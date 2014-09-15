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Vodafone Smart 4 Power

4 yıl
25,3b
1
Operatörler - Kurumsal Haberler
Kısa Bağlantı Iframe Kodu
Advertorial
Advertorial
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Son teknolojiye hazır mısınız? Bir çok üstün özelliğiyle, Türkiye’nin ilk yerli 4G telefonu şimdi Vodafone Çok Satanlar Masası’nda. Hem de sadece 599TL’ye.”
Son teknolojiye hazır mısınız? Bir çok üstün özelliğiyle, Türkiye’nin ilk yerli 4G telefonu şimdi Vodafone Çok Satanlar Masası’nda. Hem de sadece 599TL’ye.”
 

Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
Oskis 4 yıl
My Ookla Speedtest result - Check out my Ookla Speedtest result. What's your speed? speedtest.net/...

Buda yaptigm test
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Oskis 4 yıl
Cihaz tam bir hotspot olarak idealdir aldim o sekilde kullaniyorum tawsiyemdir...batarya muazzam gidiyor
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mursan99 4 yıl
Turkiyede uretilmistir diyolar kutuda made in china yazio ne is
gmd gibi telefonumsu cin oyuncagi.
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mkyb 4 yıl
Hala yerli malı telefon diyorlar.
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leaderbeach 4 yıl mkyb
Yandex

Hala yerli malı telefon diyorlar.


yerli malı olsa ne olur yerli malı haftası olsa alınır



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Lightr 4 yıl
Ülkede 4g mi var allasen
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leaderbeach 4 yıl
inceleme yerine reklam gelmiş iyi bir telefona benziyor fiyatına göre tabi 450 tl ekle g2 al



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Bukalemun 4 yıl
4G olmayan ülkeme ! Çakma Çin Telefonu...
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olağan_şüpheli 4 yıl
4g varmış gibi sürekli 4g reklamı yapmaları sinirimi bozuyor
arıca Vestel e güzel bir örnek damlar 5 inçe 720p koymuşlar ve 600 tl.
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berkem01 4 yıl
Cop açıkçası, bataryadan başka numarası yok.O donanımın ederi max 450 TL.Bunu alana kadar Moto G,Zenfone serisi bakin.
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leaderbeach 4 yıl berkem01
berkem01

Cop açıkçası, bataryadan başka numarası yok.O donanımın ederi max 450 TL.Bunu alana kadar Moto G,Zenfone serisi bakin.

450 mi 550 iyidir çinde alsan 350 ye geliyor 2000 mh versiyonları
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Red_devil33 4 yıl
Reklam tadında olmuş.
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BurayaNerdenÜyeOluyoruz 4 yıl
Izliyim
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