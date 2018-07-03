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Volkswagen Beetle, tam elektrikli olarak yeniden hayat bulabilir

Volkswagen'in tasarım şefi tarafından yapılan açıklamalar elektrikli Beetle'ın üretilebileceği iddialarını gündeme getirdi. Klasik versiyona dayanacak aracın dört kapılı olarak üretilmesi söz konusu.
10 ay
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Otomobil Teknolojileri
Barış Cankı
Otomobil Editörü
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Volkswagen Beetle, tam elektrikli olarak yeniden hayat bulabilir
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Satışları günden güne güçsüzleşen ve bu nedenle geçtiğimiz haftalarda fişi çekilen Volkswagen Beetle için yeni bir umut ışığı doğdu. Volkswagen’in tasarım şefi Klaus Bischoff, Autocar’a verdiği röportajda markanın en ikonik modellerinden Beetle’ın tam elektrikli bir model olarak geri dönebileceğinin sinyallerini verdi.

Dieselgate skandalının etkilerinden kurtulmak için elektrikli araçlara ağırlık veren Alman üretici, küçük veya büyük tüm araçların üzerine inşa edilebileceği oldukça esnek MEB platformunu geliştirdi. Klaus Bischoff yaptığı açıklamada bu mimariyi kullanacak araçlardan birinin elektrikli Beetle olabileceğini belirtti. MEB platformu üzerinde yükselecek aracın aks mesafesinden dolayı dört kapılı olması gerektiğinin de altını çizdi.

Öncelik diğer elektrikli modellerde 

Elektrikli Beetle için konsept çizim çalışmalarını şimdiden yaptığını belirten Bischoff, üretim için yeşil ışık yansa bile önceliklerinin diğer I.D. elektrikli araçlar olduğunu da ekledi. Bu araçlar arasında Golf boyutlarında I.D. hatcback, I.D. Crozz crossover, ve I.D. Buzz elektrikli mikrobüs yer alıyor. Bu araçların 2020 ve 2022 yılları arasında üretileceği göz önüne alındığında elektrikli Beetle için uzunca bir süre olduğu ortaya çıkıyor.

Şirketin CEO’su Herbert Deiss de daha önceki açıklamalarında elektrikli Beetle için kapıyı aralık bırakmıştı. Üretilecek aracın son jenerasyondan ziyade ilk zamanlardaki klasik ruhunu koruması gerektiğinin altını çizmişti.


https://www.autocar.co.uk/car-news/new-cars/volkswagen-beetle-be-reborn-pure-electric-four-door Yorum Yaz
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dr20mouse 10 ay en beğenilen
Ferdinand Porsche'nin tasarımı daha güzel. Ben olsam klasik görünümün dışına pek çıkmazdım.
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Sercan.S 10 ay
Tam elektrikli olacak araç
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Father Torque 10 ay
VW geçtiğimiz sene de eski minibüsü elektirkli olarak yeniden kullanıma sunacağı yönünde duyurular yapmıştı:
themindcircle.com/...
Tabii ki sadece konsept tasarımlar gösteriliyor, üretime geçen bir model hala göremedik maalesef.
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grafman09 10 ay
Araç üreticileri 2 yılda bir model yeniliyor, ama klasik olmuş Vosvos gibi araçların aynı şekli korunarak, elektrikli veya daha benzin tüketen modelleri de üretilebilmeli.. 70 model bir wosvos'ı aynı tasarımla 2019 üretimi görmek isteriz... Bizim aydında aynı mahallede de oturan bir abimiz bu vosvosları yeniden topluyor. Nalet olsun ona bile paramız yetmiyor... :((
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ultramarine caeruleum 10 ay
Bu arabayı özel yapan, kendisine has fanlarının olmasının sebebi klâsik tasarımı... Modern çizgiler koyduğun andan itibaren fanlar başta olmak üzere kimse istemez.
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1BilimAdamı 10 ay
Bunlar halk yararına araba yapmazlar anca üst sınıf , suv c sınıfı falan , bana kalsa 300km bile yeter günlük kullanımda. Şehirlerarasıda sarj ediver en yakın yerde yarım saat 1 saat
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dr20mouse 10 ay en beğenilen
Ferdinand Porsche'nin tasarımı daha güzel. Ben olsam klasik görünümün dışına pek çıkmazdım.
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9888 10 ay
Şehiriçi vızır vızır iyi gider.
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Sercan.S 10 ay
Tam elektrikli olacak araç
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