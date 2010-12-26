Viliv dünyanın en ince ve hafif Windows 7 tabletini tanıtacak

Kore merkezli mini-bilgisayar üreticisi Viliv, yeni tabletlerini 6 Ocak'ta Las Vegas'da başlayacak Tüketici Elektroniği Fuarı'nda lanse etmeyi planlıyor. 7-inç boyutunda X7 ve 10.2-inç boyutunda olmak üzere iki yeni Android ve Windows 7'li X70 ile üç yeni tablet bilgisayar sergilemeye hazırlanan firma, özellikle X70 modeli için oldukça iddialı.

Viliv'den gelen bilgilere göre en ince ve hafif Windows 7 tablet olan X70'in detayları açıklanmasa da Intel platformunu kullandığı bildiriliyor. WiFi, Bluetooth ve 3G ile yayın tüm kablosuz iletişim teknolojilerine destek sunan yeni tabletler için merak edilen tüm detayların yukarıda da belirttiğimiz üzere Tüketici Elektroniği Fuarı 2011'de açıklanması bekleniyor.