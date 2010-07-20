ViewSonic'ten yeni medya oynatıcısı: MB-T431

İnceleme, Test ve Analiz Editörü
Son kullanıcıların daha çok LCD monitör ve projeksiyon cihazlarıyla tanıdığı ViewSonic, MB-T431 isimli yeni medya oynatıcısını duyurdu. 800 x 480 piksel çözünürlüğünü destekleyen 4.3-inç boyutunda dokunmatik ekrana sahip olan medya oynatıcısı, 1080p videoları oynatabildiği gibi HDMI ara birimiyle HDTV veya monitörlere aktarabiliyor.
3cm kalınlığında olduğu belirtilen cihaz, MKV de dahil olmak üzere RM, RMVB, AVI, FLV, MP4, VOB, MOV, 3GP, MPG ve DAT formatındaki videoları oynatabiliyor ve MP3, WMA, APE, FLAC, OGG ile WAV formatındaki ses dosyalarını çalabiliyor. Aynı zamanda FM Radyo özelliğine de sahip olan cihazın fiyatı ise henüz açıklanmadı.
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Zaten HD küçük ekranlar için bir fark yaratmaz. 4.3" ekranda ha HD ha SD farkı anlamak çok zordur.
Ya var ya.. Şu iyi bilmedikleri konuda yorum yapan ve diğer kişilerin de yanlış bilmesine neden olan kişileri anlayabilmiş değilim.
1080p yi 800 pikselde izlerseniz o film HD "DİR"
DİR dedim dikkat ettiyseniz.
High Definition demek 1920*1080 çözünürlük mü demek ki çözünürlüğü düşük olarak izleyince HD olmasın???
O zaman buna neden HD yani High Definition değil de HR yani High Resolution demediler ki?
Bildiğimiz DVD leri daha yüksek çözünürlüklü kamerayla çekselerdi. Al sana yüksek çözünürlük.
1080p yani 1920x1080 çözünürlük büyük boy ekranlarda yani 42" gibi büyüklüklerde 720x576 çözünürlük az geldiği için pikseller çok büyük olmasın diye çıkartılan bir şey. Eğer 42 inch olup ekranı 720x576 çözünürlüğünde olan bir televizyona baksaydınız kare kare pikselleri 2 metreden bile görürdünüz.
Zaten bir ara Projeksiyon TV diye birşey vardı. Görüntü o kadar iyi olmamasına rağmen o zaman sadece kocaman ekran diye çıkmıştı.
O zaman madem HD demek yüksek çözünürlük demek ise bana 720x576 çözünürlüklü DVD nin nasıl en fazla 8.5 Gb yer kaplarken
720 yerine 1920, yani 2.66 kat fazlası, 576 yerine de 1080 yani 1.87 kat fazlası çözünürlükte olan Bluray filmlerine nasıl oluyor da :
8.5Gb x 2.265 (2.66 + 1.87 nin ortalaması) = 19 Gb olmuyor da 45 gb oluyor ? Hadi açıkla bakalım ???
HD nin adının anlamının High Definition yani Yüksek "TANIMLAMA" olduğuna dikkat bile etmeden yüksek çözünürlük olduğunu zannedip, bir de etrafındakilere yanlış öğreten arkadaşlara benden koca bir
HD olan bir görüntünün daha düşük bir çözünürlüklü ekranda ne kadar kaliteli görüneceği o ekranın kalitesine bağlıdır.
Eğer 800 e 480 ama Super Amoled bir ekrandan izlerseniz bence 1920 x 1080 olan 50 inch bir ekrandan çok daha kaliteli bir görüntü alırsınız.
Çünkü 800 x 480 4.3" bir ekranın nokta aralığı 1920 x 1080 50" bir ekrandan daha azdır.
Ve son olarak şunu söyleyeyim. Bir HD yayının HD özelliği Bitrate inin yüksek olmasından dolayıdır.
Eğer dediğiniz gibi yüksek çözünürlükten olsaydı HR derlerdi. DVD leri de 1920 ye 1080 de kaydederlerdi olur biterdi...
Bana bilgi verebilirmisiniz lütfen. bu Cihaz gerçekten hd mi yoksa kandırıkçımı?