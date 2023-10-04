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    Anlık Bildirim

    Netflix'e zam yolda: Abonelik fiyatları yakında artacak!

    Netflix, yakında reklamsız abonelik fiyatlarını artıracak. Hollywood oyuncularının grevinin ardından şirket, abonelik ücretlerini artırmayı düşünüyor.           
    netflix abonelik fiyatları zam geliyor Tam Boyutta Gör
    Netflix, yaklaşan fiyat artışını hem Hollywood yazarı hem de oyuncu grevi bitene kadar gerçekleştirmeyecek. Amerika Yazarlar Birliği geçtiğimiz günlerde stüdyolarda geçici bir anlaşma yaptıklarını duyurdu ve Temmuz ayında greve başlayan Screen Actors Guild, bu hafta yeniden Hollywood stüdyolarıyla görüşmelere başladı.

    Hollywood grevi sonrası zam!

    Amerika ve Kanada’nın ardından farklı ülkelerde fiyat artışı bekleniyor. Netflix’in abonelik fiyatlarına ne kadar zam yapacağı veya tam olarak ne zaman gerçekleştireceği konusunda bir bilgi yok.

    Netflix fiyatı Türkiye’de Eylül ayı başlarında zamlandı. Tek cihazda SD kalitede izlemeye izin veren giriş paketin fiyatı aylık 100 TL oldu. Ultra HD kalitede izlemek için aylık 200 TL’ye özel paketin satın alınması gerekiyor.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    ccguven 3 hafta önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 4 hafta önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 4 hafta önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 1 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 1 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 1 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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