ViewSonic'in 7-inç ekranlı tableti Viewbook VB730, 230$'dan satışa sunuldu

Ürettiği başarılı LCD monitörleriyle yakından tanıdığımız ViewSonic firması, kısa bir süre önce hakkında detaylar gelmeye başlayan Android tableti Viewbook VB730, Amazon aracılığıyla 229,99$'dan satışa sunuldu.

1 GHz saat hızında çalışan ARM Cortex A8 işlemciden ve 512 MB RAM'den güç alan; Google'ın mobil işletim sistemi Android'in 2.2 ''Froyo'' sürümünü kullanan tablette, 7-inç boyutunda ve 480 x 800 piksel çözünürlüğünde dokunmatik ekran, 8 GB dahili NAND flash bellek bulunuyor. Ekran, 400:1 kontrast oranı, 380 cd/m2 parlaklık seviyesi sunuyor. Kapasiteyi ise 32 GB'lık microSD kartlar aracılığıyla 40 GB'a kadar arttırabiliyoruz.



Bluetooth 2.1 ve Wi-Fi 802.11 b/g bağlantılarını bünyesinde barındıran tabletin ön yüzünde görüntülü konuşma için VGA kamera konumlandırılmış. Bağlantılar arasında ise mini-USB portu ile mini-HDMI portu dikkat çekiyor.

ViewSonic Viewbook VB730'a 5000 mAh'lik lityum polimer bataryasıyla 10 saate kadar kullanım süresi sağlıyor.



http://www.viewsonic.com/products/vb730.htm