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    Meta’nın yeni ortaklığı milyarlarca kişiye uygun fiyatlı internet sunacak

    Meta, internet erişimi olmayanlara uygun fiyatlı veya güvenilir hizmet sağlamak için çalıştığını söylerken bunu sağlayacak altyapı için Internet Society ile ortaklık yapıyor.
    Meta’nın yeni ortaklığı milyarlarca kişiye internet sunacak Tam Boyutta Gör
    Dünyanın en büyük teknoloji şirketlerinden Meta, internet erişimi olmayan veya pahalı internet hizmetlerine ulaşamayan topluluklara bağlantı sağlamak için yeni bir iş birliği başlattı. Şirket, küresel çapta internet altyapısını geliştirmeye yönelik milyarlarca dolarlık yatırımlar yaparak hem topluluklara hizmet etmeyi hem de kendi ekosistemini büyütmeyi hedefliyor.

    Meta, internet erişimini ve güvenliğini artırmak için deniz altı kablo projelerine büyük yatırımlar yapıyor. Şirket, üç farklı okyanusu kapsayan devasa bir deniz altı kablo altyapısı inşa ederek küresel bağlantıyı güçlendirmeyi amaçlıyor.

    Internet Society ile stratejik ortaklık

    Bu doğrultuda Meta, kâr amacı gütmeyen Internet Society ile iş birliği yaparak, dünya genelinde internet erişimini genişletmek için yeni bir fon oluşturdu. 2030 yılına kadar 30 milyon dolarlık yatırım yapmayı planlayan Meta, bu girişimin ilk ortak finansman sağlayıcısı oldu. Ancak Internet Society, sürdürülebilir internet erişimi sağlamak adına daha fazla destekçi çekmeyi hedefliyor.

    Internet Society, 2018 yılından beri Meta ile çalışarak 45 ülkede 56 yeni İnternet Değişim Noktası (IXP) kurdu. Bu noktalar, yerel internet sağlayıcılarının daha hızlı ve daha uygun fiyatlı bağlantılar sunmasına yardımcı oluyor. Yeni iş birliği kapsamında, özellikle altyapı eksikliği bulunan bölgelere odaklanılacak ve teknik eğitimlerle yeni uzmanlar yetiştirilecek.

    Dünya genelinde yaklaşık 2,6 milyar insan internet erişiminden yoksun. Bu durum, eğitim, sağlık ve dijital hizmetlerden faydalanmalarını engelliyor. Internet Society Başkanı ve CEO'su Sally Wentworth'a göre Meta ile kurulan yeni ortaklık, dünya çapında 2 milyardan fazla insan için internet fırsatı yaratmaya yardımcı olacak. Kuruluş, büyük teknoloji devlerinin yeni kullanıcılara ve potansiyel müşterilere yönelik doymak bilmez iştahından yararlanarak bu hedef doğrultusunda daha fazla para toplamayı umuyor.

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    turkelvis 1 gün önce

    İzlerken gu-rur-lan-dım...

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    bu yazılım oyunla aynı anda kullanılamaz virtual controller direksiyon sınavına para yatırmadım hakkım yanar mı zoretanin kullanırken alkol alınırsa ne olur direksiyon pompası arızası kredi çekip mevduata yatırmak yasak mı

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