Video Haber: Samsung'un yeni amiral gemisi Galaxy S II HD LTE

Galaxy S II ile 5 ayda 10 milyondan fazla satan Samsung, bugün yaptığı açıklama ile yeni amiral gemisi Galaxy S II HD LTE'yi duyurdu. 4.65-inç boyutunda ve 1280 x 720 piksel çözünürlüğünde Super AMOLED ekrana, 1.5GHz hızında çift çekirdekli işlemciye ve 4G desteğine sahip olan Galaxy S II HD LTE'nin detayları video haberimizde.

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