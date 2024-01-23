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    Anlık Bildirim

    Apple Vision Pro için sadece 150 adet özel uygulama tasarlandı

    Apple’ın karma gerçeklik başlığı Vision Pro, yüksek fiyatının yanında görece düşük geliştirici tepkisiyle de karşı karşıya. Zira başlık için sadece 150 kadar özel uygulama tasarlanmış durumda.
    Apple Vision Pro için sadece 150 adet özel uygulama tasarlandı Tam Boyutta Gör
    Apple'ın karma gerçeklik başlığı Vision Pro için özel uygulaması olmayanlar sadece Netflix, Spotify ve YouTube değil. Yeni App Store verileri, yeni karma gerçeklik başlığının ve Apple'ın sanal gerçekliğe girişinin şu ana kadar uygulama geliştiricilerden sadece ılımlı bir tepki gördüğünü gösteriyor. Zira cihaza özel olarak tasarlanan uygulama sayısı düşük bir seviyede.

    Vision Pro'ya özel uygulamalar sınırlı

    Pazar istihbarat firması Appfigures'ın verilerine göre, bu hafta sonu itibariyle AR/VR cihazının App Store'unda Vision Pro için açıkça güncellenen/belirtilen sadece 150'den fazla uygulama var. Elbette bu Vision Pro’da kullanılacak mevcut uygulama sayısını göstermiyor. Vision Pro teorik olarak iOS ve iPad uygulamalarıyla uyumlu yapıda. Ancak bu sayı, özellikle kaç şirketin yeni platform için uygulama geliştirmek çaba sarf ettiğinin bir göstergesi.

    Geliştiricilerin uygulamalarını özelleştirmemelerinin ya da sadece Apple'ın en yeni platformu için yeni uygulamalar geliştirmemelerinin birkaç somut nedeni olabilir. İlki yeterli sayıda test cihazı tedarik edilmemiş olabilir. İkincisi ve daha önemlisi geliştiriciler başlangıç fiyatı 3.499 dolar olan Vision Pro’nun küçük bir pazar oluşturacağını düşünmüş olabilir.

    Vision Pro ile YouTube, Netflix ve Spotify gibi Apple rakipleri, teknoloji devinin kendi video ve müzik akışı hizmetleriyle aynı pazarlarda giderek daha fazla rekabet etmesi nedeniyle Apple'ın en yeni platformu için uygulama geliştirmemeyi tercih etti. Appfigures'ın listesine göre, kendi VR başlığını üreten Meta da şaşırtıcı bir şekilde Vision Pro için özel olarak yerel uygulamalar geliştirmemeyi tercih etti. Ayrıca mevcut uygulamaları da henüz uyumlu değil.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    garez41 8 saat önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

    S
    salihsakix 2 gün önce

    arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn

    Profil resmi
    camokan 1 hafta önce

    bu reklam daha ne kadar kalacak

    F
    fortingen 1 hafta önce

    30 yıldır bunu görüyoruz

    Profil resmi
    wdwh8qgsr 3 hafta önce

    @ccguven sizden daha istilacı olamazlar...

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    Rindaman 3 hafta önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 1 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 2 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 2 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 3 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 4 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 4 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 4 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 5 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 5 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 5 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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