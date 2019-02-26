Volkswagen açıkladı: Jetta ayrı bir marka oluyor

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Alman üretici Volkswagen’in en popüler modellerinden birine ait olan Jetta ismi Çin pazarında ayrı bir marka oluyor. Geçtiğimiz ay Jetta’nın marka olacağına dair söylentiler çıkmış fakat Volkswagen tarafından kesin bir dille yalanlanmıştı. Bugün yapılan resmi açıklama ise bunun tam tersini söylüyor. Volkswagen, Jetta’nın Çin pazarında ayrı bir marka olacağını ve yılın üçüncü çeyreğinden itibaren faaliyete geçeceğini resmi olarak duyurdu.

Volkswagen’in açıklamasına göre Jetta markası büyük şehirlerde yaşayan genç tüketiciyi hedef alacak. Alman üretici bu hamleyle araç sahiplik oranının çok düşük seviyelerde seyrettiği büyük şehirlerdeki şansını arttırmayı planlıyor. Jetta logosuyla satılacak ilk araçlar bile şimdiden belli. Jetta ilk etapta FAW-Volkswagen tarafından Çengdu’da üretilen bir sedan ve iki SUV modeli satacak.

Jetta, yeni satış stratejileriyle müşteriye ulaşacak

Volkswagen Grubu’nun çatısı altındaki markalar arasına adını yazdıran Jetta, üst segment ile giriş seviyesi arasındaki boşluğu dolduracak. Alman üretici Jetta markasıyla birlikte yeni satış stratejilerine de başlangıç yapacak. Çin’de kendi bayi ağını oluşturacak yeni marka; dijital showroom, alışveriş merkezi ve mobil satış tırları gibi seçeneklerle de hizmet verecek. Jetta’nın yıl sonuna kadar 200 bayiye ulaşması hedefleniyor.

Jetta’nın ürün gamıyla ilgili şimdilik çok bir bilgi yok ama ilk etapta satışa sunulacak sedan ve SUV modellerin görselleri yayınlanmış durumda. Buna göre sedan modelin Çin’de satılan Volkswagen Jetta’nın logosu değiştirilmiş hali olduğunu söyleyebiliriz. Jetta SUV’nin de Seat Ateca’yı andırdığını söylemek mümkün. İkinci SUV’nin görselleri henüz yayınlanmadı. Fakat bu modelin de Seat Tarraco’ya benzeyeceği söyleniyor.



