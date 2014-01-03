Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Diğer ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Vine, masaüstü tarafında yeni özelliklerle güncellendi

5 yıl
4,4b
1
1
Diğer
Can Tunçer
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık
Vine, masaüstü tarafında yeni özelliklerle güncellendi
Twitter'ın video tabanlı popüler servisi Vine, masaüstü sürümü için bazı ufak değişiklere kavuştu.
Resmi blok üzerinden yayınlanan bilgiye göre Vine kullanıcıları artık standart internet tarayıcısı üzerinden ana akışlarını görebilecek ve yorum, beğenme ile paylaşma etkileşimlerini mobil sürümlerde olduğu gibi kullanabilecekler. Aynı zamanda bünyesine "TV Modu" eklenen servis, bu özelliği sayesinde de videoların tam ekran izlenmesinin önünü açmış durumda.
Konu hakkında hazırlanan sayfaya buradan ulaşabilirsiniz. 
 
Vine, masaüstü tarafında yeni özelliklerle güncellendi

http://techcrunch.com/2014/01/03/vine-introduces-full-profiles-on-the-web-and-tv-mode-for-full-screen-viewing/ Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
AktifProje 5 yıl
Resmi bloktan sonrasını okumadım,
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Huawei, Android ve Windows işletim
DonanımHaber
Efsane geri dönüyor! Terminator: Dark
DonanımHaber
Minecraft Earth Artırılmış Gerçeklik
Bölüm Sonu Canavarı
Sony PS5 ile PS4 Pro'nun Yükleme Sürelerini
Bölüm Sonu Canavarı
VPG Türkiye Espor FIFA Pro Clubs Ligi
Bölüm Sonu Canavarı
Bozulan musluğu kiracı mı yaptırır
DH Forum
Huawei'ye bir yaptırım daha: Telefonlarında
DonanımHaber
Manuel vites mi, Otomatik vites mi
DH Forum
Alternatif Görünümler Geri Bildirim