Volkswagen Beetle, tam elektrikli olarak yeniden hayat bulabilir

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Satışları günden güne güçsüzleşen ve bu nedenle geçtiğimiz haftalarda fişi çekilen Volkswagen Beetle için yeni bir umut ışığı doğdu. Volkswagen’in tasarım şefi Klaus Bischoff, Autocar’a verdiği röportajda markanın en ikonik modellerinden Beetle’ın tam elektrikli bir model olarak geri dönebileceğinin sinyallerini verdi.

Dieselgate skandalının etkilerinden kurtulmak için elektrikli araçlara ağırlık veren Alman üretici, küçük veya büyük tüm araçların üzerine inşa edilebileceği oldukça esnek MEB platformunu geliştirdi. Klaus Bischoff yaptığı açıklamada bu mimariyi kullanacak araçlardan birinin elektrikli Beetle olabileceğini belirtti. MEB platformu üzerinde yükselecek aracın aks mesafesinden dolayı dört kapılı olması gerektiğinin de altını çizdi.

Öncelik diğer elektrikli modellerde

Elektrikli Beetle için konsept çizim çalışmalarını şimdiden yaptığını belirten Bischoff, üretim için yeşil ışık yansa bile önceliklerinin diğer I.D. elektrikli araçlar olduğunu da ekledi. Bu araçlar arasında Golf boyutlarında I.D. hatcback, I.D. Crozz crossover, ve I.D. Buzz elektrikli mikrobüs yer alıyor. Bu araçların 2020 ve 2022 yılları arasında üretileceği göz önüne alındığında elektrikli Beetle için uzunca bir süre olduğu ortaya çıkıyor.

Şirketin CEO’su Herbert Deiss de daha önceki açıklamalarında elektrikli Beetle için kapıyı aralık bırakmıştı. Üretilecek aracın son jenerasyondan ziyade ilk zamanlardaki klasik ruhunu koruması gerektiğinin altını çizmişti.

https://www.autocar.co.uk/car-news/new-cars/volkswagen-beetle-be-reborn-pure-electric-four-door