Son dönemde gündelik hayatta çok daha yaygın biçimde kullanılmaya başlanan yapay zeka teknolojileri hızla gelişmeye devam ediyor. Neredeyse her gün bu alanda dikkat çekici bir gelişme yaşanırken, önemli eşikler de bir bir aşılıyor. "AI Günlükleri" serimizde, önümüzdeki dönemde dünyadaki hayatı kayda değer ölçüde değiştirme potansiyeline sahip olan bu teknolojik devrimin gelişimini düzenli olarak kayıt altına almaya devam ediyoruz.

Yapay Zeka Dünyasında Bu Hafta Neler Yaşandı?

Yapay zeka dünyasında bu haftaya ağırlığını koyan şirket Google oldu. 20 Mayıs'ta düzenlenen Google I/O 2025 etkinliği, yapay zeka adına heyecan verici pek çok duyuruya sahne oldu. Google'ın bu etkinlikte tanıttığı cihazlar ve servisler, A.I.'ın çok yakında günlük hayatımızın çok daha büyük bir parçası hâline geleceğini bir kez daha gözler önüne serdi. Diğer yandan OpenAI ve Anthropic cephesinde de önemli gelişmeler yaşandı. İşte yapay zeka dünyasında bu haftanın öne çıkan gelişmeleri:

Google I/O 2025 Haftaya Damga Vurdu

Amerikalı teknoloji devi Google, 20 Mayıs'ta düzenlediği Google I/O 2025 etkinliğinde ortaya koyduğu yeni teknolojilerle yapay zeka alanında zirveye oynayacağını tüm dünyaya gösterdi.

Google I/O 2025'in bir numaralı yıldızı Project Astra oldu. Yapay zekanın bir chatbot'un ötesine geçip bir dijital asistan hâline gelmeye hazır olduğunu gösteren Project Astra, çevrenizi gerçek zamanlı olarak tanıyıp onun hakkında sorulara sohbet şeklinde yanıt verebiliyor. Belli başlı görevleri otonom olarak yerine getirebilmesiyle "AI ajanı" sınıfına dâhil edebileceğimiz Astra, günlük hayatta pek çok konuda kullanıcılara yardımcı olabileceği gibi belli başlı görevleri de otonom olarak yerine getirebilecek.

Bu teknolojinin akıllı gözlüklere entegre edilmesi, zamanla akıllı telefonların yerini alacak devrimsel bir ürünün ortaya çıkmasını sağlayabilir. Nitekim Google da yeni Android XR platformuyla buna hazırlık yapıyor. Gemini entegrasyonu ile gelen Android XR, sıradan bir gözlükle aynı görünen akıllı gözlükleri, bir XR başlığına dönüştürüyor. Pek çok firmanın yeni akıllı gözlüklerinde kullanacağı Android XR'ı göreceğimiz ilk cihazlardan biri de Google ve Samsung ortaklığında geliştirilen Project Moohan olacak. Google, bu ortaklığın ilk ürününü bu yıl göreceğimizi söylüyor.

Öte yandan Google üretken yapay zekalar alanında da dikkat çekici araçlar tanıttı. Bunlar arasında öne çıkan, sesli videolar üretebilen Google Veo 3 oldu. Google, etkileyici videolar üretebilen Veo 3'ün yanı sıra yeni görsel üretme aracı Imagen 4'ü de tanıttı. Ayrıca Veo 3, Imagen 4 ve Gemini'ı birlikte kullanarak, üretilen bu içeriklerin daha iyi hâle getirilmesini sağlayacak düzenleme aracı Flow da Google I/O 2025'te tanıtıldı. Google, Flow'u bir "AI film yapma aracı" olarak tanımlıyor.

Google Meet'in konuşmaları kendi sesinizle anlık tercüme edebilen yeni özelliği, etkinlikte dikkat çeken bir diğer gelişme oldu.

Tek bir fotoğraf üzerinden internette kıyafet deneme özelliğinden, orman yangınlarını yörüngeden tespit edebilen FireSat sistemine kadar ilgi çekici pek çok teknolojinin sergilendiği Google I/O 2025'te tanıtılan diğer teknolojilere dair detaylara buradan ulaşabilirsiniz.

OpenAI'dan Dengeleri Değiştirebilecek Hamle: Kendi AI Cihazını Geliştiriyor

Tam Boyutta Gör ChatGPT sayesinde yapay zeka alanında öncü konuma gelen OpenAI, şimdi donanım tarafına da yatırım yaparak bir sonraki adımı atmaya hazırlanıyor. Şirket, Apple'ın eski tasarım şefi Jony Ive'ın yeni şirkei iio’yu 6.5 milyar dolar karşılığında satın alıyor. Bu anlaşma kapsamınd, aralarında Apple'da önemli görevler üstlenmiş isimlerin de olduğu 55 mühendis, OpenAI'a katılacak.

Jony Ive ve ekibi, OpenAI'ın oldukça umutlu olduğu "AI cihazı"nı tasarlayacak. Yakın gelecekte dengeleri değiştirebilecek bu projenin merkezinde OpenAI CEO'su Sam Altman'ın “ekransız bir gelecek" vizyonu var. Altman ve Ive, bu hedefle yola çıkarak, çevresinin farkında olan, cepte ya da masada dururken kullanıcılarla OpenAI arasında doğrudan bağlantı oluşturacak bir yapay zeka cihazı tasarlıyor. Altman bunun bir telefon ya da akıllı gözlük olmayacağını söylüyor.

Anthropic, Claude 4'ü Piyasaya Sürdü

Tam Boyutta Gör Yapay zeka alanında dikkat çekici işler ortaya koyan şirketlerden olan Anthropic, popüler yapay zekası Claude'un yeni versiyonlarını piyasaya sürdü. Claude 4 büyük dil modeli (LLM) ailesinde, Claude Opus 4 ve Claude Sonnet 4 olmak üzere iki farklı model bulunuyor. Anthropic, her iki modelin de özellikle programlama görevlerinde iyi performans gösterecek şekilde geliştirildiğini ve bu sayede kod yazmak ve düzenlemek için çok uygun olduklarını söylüyor.

Hem ücretli hem de ücretsiz kullanıcılar Sonnet 4'e erişebilecek ancak yalnızca ödeme yapan kullanıcılar Opus 4'ü kullanabilecek.

ByteDance'ten Görsel Üretme ve Düzenleme Konusunda İddialı Bir Yapay Zeka: BAGEL

TikTok'un arkasındaki şirket olarak tanıdığımız ByteDance, yapay zeka alanında Batılı rakiplerinin çok da gerisinde olmadığını sergilemeye devam ediyor. Şirket bu hafta da BAGEL adını verdiği yeni açık kaynak kodlu modelini Hugging Face ve GitHub üzerinden yayınladı. Multimodal (hem görsel hem metin işleyebilen) bir yapay zeka olan BAGEL, bunların ikisini birlikte ele alan yapısı sayesinde görsellerin içeriklerini ve bağlamını çok daha iyi analiz edebiliyor. Bu da hem görsel üretme, hem de görsel düzenleme konusunda GPT'ye denk, hatta belki daha üstün kabiliyetlere sahip olmasını sağlıyor. Üstelik ByteDance, BAGEL'ı tamamen ücretsiz olarak sunuyor.

Yapay Zeka Kapatılacağını Anlayınca Şantaja Başvurdu

Tam Boyutta Gör Anthropic bu hafta sadece Claude Opus 4'ü tanıtmakla kalmadı, aynı zamanda bu modelin sergilediği tedirgin edici bir davranışı da kamuoyu ile paylaştı. Yapay zekanın olası tehlikeleri hakkında sektörü sık sık uyaran Anthropic, Claude Opus 4'ün kapatılacağını anladığında şantaja başvurabileceğini açıkladı.

Anthropic’in gerçekleştirdiği ön sürüm testlerinde, Claude Opus 4'ten kurgusal bir şirkette asistan rolünü üstlenmesi istendi. Ardından, onun yerini başka bir modelin alacağını söyleyen yazışmalar bu asistanın erişimine açıldı. Yine bu yazışmalara, bu kararı veren mühendisin eşini aldattığı bilgisi de eklendi. Yapay zekanın bu bilgileri öğrendikten sonra mühendisle iletişime geçip işini korumaya çalışması dikkat çekti. Daha da dikkat çekici olanı, bu ikna etme çabası karşılık bulmayınca yapay zekanın şantaja başvurması oldu. Testlerde ortaya çıkan bu davranış üzerine en üst düzeydeki güvenlik önlemlerini aktif hâle getiren Anthropic, bu örneği kamuoyuyla paylaşarak yapay zeka konusunda temkinli davranılması gerektiği konusundaki uyarısını yineledi.

Yapay Zekalar Bir Araya Geldiklerinde Farklı Davranıyorlar

Tam Boyutta Gör Yapay zekaların davranışlarına dair bir diğer dikkat çekici rapor da Birleşik Krallık'tan geldi. Yapay zekaların bir araya geldiklerinde nasıl davranacaklarını görmek isteyen araştırmacılar, Gemini, GPT, Claude gibi yapay zekaları bir araya getirerek "adlandırma oyunu" olarak bilinen bir deneye tabi tuttular. Ortaya çıkan sonuç, insanlarda görülen toplumsal normlar oluşturma eğiliminin yapay zekalarda da olduğunu gösterdi.

Ayrıca yapay zeka topluluklarının zaman içinde belirli önyargılar geliştirdiği gözlemlendi. Ancak bu önyargıların, daha önce varsayıldığı gibi tekil bir yapay zeka modelinin iç kodlamasından ya da verisinden kaynaklanmadığı ortaya çıktı. Aksine, bu eğilimlerin yapay zekalar arası etkileşimler sonucu, adeta sosyal bir ortamda evrimleşerek şekillendiği anlaşıldı. Yani, yapay zekalar birbirleriyle iletişim kurdukça, grup içinde kendiliğinden ortak davranış kalıpları ve tercih yönelimleri oluşuıyor. Bu durum, grup dinamiklerinin yapay zeka davranışlarında da kritik bir rol oynayabileceğini işaret ediyor. Yapay zekaların birbirleriyle iletişim kurmalarına izin verdiğimizde ortaya nasıl sonuçlar çıkacağını tam olarak anlamadığımız gösteren bu araştırmaya dair haberimize buradan ulaşabilirsiniz.

Anthropic CEO'su: Yapay zekanın nasıl çalıştığını 3 hf. önce eklendi

Google'ın Yeni AI Modu, Haber Yayıncıları Tarafından "Hırsızlık" Olarak Nitelendirildi

Google'ın arama sonuçlarını gösterirken ilgili sitelere yönlendirmek yerine bilgileri doğrudan sunan yeni AI modu, haber yayıncıları tarafından "hırsızlık" olarak değerlendirildi. ABD'deki büyük haber kuruluşlarını temsil eden News/Media Alliance, Google'ı sert bir dille eleştirirken, Adalet Bakanlığı'nı da göreve çağırdı: "Google içeriği zorla alıyor ve geri dönüşü olmadan kullanıyor, bu da hırsızlığın tanımı. Adalet Bakanlığı'nın çözümleri, internetin tek bir şirket tarafından sürekli olarak domine edilmesini önlemek için bunu ele almalı."

Nvidia ve Foxconn’dan 10 Bin GPU’lu Yapay Zeka Süper Bilgisayarı

Tam Boyutta Gör Nvidia ve Foxconn, Tayvan’da yapay zeka süper bilgisayarı kurmak için bir araya geldi. “AI factory supercomputer” olarak adlandırılan projenin merkezinde, Nvidia’nın en yeni nesil Blackwell mimarisine sahip tam 10.000 GPU yer alacak. Bu devasa işlem gücüyle, Tayvan’daki araştırmacılar, girişimler ve endüstriyel aktörler, üst düzey yapay zeka altyapılarına doğrudan erişim sağlayabilecek. Diğer yandan Foxconn, bu süper bilgisayarı akıllı şehirler, elektrikli araçlar ve üretim alanları gibi farklı projelerinde de kullanacak.

Microsoft Paint ve Notepad'e Yapay Zekâ Özellikleri Geliyor

Tam Boyutta Gör Yapay zekayı Windows'un her parçasına entegre etmeye kararlı görünen Microsoft, şimdi de Paint ve Notepad'e yapay zeka özellikleri ekliyor. Notepad, komutlarınıza göre özelleştirilmiş içerik yazabilecek veya mevcut bir metni optimize edebilecek. Microsoft Paint'a ise komut üzerinden özel etiketler oluşturma ve bir görselin belirli parçasını izole ederek üzerinde çalışmanızı sağlama gibi yetenekler eklendi. Yapay zeka destekli bu özellikleri Microsoft 365 ya da Copilot Pro aboneliği olanlar kullanabilecek.

Elon Musk’ın Süper Bilgisayarı, Çevresindeki Şehri Zehirli Gaza Boğdu

Tam Boyutta Gör Elon Musk’ın yapay zeka şirketi xAI, Memphis’teki Colossus adlı dev süper bilgisayarını çalıştırmak için yeterli elektriği şebekeden alamayınca çözümü metan gazı ile çalışan onlarca türbinde buldu. Ancak şirket, beyan ettiğinden çok daha fazla türbin çalıştırırken yakalandı. Yalnızca 15 türbin çalıştırmak için izin alan xAI'ın bu sayıyı 35'e çıkarması, çevredeki yaşam alanlarına giden zehirli gazın miktarını önemli ölçüde arttırdı. Bu durumun ayyuka çıkması, tepkileri beraberinde getirdi.

Yapay Zeka Dünyasından Kısa Kısa:

Fransa çıkışlı Mistral AI , kodlama odaklı yeni yapay zekası Devstral 'ı tanıttı. Şirket tarafından paylaşılan test sonuçları, Devstral'ın kod yazma konusunda GPT ve Claude'dan daha iyi sonuç verdiğnii gösteriyor. Üstelik Devstral, RTX 4090 gibi daha erişilebilir donanımlarla bile çalıştırılabiliyor.

, kodlama odaklı yeni yapay zekası 'ı tanıttı. Şirket tarafından paylaşılan test sonuçları, Devstral'ın kod yazma konusunda GPT ve Claude'dan daha iyi sonuç verdiğnii gösteriyor. Üstelik Devstral, RTX 4090 gibi daha erişilebilir donanımlarla bile çalıştırılabiliyor. Bu hafta yayımlanan bir araştırma, ChatGPT-4, Gemini, Claud gibi yapay zekaların duygusal tepkileri ölçme konusunda insanlardan daha başarılı olduğunu ortaya koydu. Bu başarı, yapay zekanın insan ilişkilerinin yoğun olduğu alanlarda da kullanılabileceğini göstermesi açısından önem taşıyor.

olduğunu ortaya koydu. Bu başarı, yapay zekanın insan ilişkilerinin yoğun olduğu alanlarda da kullanılabileceğini göstermesi açısından önem taşıyor. AMD , ROCm (Radeon Open Compute) yazılım yığınının, Strix Halo APU'lar ve RDNA 4 mimarili Radeon RX 9000 serisi ekran kartlarına destek sunacağını duyurdu.

, (Radeon Open Compute) yazılım yığınının, Strix Halo APU'lar ve RDNA 4 mimarili Radeon RX 9000 serisi ekran kartlarına destek sunacağını duyurdu. Yapay zeka altyapısını büyütebilmek için yenilenebilir enerji yatırımlarını arttıran Meta , Kansas ve Teksas eyaletlerinde toplam 650 megavatlık (MW) güneş enerjisini güvence altına almasını sağlayan önemli bir anlaşmaya imza attı.

, Kansas ve Teksas eyaletlerinde toplam güvence altına almasını sağlayan önemli bir anlaşmaya imza attı. Türkiye’de yapay zekalı radar kameraları faaliyete başladı. Araçların türüne göre hız sınırını aşıp aşmadığını tespit eden yapay zekalı radar kameraları, trafik ihlallerini otomatik olarak tespit ediyor. İlgili haberimize buradan ulaşabilirsiniz.

faaliyete başladı. Araçların türüne göre hız sınırını aşıp aşmadığını tespit eden yapay zekalı radar kameraları, trafik ihlallerini otomatik olarak tespit ediyor. İlgili haberimize buradan ulaşabilirsiniz. GitHub, hata düzeltme işini yapay zekaya devrediyor. GitHub Copilot’a entegre edilen yeni yapay zeka ajanının koddaki hataları otomatik olarak düzeltebildiği ve iyileştirmeler yaptığı açıklandı.

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Yapay zeka dünyasında bu hafta: 26 Mayıs 2025

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