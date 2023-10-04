Netflix'e zam yolda: Abonelik fiyatları yakında artacak!

Tam Boyutta Gör Netflix, yaklaşan fiyat artışını hem Hollywood yazarı hem de oyuncu grevi bitene kadar gerçekleştirmeyecek. Amerika Yazarlar Birliği geçtiğimiz günlerde stüdyolarda geçici bir anlaşma yaptıklarını duyurdu ve Temmuz ayında greve başlayan Screen Actors Guild, bu hafta yeniden Hollywood stüdyolarıyla görüşmelere başladı.

Netflix, Türkiye’deki aboneliklere yüzde 50 zam yaptı 3 hf. önce eklendi

Hollywood grevi sonrası zam!

Amerika ve Kanada’nın ardından farklı ülkelerde fiyat artışı bekleniyor. Netflix’in abonelik fiyatlarına ne kadar zam yapacağı veya tam olarak ne zaman gerçekleştireceği konusunda bir bilgi yok.

Netflix fiyatı Türkiye’de Eylül ayı başlarında zamlandı. Tek cihazda SD kalitede izlemeye izin veren giriş paketin fiyatı aylık 100 TL oldu. Ultra HD kalitede izlemek için aylık 200 TL’ye özel paketin satın alınması gerekiyor.

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