Apple Vision Pro için sadece 150 adet özel uygulama tasarlandı

Vision Pro'ya özel uygulamalar sınırlı
Pazar istihbarat firması Appfigures'ın verilerine göre, bu hafta sonu itibariyle AR/VR cihazının App Store'unda Vision Pro için açıkça güncellenen/belirtilen sadece 150'den fazla uygulama var. Elbette bu Vision Pro’da kullanılacak mevcut uygulama sayısını göstermiyor. Vision Pro teorik olarak iOS ve iPad uygulamalarıyla uyumlu yapıda. Ancak bu sayı, özellikle kaç şirketin yeni platform için uygulama geliştirmek çaba sarf ettiğinin bir göstergesi.
Geliştiricilerin uygulamalarını özelleştirmemelerinin ya da sadece Apple'ın en yeni platformu için yeni uygulamalar geliştirmemelerinin birkaç somut nedeni olabilir. İlki yeterli sayıda test cihazı tedarik edilmemiş olabilir. İkincisi ve daha önemlisi geliştiriciler başlangıç fiyatı 3.499 dolar olan Vision Pro’nun küçük bir pazar oluşturacağını düşünmüş olabilir.
Vision Pro ile YouTube, Netflix ve Spotify gibi Apple rakipleri, teknoloji devinin kendi video ve müzik akışı hizmetleriyle aynı pazarlarda giderek daha fazla rekabet etmesi nedeniyle Apple'ın en yeni platformu için uygulama geliştirmemeyi tercih etti. Appfigures'ın listesine göre, kendi VR başlığını üreten Meta da şaşırtıcı bir şekilde Vision Pro için özel olarak yerel uygulamalar geliştirmemeyi tercih etti. Ayrıca mevcut uygulamaları da henüz uyumlu değil.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn
bu reklam daha ne kadar kalacak
30 yıldır bunu görüyoruz
@ccguven sizden daha istilacı olamazlar...
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.