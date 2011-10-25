Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Taşınabilir Bilgisayarlar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

ViewSonic, 200$ seviyesindeki ViewPad 7e Android tabletini tanıttı

8 yıl (Son Güncelleme: 8 yıl)
3,8b
1
11
Taşınabilir Bilgisayarlar
Ekrem71
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık

Monitör üretimi konusunda lider firmalardan birisi olan ViewSonic üst seviye Android tabletlerin yanında giriş ve orta seviye modelleriyle de ilgi çekmeyi başarıyor. Firmanın yeni ViewPad 7e modeli tatmin edici özelliklerle 200$ altı segmente hitap ediyor.

7 inç boyutunda 800 x 600 çoklu dokunmatik LED aydınlatmalı RiteTouch hassas dokunmatik teknolojisi sunan ekran, Android 2.3 Gingerbread işletim sistemi, 1GHz hızında çalışan Cortex-A8 işlemci, 3MP arka/0,3MP ön kamera, 4GB depolama kapasitesi, 32GB’a kadar microSD kart desteği, microHDMI bağlantısı, Wi-Fi® 802.11 g/b/n, Bluetooth 2.1, 1080p video oynatma gibi fiyata göre uygun özelliklere sahip ViewPad 7e modeli ViewScene 3D adında SPB Shell benzeri bir ana ekran uygulamasına da ev sahipliği yapıyor.

Yazılım tarafında ise Twitter, TuneIn Radio, WildTangent, Swype, Amazon servisleri, Amazon Kindle uygulamaları önyüklü olarak geliyor. ViewSonic AirSync® ile tabletiniz devamlı güncel kalıyor.

ViewPad 7e modeli Ekim sonunda Kuzey Amerika kıtasında 199.99$ fiyat etiketiyle satışa sunulurken Latin Amerika bölgesinde Kasım ayında piyasaya çıkacak. 

Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
sertacarslan 8 yıl
Mr. TahacKer
ekrandaki ikonlar biraz küçükmü kaçmış ? :)

Fotoğraf fake muhtemelen.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
TikaMasala 8 yıl
Dandik çin malı tabletlerden hiç bir farkı yok. Kim alır bunu?
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Besiktask34 8 yıl
tamtakırdroid olmuş
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
tamirci14 8 yıl
SPB Shell benzeri falan değil. Direk O...
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
manyakurt 8 yıl
sucvceza
Önüne gelen tablet yapmaya başladı. Bu kadar tablete kimin ne için ihtiyacı olabilir ki?

Sahip oldugumuz bir çok şeye sanki gerçekten ihtiyacımız var da :D
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
DemirKipi 8 yıl
Önüne gelen tablet yapmaya başladı. Bu kadar tablete kimin ne için ihtiyacı olabilir ki?
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
napolyon94 8 yıl
spb shell 3d tam bir batarya düşmanı orjinali kalsa daha iyiymiş
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
escape0121 8 yıl
EKRAN GÖRÜNTÜLERİNE BAKILIRSA "SPB SHELL 3D" KURULU GELİYOR GALİBA CİHAZLA BİRLİKTE spb.com/...
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
HTC Specialist 8 yıl
ekrandaki ikonlar biraz küçükmü kaçmış ? :)
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
BlessedSoul 8 yıl
Hâlâ 2.3 kullanıyorlar utanmadan ya.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Silver Eagle 8 yıl
Biraz daha dusuk fiyatli olsa daha iyi olurmus 100 dolar falan olsa ucuz olurdu sonucta dolar yukseldi.200 dolar vergilerle kár paylari ile 500tl civarinda olacaktir...
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Daha Fazla Yorum Yükle
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Haftanın Beğenilen Yorumcuları
GoldPunch +82 Bay Robot +72 Mutlak.Sıfır +70 sepulturgay +67 frostburn +43 WB +38 deoks +32 unknownartist +31 Askaparta +30 Johan Elmander +28
Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
ŞU ANDA GÖRÜNTÜLEYEN
1 Misafir

İLGİ DÜZEYİ
3767 TIK

HABERİN ETİKETLERİ
Taşınabilir Bilgisayarlar, Android tablet
Facebook Sayfası260,4b
Twitter Profili69,3b
YouTube Kanalı207,9b
RSS Yayını
Sorgu:
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 8 yıl Özel Video: İşte Asus Rampage 4 Extreme ve beraberinde gelen yenilikler 8 yıl Seagate GoFlex Slim taşınabilir sabit disk video inceleme Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Steam, 'Dünya Çevre Günü' indirimlerini
DonanımHaber
Hayattaki amacımız nedir?
DH Forum
Tam kablosuz kulaklık trendine The
DonanımHaber
iOS uygulamalarının yüzde 99’u gizli
DonanımHaber
City of Brass Epic Games Store'da Ücretsiz
Bölüm Sonu Canavarı
Death Stranding Türkçe Altyazı Seçeneğiyle
Bölüm Sonu Canavarı
Dying Light 2'nin Yayıncılığını Square
Bölüm Sonu Canavarı
[Galatasaray 2019/2020 Sezonu] Genel
DH Forum
Alternatif Görünümler Geri Bildirim