Vodafone Smart 6 akıllı telefon inceleme videosu

Herkese merhaba arkadaşlar, Donanım Haber'e hoş geldiniz. Bu videoda Vodafone'un Smart 6 akıllı telefon modelini inceliyoruz. 5-5-inç boyutunda Full HD IPS ekrana sahip olan telefon, Qualcomm'un 8 çekirdekli Snapdragon 615 işlemcisinden ve Adreno 405 GPU'sundan güç alıyor.

2GB RAM ve 16GB depolama kapasitesiyle gelen Smart 6, microSD hafıza kartı desteği de sunuyor. Ön kamerası 5MP, arka kameası ise 13 MP çözünürlüğünde olan telefon, Android 5.0.2 işletim sistemiyle geliyor ve 3000mAh kapasiteli pilden gücünü alıyor. Vodafone Smart 6'nın kutu içeriğinden cihazın kendisine ek olarak, 1.5 Amper gücünde şarj adaptörü, USB kablosu, kulaklık, dökümantasyonlar, ve slotları açmak için ihtiyaç duyulan iğneye yer verilmiş.

Smart 6 ile gelen kulaklık, tasarım olarak çok keyifli değil. Form faktör olarak pad desteği sunmayan kulaklığın, farklı kullanıcı profilleri için ergonomi sorunu yaratması muhtemel. Bardağın dolu tarafı ise kulaklığın sunduğu ses kalitesinin bu sınıftaki bir ürün için hiç fena olmaması. Ara tonlarda tizler kendini tam olarak belli edemese de genel deneyim keyif verici. Farklı müzik türleri, video ve oyunlarda herhangi bir sıkıntı yaşamıyorsunuz.





Vodafone Smart 6, üretimini ZTE'nin gerçekleştirdiği bir telefon. Tasarım konusuysa biraz karışık. Telefonun arka kısmında Vodafone tarafından tasarlandığı yazsa da genel görünüm ZTE'nin karakteristik tasarım çizgileriyle örtüşüyor. Açıkçası burada iki seçenek ağır basıyor, birincisi Vodafone tarafından global olarak lanse edilen yani milyonlarca satması kesin olan Smart 6'nın tasarım kimliği, hacim ekonomisine bağlı anlaşma gereği ZTE tarafından Vodafone'a bırakılmış olabilir.İkinci seçenek ise, telefonun kısmen de olsa ZTE tasarım dilinin dışına çıkan kısımlarına Vodafone'un şekil vermiş olması. Her halukarda kesin olan şu ki, hem ön hem de arka görünümüyle Smart 6, gerek ülkemizde satılan gerekse de dünya genelinde bulunabilen ZTE imzalı pek çok telefonla büyük oranda benzerlik gösteriyor.

5-5-inç boyutundaki ekranıyla phablet sınıfına giren Smart 6'yı tek elle kullanmak pek kolay değil. Hem büyük ekranlı hem de uygun fiyatlı Android telefon sevdasının peşine düşen kullanıcıların buna dikkat etmesi gerekiyor. Ekran kasa oranı %70 düzeyinde olan telefon, 8.4mm kalınlığında ve 159 gr. ağırlığında. 3000 mAh kapasiteli pili dikkate aldığımızda böylesi bir telefon için ölçülerin makul düzeyde olduğunu söyleyebilirim. Metal görünümlü plastik malzemeden üretilen Vodafone Smart 6, yekpare bir tasarıma sahip yani türkçe meaili ile arka kapağı çıkartmıyor dolayısıyla pili de değiştiremiyorsunuz. Ancak microSD hafıza kartı desteği unutulmamış. Sol taraftaki kapağı çıkartarak kart takabiliyorsunuz.

Kontrol butonlarının sağ kısımda toplandığı cihazda, bir tasarım unsuru olarak ana gövde rengi ile butonların renkleri farklı tutulmuş. Ses butonlarının altına yerleştirilen güç düğmesi de iyi pozisyonlandırılmış. Hem sağ el hem de sol el kullanıcıları için erişimi son derece kolay. Ön kısımda kalın çerçevelerin bir miktar rahatsız ettiği telefon, aynı Turkcell T60'da olduğu gibi mavi renkli arka aydınlatmaya sahip kapasitif butonlarla geliyor. Toparlıycak olursam eğer, Smart 6'nın tasarımı mükemmel değil ama fiyat segmentini düşündüğümüzde rahatsız da etmiyor.

İşçilik ve malzeme kalitesi ise hani nasıl anlatsam, örneğin Volkswagen Grubun'danki otomobil markalarını dikkate alırsak, Skoda'ya karşılık geliyormuş gibi düşünebilirsiniz. İlginç bir şekilde telefonu elinize aldığınızda genel silüeti itibariyle sanki iPhone 3Gs'nin biraz daha büyüğünü kullanıyormuşsunuz gibi bir hissiyat yaratmıyor değil. Vodafone Smart 6'nın sahip olduğu IPS ekran gerçekten dikkat çekici. 5-5-inç boyutunda ve Full HD çözünürlüğünde olan ekran, inç başına 401 piksel sunuyor ki, bu değer keskinlik konusunda cihaza önemli bir avantaj sağlıyor. IPS panel kullanılmasından ötürü görüş açısı geniş olan telefon, yeniden renk üretimi ve doygunluk gibi başlıklarda da iyi işlere imza atıyor.

Ekranın parlaklık seviyesi de, bu sınıftaki bir cihaz için yeterli düzeyde. Bulutsuz, temiz bir gökyüzünün karşıladığı güzel bir yaz günü açık havada cihazı kullanmak belki çok kolay olmayabilir ama untmamalıyız ki günümüz koşullarında bu sıkıntı pek çok cihaz için geçerli olan bir durum. Ekran boyut olarak büyük olduğu için internette gezmek, video izlemek ve oyun oynamak gibi eylemler söz konusu olduğunda yaşanan kullanım keyfi artıyor ve bu kuşkusuz pek çok kullanıcı için telefonu daha çekici bir hale getiriyor. Ekranın mukavemeti ise kocaman bir soru işareti, bu fiyat segmentinde yavaş yavaş Gorilla Glass 4 gibi güncel teknolojiler yaygınlaşırken, Vodafone Smart 6 için malesef bundna bahsedemiyoruz.





Smart 6 ihtiyaç duyduğu işlem gücünü Qualcomm'un Snapdragon 615 işlemcisinden alıyor. Turkcell T60 ve Sony Xperia M4 gibi cihazlarda da karşımıza çıkan platforma oldukça aşinayız. 8 çekirdekli olan işlemcinin iki küme halinde organize olan çekirdeklerinden dördü 1.5GHz, diğer dördü ise 1GHz hızında görev yapıyor. 64-bit olan işlemciye 64-bit uyumlu Android 5.0.2 eşlik ettiğinden Vodafone Smart 6 da kendisine safkan 64-bit telefonlar arasında yer bulmayı başarıyor.

Grafik tarafında ise bizleri Adreno 405 GPU'su karşılıyor. Daha ziyade 720p için uygun düşebilecek bu GPU, güncel sürücüler ve iyi bir yazılım optimizasyonu ile Full HD'de de tatminkar performans verebilir. Smart 6'nın oyun performansına ilerleyen dakikalarda değineceğiz ama unutulmaması gereken, daha yüksek ekran çözünürlüğü bir takım avantajlarının yanında malesef pil tüketiminde bazı dezavantajlara neden oluyor. Bunları da yine hep birlikte değerlendireceğiz.





Vodafone Smart 6 yazılım seviyesinde, Google'ın standart Android arayüzüne büyük oranda sadık kalarak bizden artı puan alıyor. Ana ekrandaki temel özellikler başta olmak üzere çoklu uygulama ekranı, bildirim penceresi ve alt menüler standart Android havasını koruyor. Bu sayede cihazın arayüzü hem hızlı çalışıyor hem de ileriye dönük olası yazılım güncellemeleri için işlerin daha kolay olmasının zeminin hazırlıyor. Vodafone Smart 6'nın özelleştirilmiş detaylarına baktığımızda ise, ilk olarak ekrana çift tıklama ile cihazı uyandırma geliyor. Standart olarak kapalı olan bu fonksiyonu ayarlar kısmındaki ekran bölümünden açmanız gerekiyor. Bir başka özelleştirme ise favori uygulama özelliği. Yine ekran bölümünden aktif edebileceğiniz bu özellik ile, telefonun ana ekranını sağa kaydırarak dilediğiniz bir uygulamaya hızlı erişim yapabiliyorsunuz. İnce düşünülmüş, kullanım kolaylığı sağlayan bir detay.

Smart 6'nın telefon menüsü ve mesajlar uygulaması standart Android profilinde. Herhangi bir tasarım değişikliği veya ekstra fonksiyonluğu zenginliği gelmiyor. Açıkçası böylesi bir çalışmaya çok fazla ihyiyaç olduğu da söylenemez. Telefonun klavyesi de standart Android klavyesi. Hızlı çalışıyor ve herhangi bir sıkıntı yaratmıyor. Arzu edenler, Play Store'dan daha farklı özelliklere üçüncü parti klavyeleri de tercih edebilir.

Telefondaki fotoğraf ve videoları görünütlediğimiz Albüm uygulaması sade arayüzü ile kullanım kolaylığı sağlıyor ancak çoklu ortam içeriği söz konusu olduğunda bazı fonksiyonların eksikliği de kendisini belli ediyor. Müzik için de standart haliyle Google Play müzik çıkıyor karşımıza. Neyse ki Play Store'da çok güçlü alternatifler bulunuyor, Örneğin müzik N7 player'ı tercih edebilirsiniz. Müzikten bahsetmişken, pek çok ZTE cihazında olduğu gibi Vodafone Smart 6'da entegre Dolby ses optimizasyonu ile geliyor. Ses bölümünden erişebileceğiniz Dolby kısmında film ve müzikler için farklı ses profilleri atayabilirsiniz.

Vodafone Smart 6'nın yazılımında beğenmediğim nokta ise bloatware diye tabir ettiğimz çok fazla yazılımın cihaza ön yüklü olarak gelmesi. Bir takım dergilerin uygulamaları cihazda kurulu olarak geliyor. Neyse ki bunları kaldırabiliyorsunuz. Yine Vodafone'un kendi servislerine ait bazı uyglamaları da var, eğer Vodafone hattınız varsa en azından bir kısmını kullanmak isteyebilirsiniz. Uzun lafın kısası Vodafone Smart 6'nın arayüzü olması gerekene çok yakın bir deneyim sunuyor, gereksiz özelleştirmelerde uzak, bazı noktalarda ek özellik eksikliği çeken ama genel olarak hızlı çalışan bir arayüze sahip.





Kamera arayüzüne geçelim isterseniz. Temiz, özelliklere kolay erişilebilen ve çok sayıda ayarı elle yapmanıza izin veren bir kamera arayüzü ile karşılaşıyoruz. Hızlı çalışan arayüz değişik çekim modları ve filtreler ile desteklenmiş durumda. HDR çekim özelliği bu sınıftaki en iyi performansı sunmasa da iyi iş çıkarıyor. Gülümseme yakalama özelliği de yine oldukça tutarlı sonuçlar veriyor.

Ön kameranın performansı da iyi düzeyde. Işık koşulları çok kötü olmadığı sürece, sonuçlar tatminkar oluyor. Her kamera için belki aynı şey geçerli ama bu sınıftaki cihazlar ışık koşulllarından daha fazla etkilleniyor.Ana kameranın performansına etki eden ilk unsur, netleme hızının yavaş kalması. Biraz daha hızlı olabilirmiş. Genel kalite iyi ama çektiğiniz fotoğraflara zoom girdikçe detaylar belirgin bir şekilde kaybolmaya başlıyor. Telefonun kamera ikilisi için sınıfındaki en iyisi diyemem ama gerek sosyal medya paylaşımı gerekse de arşiv kayıtları için hiç fena olmayan sonuçlar verdiğini de göz ardı etmemek gerekiyor.





Gelelim performansa, Snapdragon 615 platformu ile Snapdragon 615 aşina olduğumuz bir kas gücü sunuyor. Ne eksik ne fazla, aynı platforma sahip diğer cihazlarla benzer düzeyde. Tablodan da görülebileceği üzere sentetik test sonuçları, telefonun donanımsal yetenekleri hakkında fikir veriyor, siz de kendi telefonunuz ile kıyaslayabilirsiniz. Belki modern teknolojileirn bazılarına destek vermiyor ama hem daha hızlı olması hem de daha düşük maliyetli olmasından ötürü üreticiler bu sınıfta MediaTek MT6572 platformuna da göz atmalı, zira kullanan cihazların genel performans ortalaması daha yüksek seyrediyor.

Oyunlardaki durum ise ortaya karışık seyrediyor. Örneğin NOVA 3 Freedom oynu pek oynanabilir değil. Need For Speed ise akıcı bir şekilde çalışıyor ama donanımın sınırlarında olduğunuzu yer yer hissediyorsunuz hani oyun az daha yüklense cihaz zorlanmaya başlayacak gibi. Bunun dışında pek çok oyunda keyifli ya da keyifliye çok yakın çalışıyor, zorlanan oyunlarda oluyor ancak bu cihazdan ziyade platformun sorumluluğu üstlenmesi gereken bir tablo. Yeni işletim sistemi sürümleri ve API desteği ile durum belki biraz daha iyileşebilir ama oyunlardaki genel resim, kimi oyunların sıkıntılı kimilerininse akıcı çalıştığı şeklinde.





Vodafone Smart 6'nın video oynatma performansı da oldukça iyi. 1080p çözünürlüğündeki pek çok videoyu sorunsuzca oynatabiliyor. Burada Snapdragon 615'in donanımsal kısıtlamalarına bağlı olarak bazı dosya formatlarında ki örneğin H.265 sıkıntılar yaşanabilir ama zaten şu aşamada yaygın bir format olduğu için çok da sorun teşkil etmiyor. Telefonun sunduğu ses performansı ise değişken bir tablo çiziyor. Cihazın üzerindeki hoparlörün yeterli geldiğini söylemek çok kolay değil. Özellikle Youtube videolarında ses düzeyi oldukça düşük kalıyor. Dolayısıyla tavsiyem kulaklık kullanımından yana olacak. Kulaklık çıkış gücü iyi olduğundan, dinleme keyfiniz bariz şekilde artıyor.





Smart 6'nın GPS performansı da iyi, Yandex Haritalar ile kullandığım cihazda kaydadüşmem gereken bir sıkıntı yaşamadım. Uydu tespiti ve konum belirleme tatminkar bir hızla gerçekleşiyor. Telefonun sunduğu genel görüşme kalitesi iyi. Görüşme yaptığınız kişiyi net duyuyor, o da sizin sesinizi temiz alıyor. Video görüşme tarafında da cihazın ses iletimi iyi. Vodafone Smart 6 ısı konusunda kullanıcısını rahatsız eden bir cihaz değil. Snapdragon 615'li cihazlar ile benzer profil sergiliyor. Daha yüksek çözünürlük ve daha büyük ekran ısı konusunda olumsuz katkı sağlasada kasa da büyük olduğu için bu kullanıcıya pek yansımıyor. açıkçası.





Teknik özellik seviyesinde Vodafone Smart 6'nın en dikkat çekici özelliği, 3000mAh kapasiteli pili. Günlük kullanım senaryolarında Smart 6 rahat bir şekilde bir günün ötesine geçecek performansı sunacaktır. Ancak ekran parlaklığını en yüksek düzeye getirerek WiFi üzerinde senkronizasyonlar açık olarak yaptığımız denemelerde PCMark'ın pil testinde 5 saat, GeekBench'in işlemci üzeirnden ölçüm yapan pil testinde 5,5 saat, GFX Benchmark'ın grafik yoğun pil testinde yaklaşık 4 saat, diğer testlerimde de 4,5 saat oyun, 6,5 saat civarında video oynatma süresi ölçümledim.

Uzun lafın kısası, Smart 6, Full HD ekranından dolayı biraz daha küçük pile sahip olan rakipleriyle arasına ciddi bir fark koyamıyor belki ama kullanıcısı için karma kullaımda bir günü rahatla çıkartıp biraz ötesine geçecek sonuçlara imza atmayı başarıyor. Vodafone Smart 6 sahip olduğu özellikler ve fiyatı ile dikkat çekici bir telefon. Android'in standart arayüzüne çok yakın kullanıcı arabirimi de cihazın hızlı ve rahat çalışmasını sağlıyor.

Eğer bu telefon bu için Android M güncellemenin akıbeti de açıklanırsa, pek çok kişinin ilgileneceği bir cihaz olabilir. Uygun fiyatlı ama aynı zamanda büyük ekranlı bir cihaz arıyorsanız bence Smart 6'yı da bir inceleyin derim zira pek çok kişinin ihtiyacını karşılayabilecek bir telefon. Ben Erdi Özüağ bir sonraki inceleme videosunda görüşene kadar şimdilik hoşçakalın ve kendinize çok iyi bakın.