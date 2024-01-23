Tam Boyutta Gör Apple'ın karma gerçeklik başlığı Vision Pro için özel uygulaması olmayanlar sadece Netflix, Spotify ve YouTube değil. Yeni App Store verileri, yeni karma gerçeklik başlığının ve Apple'ın sanal gerçekliğe girişinin şu ana kadar uygulama geliştiricilerden sadece ılımlı bir tepki gördüğünü gösteriyor. Zira cihaza özel olarak tasarlanan uygulama sayısı düşük bir seviyede.

Vision Pro'ya özel uygulamalar sınırlı

Pazar istihbarat firması Appfigures'ın verilerine göre, bu hafta sonu itibariyle AR/VR cihazının App Store'unda Vision Pro için açıkça güncellenen/belirtilen sadece 150'den fazla uygulama var. Elbette bu Vision Pro’da kullanılacak mevcut uygulama sayısını göstermiyor. Vision Pro teorik olarak iOS ve iPad uygulamalarıyla uyumlu yapıda. Ancak bu sayı, özellikle kaç şirketin yeni platform için uygulama geliştirmek çaba sarf ettiğinin bir göstergesi.

Apple şimdiden 180 bin adet Vision Pro satmış olabilir 21 sa. önce eklendi

Geliştiricilerin uygulamalarını özelleştirmemelerinin ya da sadece Apple'ın en yeni platformu için yeni uygulamalar geliştirmemelerinin birkaç somut nedeni olabilir. İlki yeterli sayıda test cihazı tedarik edilmemiş olabilir. İkincisi ve daha önemlisi geliştiriciler başlangıç fiyatı 3.499 dolar olan Vision Pro’nun küçük bir pazar oluşturacağını düşünmüş olabilir.

Vision Pro ile YouTube, Netflix ve Spotify gibi Apple rakipleri, teknoloji devinin kendi video ve müzik akışı hizmetleriyle aynı pazarlarda giderek daha fazla rekabet etmesi nedeniyle Apple'ın en yeni platformu için uygulama geliştirmemeyi tercih etti. Appfigures'ın listesine göre, kendi VR başlığını üreten Meta da şaşırtıcı bir şekilde Vision Pro için özel olarak yerel uygulamalar geliştirmemeyi tercih etti. Ayrıca mevcut uygulamaları da henüz uyumlu değil.

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Apple Vision Pro için sadece 150 adet özel uygulama tasarlandı