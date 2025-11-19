İstanbul'a taşınma rehberi: Bavulunu kap gel, mobilya seçimiyle uğraşma!

Tam Boyutta Gör

İstanbul... Hepimiz için özel bir anlamı olan bu memleket, birçoğumuz için bir delicesi aşk, birçoğumuz içinse ardından büyük yükselişler getiren devasa bir meydan okuma. Peki yeni fırsatlar sunan, yeni bir maceraya yelken açmanızı sağlayan bu kadim şehre sadece "hayatını değiştirme" arzusuyla buraya adım attığında, önündeki ilk ve en büyük engelin genellikle ne oluyor biliyor musun? Ev bulma meselesi. Gerçekten çoğu zaman bir “mesele”ye dönüşen bu süreç, emlakçı randevularından tutun da kiraladığınız evin eşyasının nakliyesine kadar uzun soluklu ve zorlayıcı bir süreçtir. Bu dönemde defalarca gidip geldiğin anlamsız ev turları yorar insanı. Bu da yetmezmiş gibi taşınması, boyası,badanası derken koltuğu nereye sığdıracağı derdi de eklendi mi buyrun burdan yakın. Ancak yeni nesil emlak platformlarının sağladığı İstanbul’da eşyalı daireler gibi pek çok avantaj bu yorucu süreci kolaylaştırmaya başlamıştır. Eğer zamanınızı mobilya mağazaları yerine Boğaz manzarasında kahve içerek geçirmek isterseniz bu evleri deneyebilirsiniz.

İstanbul’da eşyalı daire kiralamak sadece bir "daire kiralama" yöntemi değil; bu, İstanbul'daki yeni hayatına zahmetsizce ve tam donanımlı bir başlangıç yapma şeklinin ta kendisi. Şimdi gel, bu hayat kurtarıcı çözüme biraz yakından bakalım.

Taşınma Stresi Yerine, Yeni Mahalle Keşfi

Şimdi çok klasik tabirle bu evleri kiralamak “pratik” olmasından öte kişinin kendi ruh sağlığını koruma yöntemidir. Düşünsenize tonlarca fırsat sunan İstanbul’a ilk gelen birinin yaşadıklarını, taşınma döngüsü, kamyonlar, eşyaların çizilmesi, saatlerce süren mobilya montajı.

Başka bir senaryoda eğer eşyalı bir daireye geçerseniz tüm bunların sihirli bir değnekle silindiğini göreceksiniz. Eşyalı kiralık evlerde sana sunulan, sadece kişisel eşyalarını alıp bu hazır eve gelmen ve yerleşmen. Hazır ev derken, kapıyı açıp yemeğini yiyebileceğin bir masanın, uyuyabileceğin konforlu ve hazır bir yatağın, internet bağlantısının olduğu bir evden bahsediyoruz. Bunun bir lüks değil zekice bir tercih olduğunu hatırlamakta fayda var.

Kimler İçin İdeal? Ben Kendimi Hangi Kategoriye Koymalıyım?

Eşyalı kiralık daireler denildiğinde akla ilk gelenler genellikle yabancı profesyonel çalışanlar oluyor. Doğru belki de en çok böyle evlere ihtiyacı olanlar yabancılardır. Ancak bu konforu talep edenler yalnızca onlar değildir; dahasına şöyle bakalım:

İstanbul’a yeni taşınanlar: İstanbul'da uzun süre kalmayı planlayanlardansın ama hangi semtin sana uyacağına henüz karar veremedin. Eşyalı dairelere bir bakmakta fayda olabilir çünkü, sana birkaç ay konforlu bir "deneme süresi" sunabilir. Böylece, sana uygun semti bulabilirsin ve yanlış semte yerleşme riski ortadan kalkar. Dijital Gezginler ve Uzaktan Çalışanlar: Dizüstü bilgisayarı aynı zamanda ofisi olanlardansan, o zaman dünyanın her yeri senin evin. O halde, senin için önemli olan yüksek hızlı internet, ergonomik bir çalışma alanı ve merkezi konum arıyor olmalı ve bu eşyalı dairelere bakmalısın. Çünkü mobilya masrafıyla uğraşmak, senin iş modeline tamamen aykırı. Hızlı Başlangıç Yapan Profesyoneller: Yeni bir işe başlayanlar ve bir an önce adapte olması gereken kişilerdensen senin enerjini ev kurmaya harcamak yerine, kariyerine odaklanman en doğrusu. Zaman kaybetmeden doğru evi bulmak lazım. Tadilat ve Ev Yenileme Sürecinde Olanlar: Kendi evini yeniliyorsun ve bu süreçte kafa dinleyebileceğin, geçici ama konforlu bir sığınağa ihtiyacın varsa bu evleri denemekte fayda var.

Kısacası, sağladığı avantajların yanında "Zaman nakittir" felsefesine inanan herkes bu sistemi sevecektir.

Sadece Konfor Değil, Aynı Zamanda Tasarruf!

Ev seçmenin çok da kolay olmadığını tekrar etmeye gerek yok, o yüzden ev seçiminde bazı adımlara dikkat etmekte fayda var. Doğrusunu söylemek gerekirse ilk bakışta eşyalı dairelerin kirası, boş bir daireye göre daha yüksekmiş gibi görünebilir. Böyle düşünülmesi doğaldır. Ancak kağıt kalemle basit bir hesaplama yapalım. Örneğin, ev kiralarken boş bir daire için mobilya ve beyaz eşya alımı 80 ile 200 bin Türk Lirası bandındadır. Bu maliyet, eşyalı evde sıfırdı. Taşınma ve nakliye ücreti ise boş daireler için 10 ile 20 bin Türk Lirası arasında iken bu maliyet eşyalı dairede sıfırdır. Yeni su, internet ve elektrik aboneliği bağlatma ücretleri de boş evler için 2 ile 5 bin Türk Lirası arasında değişirken eşyalı evlerde hazırdır ve çoğu zaman da kira bedeline dahildir. Boya, temizlik gibi hazırlık süreçleri de boş evlerde 3 ile 20 bin Türk Lirası arasında değişirken eşyalı evlerde genellikle profesyonelce yapılmış ve hazırdır. Benzer olarak boş evlerde yaşanan aylar süren stresin ve zaman kaybının yanında eşyalı evlerde hemen yerleşme ve sıfır kayıp olanağı bulunmaktadır.

Tüm bu yaklaşık masraflar dikkate alındığında eşyalı dairelerin özellikle kısa dönemi tercih edenler için avantajı daha çok gibi görünüyor. Uzun dönemde baktığında, eşyalı daire sana büyük bir peşin masraftan kurtararak aslında tasarruf ettiriyor. Üstelik, taşınırken eşyaları satma veya taşıma derdi de yok. Tamamen özgürlük!

Peki ya Marka Güvenilirliği?

Şimdiye kadar güzel geldik. Ancak burada bir parantez açmak istiyorum. Piyasada çok fazla bireysel eşyalı kiralama seçeneği olduğunu biliyoruzç Bunlar da iyi olabilir, ancak özellikle büyük şehirlerde, Blueground gibi profesyonel yönetim şirketlerinin sunduğu güvenlik ve standart bambaşka bir seviyede. Evleri online ziyaret etmekte fayda var.

Sebeplerine gelecek olursak:

Tutarlılık: Bir defa online olarak evin fotoğraflarında ne görüyorsan, kapıyı açtığında da aynısını buluyorsun. Sürpriz yok. Bu dürüstçe yaklaşım insanın içini rahatlatıyor. Bakım Desteği: Diyelim ki banyodan su sızdı ya da internetin kesildi. Telefonu açtığında devamlı muhatap bulabiliyorsun ve onlar da müşteri hizmetleri gibi çalıştıklarından sorununa hızlıca çözüm üretebiliyorlar. Ev sahibiyle uğraşma stresi sıfır. Kaliteli Lokasyonlar: Bu tarz markalar, dairelerini genellikle şehrin merkezi, güvenli ve ulaşımı en kolay semtlerinde tutuyor. Yani hem konforlu hem de stratejik bir yerde yaşıyorsun. Böylece neye ihtiyacın varsa ihtiyacını karşılayacak bir yer de seçebiliyorsun.

Anlaşılan o ki bir eşyalı daire kiralarken dairenin bilinen anlamının yanında bir hizmet paketi satın almış oluyorsunuz. Özellikle İstanbul’a yeni gelmişseniz böyle bir destek bulmanız paha biçilemez.

Küçük Bir İpucu: Sözleşme Esnekliği

Tabii eşyalı dairelerin önemli özelliklerinden birine daha bakmakta fayda var. Hayat planlarımız aniden değişebileceği için örneğin, bir yıllık yapılan kontrat süresinde birkaç ay sonra bir değişiklik gerektiğinde sorun yaşanabilir. Eşyalı daire sisteminde ise özellikle profesyonel platformlarda kontrat esnekliği sunulmaktadır. Yani eşyalı kiralık dairelerin "3 aylık deneme", "6 aylık kısa dönem" ya da "1 yıllık uzun dönem" gibi seçenekleri oluyor. Kendin için en makul olanı tercih edebilirsin.

Kapanış: Artık Odak Noktanı Değiştirme Zamanı

İstanbul’da yaşamaya başlamak, bir daireden çok daha fazlasıdır. Yeni işine adapte olmak, mahalledeki o tarihi fırını keşfetmek, hafta sonu vapurla Adalar’a kaçamak yapmak... Bunlar senin yeni hayatının gerçek güzellikleri.

Eşyalı kiralık daireler, seni o gereksiz "ev kurma angaryasından" kurtararak, tüm enerjini ve zamanını asıl keyif alacağın şeylere harcamanı sağlıyor.

Unutma: Bavulunu kap gel. İstanbul'da evinin hazır olması bu kadar basit

