Eski elektrikli araç bataryaları artık veri merkezlerini besliyor

Kullanılmış bataryalara ikinci hayat
Projenin arkasında, Tesla’nın kurucu ortaklarından JB Straubel’in kurduğu Redwood Materials bulunuyor. Şirketin yan kuruluşu Redwood Energy, elektrikli araçlardan çıkan bataryaları doğrudan geri dönüştürmek yerine önce yeniden kullanma hedefiyle yola çıktı. Yapılan testlerde, bu bataryaların çoğunun araçlar için uygun olmasalar bile kapasitelerinin yarısından fazlasını koruduğu ortaya çıktı. Bu bataryalar şimdi veri merkezlerinde sabit enerji depolama birimleri olarak görev yapıyor.
Redwood’un ABD genelinde yürüttüğü lojistik ağ, her yıl Kuzey Amerika’daki kullanılmış batarya paketlerinin yüzde 70’inden fazlasını topluyor. Bataryalar detaylı bir şekilde analiz ediliyor; yeniden kullanılabilecek durumda olanlar modüler enerji depolama sistemlerine dönüştürülüyor. Üretici fark etmeksizin tüm bataryalar, Redwood’un geliştirdiği kontrol sistemi sayesinde uyum içinde çalışabiliyor.
Döngüsel ekonomi sağlanıyor
Tam da bu noktada devreye ikincil kullanım batarya sistemleri giriyor. Bu bataryalar, yenilenebilir kaynaklardan sağlanan enerjiyi depolayarak ihtiyaç duyulan anlarda devreye giriyor. Üstelik sabit sistemlerde çalıştıkları için, araç kullanımına kıyasla çok daha az zorlanıyorlar. Ayrıca maliyet avantajı da sağlanıyor.
Yapay zeka altyapı şirketi Crusoe ile ortak yürütülen yeni mikroşebeke, bu yaklaşımın başarılı bir örneği. Sadece dört ayda tamamlanan projede, 12 megavat güç ve 63 megavat-saat depolama kapasitesi sağlanıyor. Bu, hem dünyanın en büyük ikinci ömür batarya kullanımı hem de Kuzey Amerika’daki en büyük mikroşebeke anlamına geliyor. Bu sistem, halihazırda 2.000 GPU’nun çalıştığı bir veri merkezine güç veriyor.
Redwood’un vizyonu yalnızca enerji sağlamakla sınırlı değil. Kullanılan bataryalar, kullanım ömürlerini tamamladıktan sonra geri dönüştürülerek lityum, kobalt ve nikel gibi kritik madenler tekrar ekonomiye kazandırılıyor.
ABD yollarında şu anda 5 milyondan fazla elektrikli araç var ve her yıl 100.000’den fazlası emekliye ayrılıyor. Redwood, bu ikinci ömür bataryaların ileride enerji depolama pazarının yarısından fazlasını karşılayabileceğini öngörüyor.Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: