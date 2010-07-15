ViewSonic yeni medya oynatıcısı NexTV VMP75'i satışa sundu

ViewSonic resmi tanıtımını geçtiğimiz ay yaptığı yeni medya oynatıcısı NexTV VMP75'i, Amerika'da satışa sunduç Kompakt boyutları (132 x 28 x 101 mm) ve şık tasarımıyla dikkat çeken medya oynatıcısı, piyasada yaygın olarak kullanılan medya formatlarının önemli bir kısmına destek sunuyor ve 1080p videoları akıcı bir şekilde oynatabiliyor. YouTube ve Netflix gibi servislerden video akışı sağlayabilen yeni mdya oynatıcısı, internet erişimi için Ethernet portlarını ve 802.11n WiFi desteğini kullanıyor.

Harici disklerde video oynatabilmek veya çoklu ortam dosyalarına erişebilmek için üzerinde USB ve eSATA portlarına da yer verilen medya oynatıcısı, içerik aktarımı için HDMI ve AV kompozit video çıkışlarını kullanıyor. DLNA desteği ile uyumlu cihazlardan dosya transferine olanak tanyan UPnP destekli medya oynatıcısı, MPEG1, MPEG2, MPEG4, DivX 3/4/5/6, XviD, H.264/AVC, MP3, WMA, FLAC WAV, OGG ve VORBIS gibi formatlara destek sunuyor.

Geçtiğimiz ay içerisinde 149.99$ seviyesindeki etiket fiyatıyla lanse edilen ViewSonic NexTV VMP75, Amerika'da 129.99$ seviyesinden kullanıma sunulmuş durumda.