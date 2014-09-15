Vodafone Smart 4 Power

Advertorial
Son teknolojiye hazır mısınız? Bir çok üstün özelliğiyle, Türkiye’nin ilk yerli 4G telefonu şimdi Vodafone Çok Satanlar Masası’nda. Hem de sadece 599TL’ye.”
Son teknolojiye hazır mısınız? Bir çok üstün özelliğiyle, Türkiye’nin ilk yerli 4G telefonu şimdi Vodafone Çok Satanlar Masası’nda. Hem de sadece 599TL’ye.”
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Buda yaptigm test
yerli malı olsa ne olur yerli malı haftası olsa alınır
arıca Vestel e güzel bir örnek damlar 5 inçe 720p koymuşlar ve 600 tl.
450 mi 550 iyidir çinde alsan 350 ye geliyor 2000 mh versiyonları