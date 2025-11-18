Giriş
    Galaxy S26, S26+ ve S26 Ultra'nın RAM ve depolama seçenekleri sızdırıldı

    Galaxy S26 serisine ait RAM ve depolama seçenekleri sızdırıldı. S26, S26+ ve Ultra modellerinin tümünde en düşük 12 GB RAM gelirken üst sürümlerde yenilikler var.

    Galaxy S26 serisinin RAM ve depolama seçenekleri sızdırıldı Tam Boyutta Gör
    Samsung'un yeni amiral gemileri Galaxy S26, S26+ ve S26 Ultra için bellek ve depolama bilgileri ortaya çıktı. Yeni sızıntıya göre, serinin tüm modellerinde RAM kapasitesi yükselirken, segment ayrımları belirginleşecek. 12GB RAM kapasitesi ise temel standart oluyor.

    Galaxy S26 serisinin RAM ve depolama seçenekleri

    Sızıntıya göre Galaxy S26 ve S26+, 12 GB RAM ile sunulacak ve iki depolama seçeneği bulunacak: 256 GB ve 512 GB. Böylece her iki model için de minimum bellek seviyesi önceki nesle kıyasla daha yukarı taşınmış oluyor. Galaxy S26 Ultra tarafında ise seçenekler genişliyor. Ultra modelin çoğu pazarda 12 GB RAM ile 256 GB, 512 GB ve 1 TB depolama seçenekleriyle sunulacak.

    Özellikle rekabetin yoğun olduğu Çin gibi pazarı gibi bölgelerde ise, 1 TB depolamalı sürümün 16 GB RAM ile geleceği aktarılıyor. Böylece Samsung, Çinli markalarda standart haline gelen bu konfigürasyona yanıt vermiş olacak. Diğer bölgelerde ise Samsung'un 12 GB RAM’i koruması bekleniyor.

    • Galaxy S26: 12 GB RAM / 256 GB depolama
    • Galaxy S26: 12 GB RAM / 512 GB depolama
    • Galaxy S26+: 12 GB RAM / 256 GB depolama
    • Galaxy S26+: 12 GB RAM / 512 GB depolama
    • Galaxy S26 Ultra: 12 GB RAM / 256 GB depolama
    • Galaxy S26 Ultra: 12 GB RAM / 512 GB depolama
    • Galaxy S26 Ultra: 12 GB RAM / 1 TB depolama (bazı bölgelerde 16 GB RAM ile)

    Son olarak Galaxy S26 ailesinin tamamında 10.7Gbps hız sunan LPDDR5X RAM kullanılacağı bilgisi de paylaşıldı. Ancak diğer ayrıntılar için bir süre daha beklememiz gerekecek. Galaxy S26 serisinin Şubat ayında tanıtılması bekleniyor.

