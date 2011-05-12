ViewSonic 7-inç boyutundaki Android 3.0'lı tabletini Computex Fuarı'nda tanıtacak

Asya'nın en büyük teknoloji etkinliği olan Computex fuarı için geri sayım başladı. Geleneksel olarak her yıl Tayvan'ın Taipei şehrinde düzenlenen etkinliği bu sene kapılarını 31 Mayıs'ta açacak ve dünya çapında binlerce firma ile yüzbinlerce katılımcıya ev sahipliği yapacak. Computex 2011 için geri sayımın başladığı şu günlerde üreticiler de fuar programlarını açıklamaya başladılar. İşte onlardan biri olan ViewSonic, duyurusunu yapmaya hazırlandığı yeni tabletlerle pazardaki iddiasını güçlendirmeyi planlıyor.

Computex 2011 kapsamında ViewSonic'in duyurusunu yapacağı yeni tabletlerin başında ViewPad 7x olarak isimlendirilen 7-inç boyutundaki model geliyor. Tablet bilgisayarlar için hazırlanan Honeycomb kod adlı Android 3.0 işletim sistemini kullanan 380 gram ağırlığındaki sisteme Nvidia'nın 1GHz'de çalışan çift çekirdekli Tegra 2 işlemcisi güç verecek. Tasarım özellikleri itibariyle tek elle tutulmaya müsait gibi görünen tablet bilgisayar, Tegra 2 sayesinde 1080p videolar ve 3D grafikler için hızlandırma desteği de sunacak.

Teknik özellikleri hakkında çok fazla bilgi olmasa da görselden de anlaşılabileceği üzere çift kamera ile gelecek olan ViewPad 7x bu sayede görüntülü konuşma olanağı da tanıyacak. Bilindiği üzere Google, GTalk üzerinden görüntülü konuşma desteği de sunuyor ve bu alandaki yatırımlarına aral vermeden devam ediyor. Kablosuz erişim için 802.11n WiFi desteğine sahip olan tablet bilgisayar aynı zamanda HSPA+ bağlantısını da destekliyor ve HDMI portu ile HDTV ve monitörlere yüksek tanımlı görüntü aktarımı yapabiliyor.

Detaylarının fuar kapsamında açıklanması beklenen ViewSonic ViewPad 7x'in Haziran ayı içerisinde sunulması beklenirken, satış fiyatı hakkında henüz net bir bilgi bulunmuyor.