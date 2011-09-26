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Video Haber: Samsung'un yeni amiral gemisi Galaxy S II HD LTE

8 yıl
329,5b
1
Cep Telefonları
Kısa Bağlantı Iframe Kodu
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Galaxy S II ile 5 ayda 10 milyondan fazla satan Samsung, bugün yaptığı açıklama ile yeni amiral gemisi Galaxy S II HD LTE'yi duyurdu. 4.65-inç boyutunda ve 1280 x 720 piksel çözünürlüğünde Super AMOLED ekrana, 1.5GHz hızında çift çekirdekli işlemciye ve 4G desteğine sahip olan Galaxy S II HD LTE'nin detayları video haberimizde.
 

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SystemApps 8 yıl en beğenilen
Ya artık şu videoda bile ayfon lafı geçebiliyorsa bişey demiyorum.Sayın erdi bey ayfon mu kaldı? Bu özelliklerin yanında ayfon hesap makinası gibi kalır.Nredeyse 4-5 katı bi cihazdan söz ediyoruz.

Samsung un herhangi bir elemanını yolda görsem elini gözünü öperim valla.. Ulen hiç mi bi yerinden kısmaz şu telefonun ön kamera bile 2megapiksel yuh yani ekranda hd oldu amoled üstelik.Samsung kim nederse desin halayın başını çekiyor şuan.Hem kendi ilerliyor hemde arkasındakileri ilerlemek zorunda bırakıyor.
Gerçekten samsung marka değil, sadece teknoloji satıyor.Bu kadar geniş bir yelpazade üretim yapmasıda bu yüzden olsa gerek.Kazandığın her kuruş HELAL-İ HOŞ OLSUN


edit:imla
Ya artık şu videoda bile ayfon lafı geçebiliyorsa bişey demiyorum.Sayın erdi bey ayfon mu kaldı? Bu özelliklerin yanında ayfon hesap makinası gibi kalır.Nredey...
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Gannicus 8 yıl
diksiyon dersi mi aldınız erdi bey
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gfbekir 8 yıl
biri samsungu durdursun
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DH Misafiri 7 yıl
Su an yukaridaki videoyu galaxy s2ile sorunsuz bir sekilde izleyebildgm icin s2ve s2hd lte arasinda gidip gelmektn kurtulmus oldum. s2den memnunum
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Nef'i 7 yıl
Güzel cihaza benziyor.
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DH Misafiri 7 yıl
fiyatı ne kadar acaba bu cihazin ve suanda satısı warmı bilen varmı acaba
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ardicli2000 7 yıl DH Misafiri
DH Misafiri

fiyatı ne kadar acaba bu cihazin ve suanda satısı warmı bilen varmı acaba

Güney Kore pazarına özel yapıldı.
Şebeke teknolojisi farklı Türkiyede çalışmıyor alet.
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DH Misafiri 7 yıl
Ben bu samsung gibi dev bir markayı ve diğerlerini anlayamıyorum.Ekran boyutu dediğin 3,5 inç ile 4,0 inç arasında olmalıdır.Telefona yakışanın en iyisi budur arkadaş neyini büyütüyosun tablet mi bu.Ayrıca ekran çözünürlüğü dediğin HVGA (320x480) den sonra iphone 4 teki gibi en boy oranı korunarak yapılmış 640x960 px'dir.iphone'u hiç sevmem fakat tek beğendiğim noktası ekran çözünürlüğündeki yöntemidir.Bu idealdir daha da arttırılmamalıdır.Televizyon mu arkadaşım bu batarya dayanmaz tabiki bunlara.Samsung ve diğer markalar bunu anlamalı sesisimizi duymasada düşünmeli.Bataryaya da önem vermeliler.Özellikler de telefonda mükemmel fakat ekran boyutu ve çözünürlüğünün de sınırı olmalı.ayfonun bir iki modelle bu kadar isim yapmasının en büyük nedenlerindendir bu ne kadar dandik bir telefon olursa olsun.
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.i. 7 yıl
Resmen S3 ya süper..
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Esposito Bandolero 7 yıl
türkiyede çıkıcak mı çıkarsa ne zaman çıkar
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KASIMPAŞA TAYFA 7 yıl Esposito Bandolero
Esposito Bandolero
türkiyede çıkıcak mı çıkarsa ne zaman çıkar

Niye dustu bu konu bu kadar
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DH Misafiri 7 yıl
aslında ... aslında ... aslında ... bu ne yaa
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sLevin 8 yıl
Galaxy SII Kullanıcısıyım. Süper telefon ama çözünürlüğü biraz ekrana göre azdı. Şimdi inanılmaz bir çözünürlüğe sahip olmuş televizyonlarımızdaki çözünürlükle aynı neredeyse . Pil ömrü gayet başarılı 2 gün gitmiyor ama iphone'lardan daha uzun gidiyor. Hemde daha ince ve hafifken ;)
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burak2011 8 yıl
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fortress34 8 yıl
Piyasaya çıkınca ya bunu yada HTC Vigor u alıp uzun bir zaman akıllı telefon defterini kapatmayi düşünüyorum..
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ZZ RAT 8 yıl fortress34
fortress34

Piyasaya çıkınca ya bunu yada HTC Vigor u alıp uzun bir zaman akıllı telefon defterini kapatmayi düşünüyorum..

Bu telefon Turkiye'ye gelmez, hatta Guney Kore disinda hicbir yere gelmeyecek,
en azindan simdilik durum boyle. adamlar sadece kendi vatandaslarina cekmisler boyle bir kiyak.
Hele hele Nexus Prime cikmisken, onun satisini baltalamamak icin Samsung Amerika'ya hic sokamaz,
aksi takdirde Google ile de papaz olabilirler.

HTC Vigor ise baska bi hikaye. Ha bugun ha yarin tanitilacak diye diye ne kadar zaman gecti.
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tamirci14 8 yıl
Pantech Wega LTE.
Benzer özellikler.
Ama Türkiye Ye gelmeyecek galiba.
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IO 8 yıl
Pil değerlerini merak ediyorum
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