Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Taşınabilir Bilgisayarlar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Viliv dünyanın en ince ve hafif Windows 7 tabletini tanıtacak

8 yıl (Son Güncelleme: 8 yıl)
8,7b
1
3
Taşınabilir Bilgisayarlar
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık

Kore merkezli mini-bilgisayar üreticisi Viliv, yeni tabletlerini 6 Ocak'ta Las Vegas'da başlayacak Tüketici Elektroniği Fuarı'nda lanse etmeyi planlıyor. 7-inç boyutunda X7 ve 10.2-inç boyutunda olmak üzere iki yeni Android ve Windows 7'li X70 ile üç yeni tablet bilgisayar sergilemeye hazırlanan firma, özellikle X70 modeli için oldukça iddialı.

Viliv'den gelen bilgilere göre en ince ve hafif Windows 7 tablet olan X70'in detayları açıklanmasa da Intel platformunu kullandığı bildiriliyor. WiFi, Bluetooth ve 3G ile yayın tüm kablosuz iletişim teknolojilerine destek sunan yeni tabletler için merak edilen tüm detayların yukarıda da belirttiğimiz üzere Tüketici Elektroniği Fuarı 2011'de açıklanması bekleniyor.


Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
sabe 8 yıl
Yeni bir haber değil bu, yeni bir üründe değil.
myviliv.com/...
al sana detayları, ya bu haberleri koyan sırf birşeyler koymuş olmak için koyuyor yada dünyadan haberi yok.
Viliv firmasıda desteği en kötü firmalardan biridir, Amerika2daki satıcısı bir ara ürünü tedarik edemediği için insanlara paralarını geri ödemiştir.
Ülkemizdede Mobit sattığını söylüyor ama her soruşulunda
haftaya gelecek diyorlar, o hafta gelemedi, ürünün fabrika çıkış fiyatlarıda 500-600 arasıdır, Koreliler
burunları büyük az.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Batuist 8 yıl

sabe

al sana detayları, ya bu haberleri koyan sırf birşeyler koymuş olmak için koyuyor yada dünyadan haberi yok.

yada diğer bir seçenek sen burada çok yenisin

Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Batuist 8 yıl
2011 tabletlerin yılı olacağı kesin artık!! hatta şimdiden çoğu damlamaya başladı.!!
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 8 yıl MSI'ın Avrupa genel müdürü Ted Hung ile konuştuk 8 yıl Haftanın en iyi 5 Android oyunu -8- 8 yıl Optoma PK301: Cebinizdeki Sinema! video inceleme Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Conan Unconquered PC Sistem Gereksinimleri
Bölüm Sonu Canavarı
DreamHack Masters 2019'un İlk CS:GO
Bölüm Sonu Canavarı
Death Stranding Haberi / Fragmanı 29
Bölüm Sonu Canavarı
iOS 13’ten ilk görüntüler geldi
DonanımHaber
Google'dan geri adım: Huawei Mate 20
DonanımHaber
Gelmiş geçmiş en güçlü Ferrari: İşte
DonanımHaber
Köpeğim Ölüyor
DH Forum
★ Redmi Note 7★ SATIŞA ÇIKTI
DH Forum
Alternatif Görünümler Geri Bildirim