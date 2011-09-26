Video Haber: Samsung'un yeni amiral gemisi Galaxy S II HD LTE

İnceleme, Test ve Analiz Editörü
Galaxy S II ile 5 ayda 10 milyondan fazla satan Samsung, bugün yaptığı açıklama ile yeni amiral gemisi Galaxy S II HD LTE'yi duyurdu. 4.65-inç boyutunda ve 1280 x 720 piksel çözünürlüğünde Super AMOLED ekrana, 1.5GHz hızında çift çekirdekli işlemciye ve 4G desteğine sahip olan Galaxy S II HD LTE'nin detayları video haberimizde.
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Samsung un herhangi bir elemanını yolda görsem elini gözünü öperim valla.. Ulen hiç mi bi yerinden kısmaz şu telefonun ön kamera bile 2megapiksel yuh yani ekranda hd oldu amoled üstelik.Samsung kim nederse desin halayın başını çekiyor şuan.Hem kendi ilerliyor hemde arkasındakileri ilerlemek zorunda bırakıyor.
Gerçekten samsung marka değil, sadece teknoloji satıyor.Bu kadar geniş bir yelpazade üretim yapmasıda bu yüzden olsa gerek.Kazandığın her kuruş HELAL-İ HOŞ OLSUN
edit:imla