır bir Matematik ya da Geometrii problemini günlerece kurcalayıp çözüme ulaşmanın verdiği hazzı pek nadir buluyorum hayatta.
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DH Misafiri 6 yıl
Dikkatimi çekti. Millet kendini aklamak için ezber ezber diyip duruyor. Arkadaş Ezber bir şeyi öğrenmenin en Temeli. Ezberin manası şudur: "Bir metni veya bir sözü eksiksiz tekrarlayabilecek biçimde akılda tutma" Yani akılda tutma. Biz millet olarak her işin kolayına kaçıp, çalışacağımıza tembellik yaptığımız için en ufak zorluklar bizi bıktırıyor yıldırıyor. Ee matemetikte biraz çaba isteyen bir bilim. O zaman ne oluyor : daha başlamadan bitiyor bizim için. Düşünce tarzımızı değiştirmedikten sonra, Başarılı olmak için yokuş yukarı ter akıtmamız gerektiğini bilmediğimiz sürece Zaten yenilmeye mahkumuz.Geri kalan herşey kendimize söylediğimiz yalanlar. Vay hoca güzel anlatmadı vay öğretmen sevdirmedi. vay nereden geldi bu formul. vay nereye gidiyor. Arkadaş bırakın bu HERŞEYİ DEVLETTEN BEKLEME politikasını. Kalkın yerinizden ileri doğru bir adım atın...
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captureThecrown 6 yıl
Bazi arkadaslarin dedigi gibi tabiki okuldaki bilgilerin %80i çöp buradaki amac bizim beyin fonksiyonlarimizi calistirmak zaten biyoloji gorup avukat oluylsun sacma ama gercek iste. :D
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SystemApps 6 yıl
zaten matematik hayatımızda ezelden beridir var.biz sadece bunu keşfediyoruz.
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umut_baris 6 yıl
Ezbere öğretilen formüller olduğu sürece ne işe yaradığını soran da çok olacak. Ben de dahil.

Yabancı hocaların anlatımına bakıyorum adamlar en ufak şeyin nerden geldiğini açıklıyorlar. Bizdekiler ise şurdan şunu gördün bitti gitti diyor. Lan bu formül nerenden geliyor! Topunun canı cehenneme!
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GokhanMaths 6 yıl
ben matematik öğretmeniyim çocuklara matematiğin ne işe yaradığını anlatmadan matematiği anlatırsak tabi kimse işimize yaramaz der hayatın her alanın da matematiğin var olduğunu öğretmek gerekir önce hala insanlar matematiğin sadece bakkalda işe yarayacağını zannediyor
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Tekno moomce 6 yıl
Şu matemetik dersini sevdiremediler ya bize daha başka ne diyelim
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gfbekir 6 yıl
"Hocam, bunlar günlük hayatta ne işe yarayacak?"


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Nerevarine 6 yıl
Matematikten kurtuluş yok anlaşılan.
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golgeoyunlari 6 yıl
MrDraius
waitisovaBlazac ne olursa olsun milletçe matemtiğe karşı bir antipatimiz hep var
bu arada vidyo güzelmiş
bunun sebebi ilkokul ve lise matematik öğretmenleridir. Saçma sapan ezber formüllerle metametikten soğuttular bizi.

senin gibi çalışmayanlarında suçu olmasın bunda.
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UsainBolt 6 yıl
Türkiyede Matematik=Maddi durum ve ay sonunu hesaplamaya yarayan yegane bilim. Bizim milletçe matematiği anlayabilmemiz için refaha ulaşmamız gerekecek sanırım.Video ise daha önce izlemiştim akılcı güzel bir video..
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gmfaruk 6 yıl
matematik pratik hayatta nedir onu gösterseniz erdi bey [>:]
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