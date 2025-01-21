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    Dijital platformlar televizyon ekranlarını ele geçirmeye devam ediyor

    Netflix, YouTube, Disney+ gibi dijital platformlar televizyon ekranlarını ele geçirmeye devam ediyor. TV başında geçen sürenin artık neredeyse yarısı bu platformlara gidiyor.
    dijital platformlar Tam Boyutta Gör
    Netflix CEO'su Ted Sarandos, birkaç yıl önce verdiği bir demeçte aslında TV kanalları ve film stüdyolarıyla olduğu kadar YouTube'la da rekabet içinde olduklarını söylemişti. Neticede bu insanların zamanı için verilen bir yarıştı.

    Netflix, YouTube, Twitch gibi platformlar bu alanda birbirlerine üstünlük sağlamak için yarışırken, konvansiyonel TV kanallarını da altlarına almayı başardılar. Nitekim paylaşılan son veriler, TV ekranlarına dijital platformların ve internet yayınlarının hükmettiği günlerin oldukça yakın olduğunu gösteriyor.

    ABD'deki izlenme sayılarını ve reyting oranlarını takip eden başlıca kuruluş olan Nielsen, 2024'ün aralık ayına dair raporunu paylaştı. Bu rapora göre insanların TV ekranlarında dijital platformlardan içerik izleyerek geçirdiği süre bir önceki aya kıyasla yüzde 9 arttı. Netflix, YouTube, Disney+ gibi internet üzerinden yayın yapan platformların toplam TV izleme süresindeki oranı yüzde 43.3'e ulaştı.

    Bu oran 2023'ün aralık ayında yüzde 35.9'du. Eğer böyle devam ederse -ki aralık ayındaki yüzde 9'luk artış buna işaret ediyor- çok yakında TV'lerde televizyon kanallarından çok dijital yayınlar izleniyor olacak.

    TV İzleyicilerinin YouTube'da Geçirdikleri Süre Giderek Artıyor

    Televizyon izleyicilerinin özellikle YouTube'da geçirdikleri süre giderek artıyor. Aralık ayı itibarıyla TV izlenme sürelerinde YouTube'un payı yüzde 11.1'e çıktı ki bu platform için yeni bir rekor. Diğer yandan Amazon Prime Video da payını yüzde 4'e çıkararak bugüne kadarki en yüksek oranına ulaştı. Şükran Günü ve Noel gibi tatil dönemlerini barındırdığı için televizyon izleme sürelerinin daha da arttığı aralık ayında bu iki platformun da toplam izlenme süresi içerisindeki payını arttırmış olması kayda değer bir başarı.

    Diğer yandan Netflix kendi rekorunu kıramasa da egale etti. Nielsen tarafından paylaşılan verilere göre Netflix, aralık ayında TV başında geçirilen toplam sürenin yüzde 8.5'inden sorumluydu. Netflix daha önce sadece 2023'ün temmuz ayında bu kadar yüksek bir orana sahip olmuştu. Squid Game'in merakla beklenen 2. sezonunun yayınlanmasının da bu artışta etkili olduğu düşünülüyor.

    Aralık ayında kendi izlenme sayısını en çok arttıran platform ise Max (eski adıyla HBO Max) oldu. Max'in toplam izlenme süresindeki oranı hâlâ Netflix ve Prime Video'nun çok gerisinde olsa da platform izlenme süresini bir önceki aya oranla yüzde 18 arttırmayı başardı.

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    BalkanGöçmeniBirBey 3 gün önce

    param olsa alacağım helikopter

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    gun 4 gün önce

    Bu sadece başlangıç toplam 500 tane üretilmesi planlanıyor. Yerli ve ihracat amaçlı.

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