Vodafone Smart 4 Power

Son teknolojiye hazır mısınız? Bir çok üstün özelliğiyle, Türkiye’nin ilk yerli 4G telefonu şimdi Vodafone Çok Satanlar Masası’nda. Hem de sadece 599TL’ye.”

Son teknolojiye hazır mısınız? Bir çok üstün özelliğiyle, Türkiye’nin ilk yerli 4G telefonu şimdi Vodafone Çok Satanlar Masası’nda. Hem de sadece 599TL’ye.”