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ViewSonic'in 7-inç ekranlı tableti Viewbook VB730, 230$'dan satışa sunuldu

7 yıl
6,5b
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Taşınabilir Bilgisayarlar
knight
Haber Editörü
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Ürettiği başarılı LCD monitörleriyle yakından tanıdığımız ViewSonic firması, kısa bir süre önce hakkında detaylar gelmeye başlayan Android tableti Viewbook VB730, Amazon aracılığıyla 229,99$'dan satışa sunuldu.
1 GHz saat hızında çalışan ARM Cortex A8 işlemciden ve 512 MB RAM'den güç alan; Google'ın mobil işletim sistemi Android'in 2.2 ''Froyo'' sürümünü kullanan tablette, 7-inç boyutunda ve 480 x 800 piksel çözünürlüğünde dokunmatik ekran, 8 GB dahili NAND flash bellek bulunuyor. Ekran, 400:1 kontrast oranı, 380 cd/m2 parlaklık seviyesi sunuyor. Kapasiteyi ise 32 GB'lık microSD kartlar aracılığıyla 40 GB'a kadar arttırabiliyoruz.
Bluetooth 2.1 ve Wi-Fi 802.11 b/g bağlantılarını bünyesinde barındıran tabletin ön yüzünde görüntülü konuşma için VGA kamera konumlandırılmış. Bağlantılar arasında ise mini-USB portu ile mini-HDMI portu dikkat çekiyor.
ViewSonic Viewbook VB730'a 5000 mAh'lik lityum polimer bataryasıyla 10 saate kadar kullanım süresi sağlıyor.

http://www.viewsonic.com/products/vb730.htm Yorum Yaz
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Rainbow6 7 yıl
Madem bu fiyatlarda ViewSonic alinacak ben olsam ViewSonic gtableti tercih ederim Nvidia Tegra 2 T20 Dual cortex A9(1Ghz) ,512MB DDR2 memory, 10 inc ekran ,16 GB internal memory, 1.3-megapixel camera, Wi-Fi: 802.11b/g/n, 8-10 hours of battery life fiyatida 260 dolar
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