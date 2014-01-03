Vine, masaüstü tarafında yeni özelliklerle güncellendi

Twitter'ın video tabanlı popüler servisi Vine, masaüstü sürümü için bazı ufak değişiklere kavuştu.

Resmi blok üzerinden yayınlanan bilgiye göre Vine kullanıcıları artık standart internet tarayıcısı üzerinden ana akışlarını görebilecek ve yorum, beğenme ile paylaşma etkileşimlerini mobil sürümlerde olduğu gibi kullanabilecekler. Aynı zamanda bünyesine "TV Modu" eklenen servis, bu özelliği sayesinde de videoların tam ekran izlenmesinin önünü açmış durumda.

Konu hakkında hazırlanan sayfaya buradan ulaşabilirsiniz.

http://techcrunch.com/2014/01/03/vine-introduces-full-profiles-on-the-web-and-tv-mode-for-full-screen-viewing/