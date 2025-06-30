Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Eski elektrikli araç bataryaları artık veri merkezlerini besliyor

    Nevada'da kurulan veri merkezi, güneş enerjisi ve elektrikli araçlardan çıkan kullanılmış bataryalarla çalışıyor. Bu model, veri merkezlerinin enerji sorununa çevreci çözüm sunuyor.

    Eski elektrikli araç bataryaları artık veri merkezlerini besliyor Tam Boyutta Gör
    Yapay zeka çağının yükselişi, veri merkezlerine olan talebi patlatırken enerji altyapılarını da zorlamaya başladı. Ancak ABD’nin Nevada eyaletinde hayata geçirilen çığır açıcı bir proje, hem bu soruna çözüm sunuyor hem de sürdürülebilir enerji alanında yeni bir dönemi başlatıyor. Güneş panelleriyle beslenen ve ikinci ömrünü yaşayan elektrikli araç bataryalarıyla çalışan bu veri merkezi çevreci bir çözüm sunuyor.

    Kullanılmış bataryalara ikinci hayat

    Projenin arkasında, Tesla’nın kurucu ortaklarından JB Straubel’in kurduğu Redwood Materials bulunuyor. Şirketin yan kuruluşu Redwood Energy, elektrikli araçlardan çıkan bataryaları doğrudan geri dönüştürmek yerine önce yeniden kullanma hedefiyle yola çıktı. Yapılan testlerde, bu bataryaların çoğunun araçlar için uygun olmasalar bile kapasitelerinin yarısından fazlasını koruduğu ortaya çıktı. Bu bataryalar şimdi veri merkezlerinde sabit enerji depolama birimleri olarak görev yapıyor.

    Redwood’un ABD genelinde yürüttüğü lojistik ağ, her yıl Kuzey Amerika’daki kullanılmış batarya paketlerinin yüzde 70’inden fazlasını topluyor. Bataryalar detaylı bir şekilde analiz ediliyor; yeniden kullanılabilecek durumda olanlar modüler enerji depolama sistemlerine dönüştürülüyor. Üretici fark etmeksizin tüm bataryalar, Redwood’un geliştirdiği kontrol sistemi sayesinde uyum içinde çalışabiliyor.

    Döngüsel ekonomi sağlanıyor

    Eski elektrikli araç bataryaları artık veri merkezlerini besliyor Tam Boyutta Gör
    Yapay zeka ve bulut bilişimin büyümesi, veri merkezlerinin elektrik tüketimini rekor seviyelere taşıyor. Tahminlere göre, 2028 yılına kadar ABD'deki toplam elektrik tüketiminin yüzde 12’si yalnızca veri merkezlerine gidebilir. Bu durum, mevcut şebeke altyapısının ve geleneksel batarya üretiminin yetersiz kalabileceğine işaret ediyor.

    Tam da bu noktada devreye ikincil kullanım batarya sistemleri giriyor. Bu bataryalar, yenilenebilir kaynaklardan sağlanan enerjiyi depolayarak ihtiyaç duyulan anlarda devreye giriyor. Üstelik sabit sistemlerde çalıştıkları için, araç kullanımına kıyasla çok daha az zorlanıyorlar. Ayrıca maliyet avantajı da sağlanıyor.

    Yapay zeka altyapı şirketi Crusoe ile ortak yürütülen yeni mikroşebeke, bu yaklaşımın başarılı bir örneği. Sadece dört ayda tamamlanan projede, 12 megavat güç ve 63 megavat-saat depolama kapasitesi sağlanıyor. Bu, hem dünyanın en büyük ikinci ömür batarya kullanımı hem de Kuzey Amerika’daki en büyük mikroşebeke anlamına geliyor. Bu sistem, halihazırda 2.000 GPU’nun çalıştığı bir veri merkezine güç veriyor.

    Redwood’un vizyonu yalnızca enerji sağlamakla sınırlı değil. Kullanılan bataryalar, kullanım ömürlerini tamamladıktan sonra geri dönüştürülerek lityum, kobalt ve nikel gibi kritik madenler tekrar ekonomiye kazandırılıyor.

    ABD yollarında şu anda 5 milyondan fazla elektrikli araç var ve her yıl 100.000’den fazlası emekliye ayrılıyor. Redwood, bu ikinci ömür bataryaların ileride enerji depolama pazarının yarısından fazlasını karşılayabileceğini öngörüyor.

    Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: DH App Gallery Uygulamasını İndir DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Sessiz Video Tercihleri
    Otomatik yükle ve oynat
    Video bitince sonrakine geç
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Tesla'nın sürücüsüz taksi hizmeti ilk yolcusunu aldı

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    en iyi windows sürümü sin45 kaçtır burun polip ameliyatı olanların yorumları macbook nedir sigarayı bıraktıktan sonra cinsellik ne zaman düzelir

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    10.000 TL Altındaki Telefonlar
    Reeder P13 Blue Plus
    Reeder P13 Blue Plus
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    15.000 TL Altındaki Laptoplar
    ASUS Vivobook 15
    ASUS Vivobook 15
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Giriş Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz, DH'yi kullanırken depoladığımız çerezlerle ilgili veri politikamıza gözatın.
    Kabul Ediyorum