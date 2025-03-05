2011 yılından beri teknoloji yayınlarında editörlük görevi üstlenen Erkan, DH’de ağırlıklı olarak teknoloji tutkunlarının ilgisini çekecek rehber içerikler üretiyor.

Tam Boyutta Gör YouTube, uluslararası pazarlarda aylarca süren pilot aşamanın ardından YouTube Premium Lite’ı duyurdu. YouTube'un ücretli video abonelik hizmetinin yeni, daha düşük fiyatlı versiyonu büyük ölçüde reklamsız çalışıyor ancak platformdaki müzik videoları reklamları içermeye devam ediyor.

YouTube Premium Lite fiyatı ne kadar?

YouTube Premium Lite, ilk olarak Amerika’daki kullanıcılara açıldı, önümüzdeki haftalarda Tayland, Almanya ve Avustralya’ya açılacak. YouTube Premium Lite abonelik fiyatı aylık 7,99 dolar olarak açıklandı. Kıyaslama açısından, ABD’de YouTube Premium abonelik ücreti aylık 13,99 dolar.

Videoların çoğu reklamsız ancak arka planda çalma ve indirme yok

Yeni YouTube Premium Lite planının cihazlarda YouTube videolarını indirme ve arka planda oynatma özelliğini içermediğini belirtmek gerekiyor. YouTube ve YouTube Müzik’te reklamsız müzik, çevrimdışı ve arka planda oynatma için YouTube Premium planı öneriliyor.

Google, YouTube Premium Lite üyeliğin podcast, makyaj, oyun yayınları, eğitimler ve diğer temel içerikleri tüketmek isteyen kişilere yönelik olduğunu söylüyor.

YouTube Premium Lite Türkiye’ye ne zaman gelecek ya da gelecek mi belli değil. Google, şu anda ABD, Tayland, Almanya ve Avustralya ile sınırlı olan Premium Lite aboneliğin bu yıl içinde daha fazla ülkeye açılacağını söyledi. Bu arada dünya çapında YouTube Premium veya YouTube Music'e abone olan kullanıcı sayısı 125 milyonu geçti.

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YouTube Premium Lite fiyatı açıklandı, Türkiye'de yok