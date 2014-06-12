Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Standart Oynatıcı MP3 Ses
Oto. Başlat (?)
Sıradaki Video
0 sn. ▶
İPTAL ET

Vodafone Sony Xperia Z2 İncelemesi

4 yıl
87,5b
1
Operatörler - Kurumsal Haberler
Kısa Bağlantı Iframe Kodu
Advertorial
Advertorial
Bildirimi Aç Bildirim Açık
Sony Xperia Z2, #VodafoneRED'de. İncelememizi izleyin, üstün özellikleri keşfedin.
 

En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
Das Boot 4 yıl en beğenilen
Dakika 01:01 " 4k video kaydı özelliğini incecik kasasına sığdırmayı başaran"'dan sonra izlemedim. Xperia Z2 reklamı olmuş resmen.
Yanıtla +23
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
fx57 4 yıl
Arkadaşlar merhaba,

Öncelikle herkesin kandilini kutlar, hayırlara vesile olmasını dilerim.

Konuya gelirsek, bu video bir advertorial calismasidir ve Donanım Haber editör takımı ile ilişkisi bulunmamaktadır.

Bugün itibariyle elimizde hala bir Xperia Z2 test örneği yoktur.

Teşekkür ederim.
Arkadaşlar merhaba,Öncelikle herkesin kandilini kutlar, hayırlara vesile olmasını dilerim.Konuya gelirsek, bu video bir advertorial cal...
Devamını Gör
1 Yanıt Yanıtla +8
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
akare+bkare=ckare 4 yıl
Diyecek pek fazla bir şey yok: Reklam
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
DH Misafiri 4 yıl
galaxy s5 z2 ye göre 0.1mm daha ince kasasıyla 4k video çekiyor ??
1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
aycibin 4 yıl DH Misafiri
DH Misafiri
galaxy s5 z2 ye göre 0.1mm daha ince kasasıyla 4k video çekiyor ??

Sırf 0.1mm ince olduğu için s5 tercih edin siz de.bu kadar büyük bir fark 100m'den farkedilir.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Anna Dewitt 4 yıl
01:01'deki tuhaf şey ne? Çok hoşuma gitti
.
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
DEsemi22 4 yıl
Sene 2014 dh da cahil kayniyor size ne sizemi sorcakti yaparken cahiler gidin gelisdirin kendinizi telefon sadece tr de satilmiyor sanki nerden bakiyor kac sati felan filan
1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
ICromwelleI 4 yıl
Vadafone reklamını yapıyor telefonla kullanıcıyı kendisine çekmeye çalışyıro tabiki her opretörde olduğu gibi.
Bence inceleme yerine reklam konusu yazılsa daha iyi olur kanaatindeyim. 4k video çekim kalitesi sunmasıda çok önemli değil zaten sony bununla ilgili açıklamayı yaptı bile.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Be All My Sins Remembered 4 yıl DEsemi22
DEsemi22

Sene 2014 dh da cahil kayniyor size ne sizemi sorcakti yaparken cahiler gidin gelisdirin kendinizi telefon sadece tr de satilmiyor sanki nerden bakiyor kac sati felan filan

Allah aşkına git konuşmayı öğrenip gel sonra millete cahil dersin.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
KraftMK 4 yıl
Reklam yaparsın anlarım da bu ne be kardeşim.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Guest-F30ED544B 4 yıl
Siz buna inceleme demişsiniz ama bu bildiğin reklam olmuşya la
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
orhanyıldız 4 yıl
Vay anasini sigdirmislae o kasaya 4k videoyu
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
OnLiNe MaNaGeR 4 yıl
Soluk cansız ekranına değinilmemişse ağır reklamdır...
1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
TIRPAN 4 yıl
xperia z1in başarısından sonra dedi bende merak ettim kaç satmış z1 var mı cidden başarı ? (bilmediğimden soruyorum)
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
baranist 4 yıl OnLiNe MaNaGeR
OnLiNe MaNaGeR

Soluk cansız ekranına değinilmemişse ağır reklamdır...

tft ekran dönemi bitti herelde haberdar deilsin ips lcd geçti ayrıca eskide kaldı soluk cansız ekran suan gayet iyi ekranı
1 Yanıt Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
mehmedaltair 4 yıl
Reklam güzelmiş editör kardeş
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
sangreal_1905 4 yıl
zaten bu bir reklam millet neyin kafasında anlamadım advertorial diye yazıyor alt tarafta herkesde hemen atıp tutmaya başlamış

Bu tarz advertorial incelemeleri ben şahsen pel önemsemiyorum.
1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
fx57 4 yıl
Arkadaşlar merhaba,

Öncelikle herkesin kandilini kutlar, hayırlara vesile olmasını dilerim.

Konuya gelirsek, bu video bir advertorial calismasidir ve Donanım Haber editör takımı ile ilişkisi bulunmamaktadır.

Bugün itibariyle elimizde hala bir Xperia Z2 test örneği yoktur.

Teşekkür ederim.
Yanıtla +8
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Teknode 4 yıl
Bu telefon efsane.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Daha Fazla Yorum Yükle
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Sıradaki
Bitince Sıradakine Geç
25:20
Huawei telefonlara Google darbesi | Android kullanımına sınırlama
12,9b izlenme · 4 gün
17:35
MediaTek Helio P60 incelemesi l Casper VIA A3 Plus ile
14b izlenme · 9 ay
20:30
Monster'da Bu Hafta - Metro Exodus
323 izlenme · 3 sa. yeni video
11:01
Huawei için bunun telafisi çok zor | ARM krizi ve etkileri
15,7b izlenme · 2 gün
17:11
Google Stadia inceleme | Bilgisayar, konsol olmadan 4K oyun oyna
8,5b izlenme · 1 hf.
07:12
Honor 20 Pro elimizde | Dünyanın ilk f/1.4 kameralı telefonu
7,5b izlenme · 2 gün
16:37
Samsung Galaxy Note 9'u test ettik: Rakipleriyle performans kıyaslaması
10,7b izlenme · 9 ay
12:35
Samsung Galaxy A70 mercek altında: Merak edilen her şey
7,6b izlenme · 3 hf.
09:34
Aorus RX580 XTR 8G incelemesi "En hızlı RX580 mi?"
30b izlenme · 1 yıl
09:23
280.000 TL'lik 8K televizyon Türkiye'de | İşte detaylar
9,3b izlenme · 1 hf.
07:36
Hiçbir Zaman Çıkış Yapmayan PlayStation Özel Oyunu!
9,4b izlenme · 2 hf.
05:44
Acer Predator Thronos PUBG Turnuvasındayız!
651 izlenme · 3 sa. yeni video
05:25
150.000TL'lik oyuncu sistemi testte | ACER Predator Thronos ön inceleme
9b izlenme · 2 hf.
09:30
Nokia 5.1 Plus ile oyun deneyimi
2b izlenme · 1 gün
12:58
Karşınızda Android 10: Özellikler ve izlenimler
14,3b izlenme · 2 hf.
00:00
Cep telefonlarında ÖTV Zammı | Konuk: Vergi uzmanı Dr. Ozan Bingöl
8,1b izlenme · 3 hf.
Sorgu: 0,406 saniye (WEB2)
Alternatif Görünümler Geri Bildirim