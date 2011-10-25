ViewSonic, 200$ seviyesindeki ViewPad 7e Android tabletini tanıttı

Monitör üretimi konusunda lider firmalardan birisi olan ViewSonic üst seviye Android tabletlerin yanında giriş ve orta seviye modelleriyle de ilgi çekmeyi başarıyor. Firmanın yeni ViewPad 7e modeli tatmin edici özelliklerle 200$ altı segmente hitap ediyor.





7 inç boyutunda 800 x 600 çoklu dokunmatik LED aydınlatmalı RiteTouch hassas dokunmatik teknolojisi sunan ekran, Android 2.3 Gingerbread işletim sistemi, 1GHz hızında çalışan Cortex-A8 işlemci, 3MP arka/0,3MP ön kamera, 4GB depolama kapasitesi, 32GB’a kadar microSD kart desteği, microHDMI bağlantısı, Wi-Fi® 802.11 g/b/n, Bluetooth 2.1, 1080p video oynatma gibi fiyata göre uygun özelliklere sahip ViewPad 7e modeli ViewScene 3D adında SPB Shell benzeri bir ana ekran uygulamasına da ev sahipliği yapıyor.





Yazılım tarafında ise Twitter, TuneIn Radio, WildTangent, Swype, Amazon servisleri, Amazon Kindle uygulamaları önyüklü olarak geliyor. ViewSonic AirSync® ile tabletiniz devamlı güncel kalıyor.





ViewPad 7e modeli Ekim sonunda Kuzey Amerika kıtasında 199.99$ fiyat etiketiyle satışa sunulurken Latin Amerika bölgesinde Kasım ayında piyasaya çıkacak.