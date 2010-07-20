ViewSonic'ten yeni medya oynatıcısı: MB-T431

Son kullanıcıların daha çok LCD monitör ve projeksiyon cihazlarıyla tanıdığı ViewSonic, MB-T431 isimli yeni medya oynatıcısını duyurdu. 800 x 480 piksel çözünürlüğünü destekleyen 4.3-inç boyutunda dokunmatik ekrana sahip olan medya oynatıcısı, 1080p videoları oynatabildiği gibi HDMI ara birimiyle HDTV veya monitörlere aktarabiliyor.

3cm kalınlığında olduğu belirtilen cihaz, MKV de dahil olmak üzere RM, RMVB, AVI, FLV, MP4, VOB, MOV, 3GP, MPG ve DAT formatındaki videoları oynatabiliyor ve MP3, WMA, APE, FLAC, OGG ile WAV formatındaki ses dosyalarını çalabiliyor. Aynı zamanda FM Radyo özelliğine de sahip olan cihazın fiyatı ise henüz açıklanmadı.