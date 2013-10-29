Video: Gündelik hayatımızın arkasındaki matematik

İnceleme, Test ve Analiz Editörü
Eski Yunanca'da "ben bilirim" anlamına gelen matesis kelimesinden türüyen matematik kelimesi ve bu kelimenin altında yatan dev disiplin, insanlık tarihinin en eski bilimlerinden biridir. Usta matematikçilerin "sanat" olarak gördüğü bu bilim dalını, sayı ve şekillerden oluşan özel bir dil olarak gören bilim insanların sayısı da yadsınamayacak kadar çoktur.
Pek çokları için okul sıralarından ve ders kitaplarından öteye geçmeyen bu bilim dalı, aslında hayatımızın merkezindedir, ve günlük pek çok eylememizin hayata geçmesindeki temel prensiplerin merkezindedir. Yurt dışında hazırlanan özel bir video, matematiğin hayatımızdaki yansımalarını örneklerle açıklayan başarılı bir çalışma olarak dikkatlerden kaçmıyor. Biz de bu haberimizde işte o video ile sizi babaşa bırakıyoruz, iyi seyirler.
BEAUTY OF MATHEMATICS from PARACHUTES.TV on Vimeo.
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ilköğretim ve orta öğretim (lise) basamaklarında öğretilen matematik ağır veya fazla değildir. Günlük hayatta kullanacağınız bilgilerden ibarettir. Siz eğer günlük hayatta kullanmıyorum diyorsanız o sizin farkındalığınızla alakalı. Bir de ülkeniz eğitim sisteminin gelecekte nasıl insanlara ihtiyaç duyacağını, nasıl hedefler belirlediklerini bilmemenizden de kaynaklı olabilir.
Örneğin saatlik ücreti 3 lira olan bir otoparkta 4 buçuk saat kalan arabanız için siz cebinizden 15 lira çıkartırken tam değer fonksiyonu kullanmış olursunuz, bahçenize en çok ağacı ekmeyi hedeflerken farkında olmadan maximum problemi çözersiniz, türev alırsınız, denklemler kurup sıfıra eşitlersiniz. Elinizdeki gazeteden bir kese kağıdı yaparken uzunlamasına mı yoksa enlemesine mi yapacağınıza problem çözerek ulaşırsınız.
Bu verdiğim örneklerden çok daha basitleri var. Viraja hızlı girdiğiniz de size öğretildiği üzere, frene basma güdünüz olmasına rağmen basmayıp dış şeride mevcut hızınızı koruyarak ya da az azaltarak girersiniz. Hissiyat olarak size uymayan bir hareketi yaparsınız neden ?
Çünkü matematik size bunu göstermiştir. Doğada ki herşey matematiktir ve biz doğayı anlamlandırabiliyorsak matematik sayesinde beceriyoruz.
2004 yılından beri yapılandırmacı yaklaşım adı altında eğitim siztemimizin içi boşaltıldı. Amerikan pragmatizminin eline düşmüş insanlar olduk. Bir konuda derin bilgi edinmek yerine her konuda belirli belirgin ama yüzeysel illa fikrimiz var. Yüzeysel insanlar olduk.
Eğitim fakültesinde öğretmen adaylarına sınavda PISa sınavları ile ilgili bir soru sorulmuş. Soru şu şekildeymiş;
Türkiyenin neden PISA sınavlarında son sıralarda olduğuna dair bir açıklama istenmiş. Öğrencilerin çoğu cevap olarak "ezberci eğitim" yazmışlar ve çoğu bu sorudan puan alamamışlar.
Ezberci eğitim sloganıyla eğitimi eleştireceğinize hiç eleştirmeyin daha iyi.
Doğadaki herşey heyşey herşey (doğa deniznce aklınıza sadece ekoloji gelmesin, insan doğası, kültür, borsa vs vs) matematik iken okullarda öğretilen içeriğin yaşamdan uzak olduğunu düşünmek tamamen saçmalık. Niteliği eleştireyim derken niceliği içeriği eleştirmeyin.