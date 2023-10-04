Netflix'e zam yolda: Abonelik fiyatları yakında artacak!

Hollywood grevi sonrası zam!
Amerika ve Kanada’nın ardından farklı ülkelerde fiyat artışı bekleniyor. Netflix’in abonelik fiyatlarına ne kadar zam yapacağı veya tam olarak ne zaman gerçekleştireceği konusunda bir bilgi yok.
Netflix fiyatı Türkiye’de Eylül ayı başlarında zamlandı. Tek cihazda SD kalitede izlemeye izin veren giriş paketin fiyatı aylık 100 TL oldu. Ultra HD kalitede izlemek için aylık 200 TL’ye özel paketin satın alınması gerekiyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.