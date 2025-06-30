Eski elektrikli araç bataryaları artık veri merkezlerini besliyor

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Tam Boyutta Gör Yapay zeka çağının yükselişi, veri merkezlerine olan talebi patlatırken enerji altyapılarını da zorlamaya başladı. Ancak ABD’nin Nevada eyaletinde hayata geçirilen çığır açıcı bir proje, hem bu soruna çözüm sunuyor hem de sürdürülebilir enerji alanında yeni bir dönemi başlatıyor. Güneş panelleriyle beslenen ve ikinci ömrünü yaşayan elektrikli araç bataryalarıyla çalışan bu veri merkezi çevreci bir çözüm sunuyor.

Kullanılmış bataryalara ikinci hayat

Projenin arkasında, Tesla’nın kurucu ortaklarından JB Straubel’in kurduğu Redwood Materials bulunuyor. Şirketin yan kuruluşu Redwood Energy, elektrikli araçlardan çıkan bataryaları doğrudan geri dönüştürmek yerine önce yeniden kullanma hedefiyle yola çıktı. Yapılan testlerde, bu bataryaların çoğunun araçlar için uygun olmasalar bile kapasitelerinin yarısından fazlasını koruduğu ortaya çıktı. Bu bataryalar şimdi veri merkezlerinde sabit enerji depolama birimleri olarak görev yapıyor.

Redwood’un ABD genelinde yürüttüğü lojistik ağ, her yıl Kuzey Amerika’daki kullanılmış batarya paketlerinin yüzde 70’inden fazlasını topluyor. Bataryalar detaylı bir şekilde analiz ediliyor; yeniden kullanılabilecek durumda olanlar modüler enerji depolama sistemlerine dönüştürülüyor. Üretici fark etmeksizin tüm bataryalar, Redwood’un geliştirdiği kontrol sistemi sayesinde uyum içinde çalışabiliyor.

Döngüsel ekonomi sağlanıyor

Tam Boyutta Gör Yapay zeka ve bulut bilişimin büyümesi, veri merkezlerinin elektrik tüketimini rekor seviyelere taşıyor. Tahminlere göre, 2028 yılına kadar ABD'deki toplam elektrik tüketiminin yüzde 12’si yalnızca veri merkezlerine gidebilir. Bu durum, mevcut şebeke altyapısının ve geleneksel batarya üretiminin yetersiz kalabileceğine işaret ediyor.

Tam da bu noktada devreye ikincil kullanım batarya sistemleri giriyor. Bu bataryalar, yenilenebilir kaynaklardan sağlanan enerjiyi depolayarak ihtiyaç duyulan anlarda devreye giriyor. Üstelik sabit sistemlerde çalıştıkları için, araç kullanımına kıyasla çok daha az zorlanıyorlar. Ayrıca maliyet avantajı da sağlanıyor.

Tüm özellikleri tek malzemede birleştiren lityum batarya katodu 2 gün önce eklendi

Yapay zeka altyapı şirketi Crusoe ile ortak yürütülen yeni mikroşebeke, bu yaklaşımın başarılı bir örneği. Sadece dört ayda tamamlanan projede, 12 megavat güç ve 63 megavat-saat depolama kapasitesi sağlanıyor. Bu, hem dünyanın en büyük ikinci ömür batarya kullanımı hem de Kuzey Amerika’daki en büyük mikroşebeke anlamına geliyor. Bu sistem, halihazırda 2.000 GPU’nun çalıştığı bir veri merkezine güç veriyor.

Redwood’un vizyonu yalnızca enerji sağlamakla sınırlı değil. Kullanılan bataryalar, kullanım ömürlerini tamamladıktan sonra geri dönüştürülerek lityum, kobalt ve nikel gibi kritik madenler tekrar ekonomiye kazandırılıyor.

ABD yollarında şu anda 5 milyondan fazla elektrikli araç var ve her yıl 100.000’den fazlası emekliye ayrılıyor. Redwood, bu ikinci ömür bataryaların ileride enerji depolama pazarının yarısından fazlasını karşılayabileceğini öngörüyor.

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