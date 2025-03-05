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    Anlık Bildirim

    YouTube Premium Lite fiyatı açıklandı, Türkiye'de yok

    Google, uygun fiyatlı YouTube Premium üyeliğini duyurdu. İlk olarak ABD'de kullanıma açılan YouTube Premium Lite abonelik fiyatı ve özellikleri, tüm detaylarıyla haberimizde.
    youtube premium lite fiyatı açıklandı Tam Boyutta Gör
    YouTube, uluslararası pazarlarda aylarca süren pilot aşamanın ardından YouTube Premium Lite’ı duyurdu. YouTube'un ücretli video abonelik hizmetinin yeni, daha düşük fiyatlı versiyonu büyük ölçüde reklamsız çalışıyor ancak platformdaki müzik videoları reklamları içermeye devam ediyor.

    YouTube Premium Lite fiyatı ne kadar?

    YouTube Premium Lite, ilk olarak Amerika’daki kullanıcılara açıldı, önümüzdeki haftalarda Tayland, Almanya ve Avustralya’ya açılacak. YouTube Premium Lite abonelik fiyatı aylık 7,99 dolar olarak açıklandı. Kıyaslama açısından, ABD’de YouTube Premium abonelik ücreti aylık 13,99 dolar.

    Videoların çoğu reklamsız ancak arka planda çalma ve indirme yok

    Yeni YouTube Premium Lite planının cihazlarda YouTube videolarını indirme ve arka planda oynatma özelliğini içermediğini belirtmek gerekiyor. YouTube ve YouTube Müzik’te reklamsız müzik, çevrimdışı ve arka planda oynatma için YouTube Premium planı öneriliyor.

    Google, YouTube Premium Lite üyeliğin podcast, makyaj, oyun yayınları, eğitimler ve diğer temel içerikleri tüketmek isteyen kişilere yönelik olduğunu söylüyor.

    YouTube Premium Lite Türkiye’ye ne zaman gelecek ya da gelecek mi belli değil. Google, şu anda ABD, Tayland, Almanya ve Avustralya ile sınırlı olan Premium Lite aboneliğin bu yıl içinde daha fazla ülkeye açılacağını söyledi. Bu arada dünya çapında YouTube Premium veya YouTube Music'e abone olan kullanıcı sayısı 125 milyonu geçti.

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    turkelvis 2 saat önce

    İzlerken gu-rur-lan-dım...

    X
    XingO 5 saat önce

    en son alacağım marka guncelleme yok ve telefon arada donuyor tecno spark 9 pro almıştım

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