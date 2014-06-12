Vodafone Sony Xperia Z2 İncelemesi

Advertorial
|Diyecek pek fazla bir şey yok: Reklam
|galaxy s5 z2 ye göre 0.1mm daha ince kasasıyla 4k video çekiyor ??
DH Misafiri
Sırf 0.1mm ince olduğu için s5 tercih edin siz de.bu kadar büyük bir fark 100m'den farkedilir.
|01:01'deki tuhaf şey ne? Çok hoşuma gitti .
|Sene 2014 dh da cahil kayniyor size ne sizemi sorcakti yaparken cahiler gidin gelisdirin kendinizi telefon sadece tr de satilmiyor sanki nerden bakiyor kac sati felan filan
|Vadafone reklamını yapıyor telefonla kullanıcıyı kendisine çekmeye çalışyıro tabiki her opretörde olduğu gibi. Bence inceleme yerine reklam konusu yazılsa daha iyi olur kanaatindeyim. 4k video çekim kalitesi sunmasıda çok önemli değil zaten sony bununla ilgili açıklamayı yaptı bile.
DEsemi22
Allah aşkına git konuşmayı öğrenip gel sonra millete cahil dersin.
|Reklam yaparsın anlarım da bu ne be kardeşim.
|Siz buna inceleme demişsiniz ama bu bildiğin reklam olmuşya la
|Vay anasini sigdirmislae o kasaya 4k videoyu
|Soluk cansız ekranına değinilmemişse ağır reklamdır...
|xperia z1in başarısından sonra dedi bende merak ettim kaç satmış z1 var mı cidden başarı ? (bilmediğimden soruyorum)
OnLiNe MaNaGeR
tft ekran dönemi bitti herelde haberdar deilsin ips lcd geçti ayrıca eskide kaldı soluk cansız ekran suan gayet iyi ekranı
|Reklam güzelmiş editör kardeş
| zaten bu bir reklam millet neyin kafasında anlamadım advertorial diye yazıyor alt tarafta herkesde hemen atıp tutmaya başlamış
Bu tarz advertorial incelemeleri ben şahsen pel önemsemiyorum.
| Arkadaşlar merhaba,
Öncelikle herkesin kandilini kutlar, hayırlara vesile olmasını dilerim.
Konuya gelirsek, bu video bir advertorial calismasidir ve Donanım Haber editör takımı ile ilişkisi bulunmamaktadır.
Bugün itibariyle elimizde hala bir Xperia Z2 test örneği yoktur.
Teşekkür ederim.
Öncelikle herkesin kandilini kutlar, hayırlara vesile olmasını dilerim.
Konuya gelirsek, bu video bir advertorial calismasidir ve Donanım Haber editör takımı ile ilişkisi bulunmamaktadır.
Bugün itibariyle elimizde hala bir Xperia Z2 test örneği yoktur.
Teşekkür ederim.