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Volkswagen açıkladı: Jetta ayrı bir marka oluyor

Alman üretici Volkswagen, popüler modellerinden birine ait olan Jetta isminin Çin pazarında ayrı bir marka olacağını duyurdu. Jetta markası ilk etapta bir sedan ve iki SUV satacak. İşte detaylar:
2 ay
24,4b
1
28
Otomobil Teknolojileri
Barış Cankı
Otomobil Editörü
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Volkswagen açıkladı: Jetta ayrı bir marka oluyor
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Alman üretici Volkswagen’in en popüler modellerinden birine ait olan Jetta ismi Çin pazarında ayrı bir marka oluyor. Geçtiğimiz ay Jetta’nın marka olacağına dair söylentiler çıkmış fakat Volkswagen tarafından kesin bir dille yalanlanmıştı. Bugün yapılan resmi açıklama ise bunun tam tersini söylüyor. Volkswagen, Jetta’nın Çin pazarında ayrı bir marka olacağını ve yılın üçüncü çeyreğinden itibaren faaliyete geçeceğini resmi olarak duyurdu.

Volkswagen’in açıklamasına göre Jetta markası büyük şehirlerde yaşayan genç tüketiciyi hedef alacak. Alman üretici bu hamleyle araç sahiplik oranının çok düşük seviyelerde seyrettiği büyük şehirlerdeki şansını arttırmayı planlıyor. Jetta logosuyla satılacak ilk araçlar bile şimdiden belli. Jetta ilk etapta FAW-Volkswagen tarafından Çengdu’da üretilen bir sedan ve iki SUV modeli satacak.

Jetta, yeni satış stratejileriyle müşteriye ulaşacak 

Volkswagen Grubu’nun çatısı altındaki markalar arasına adını yazdıran Jetta, üst segment ile giriş seviyesi arasındaki boşluğu dolduracak. Alman üretici Jetta markasıyla birlikte yeni satış stratejilerine de başlangıç yapacak. Çin’de kendi bayi ağını oluşturacak yeni marka; dijital showroom, alışveriş merkezi ve mobil satış tırları gibi seçeneklerle de hizmet verecek. Jetta’nın yıl sonuna kadar 200 bayiye ulaşması hedefleniyor.

Jetta’nın ürün gamıyla ilgili şimdilik çok bir bilgi yok ama ilk etapta satışa sunulacak sedan ve SUV modellerin görselleri yayınlanmış durumda. Buna göre sedan modelin Çin’de satılan Volkswagen Jetta’nın logosu değiştirilmiş hali olduğunu söyleyebiliriz. Jetta SUV’nin de Seat Ateca’yı andırdığını söylemek mümkün. İkinci SUV’nin görselleri henüz yayınlanmadı. Fakat bu modelin de Seat Tarraco’ya benzeyeceği söyleniyor.



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Delikli Nane 2 ay en beğenilen
egeatta
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keremec 2 ay
Bir an Dacia Duster sandım.
1 Yanıt Yanıtla +24
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Nerd Miner 2 ay
Bu üsteki görsel bildiğin egea
Yanıtla +14
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scorpion20 2 ay
iyi mi kötü mü anlamadım
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DeadLifter 2 ay
Evlat olsa sevilmez ne olacak dışlamışlar en sonunda.
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ahmetcakar433 2 ay yeni yorumcu
Umarım kafalarındaki satış grafiğine ulaşırlar. Hayırlı olsun diyelim.
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Portraitclub 2 ay
Bir otomobil firması bunu 1 yıl gibi kısa bir sürede çıkarıyor, bir de bize bakın 4,5 şirket birleşmişti hani o çok milli yerli arabamız. Tam da seçim zamanı ne giderdi be
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ZeroDisquiet 2 ay
şahdı şahbaz olmuş.
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neceneco 2 ay
iş yapar
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DH Misafiri 2 ay
Artık seat ve skodanın iş yapmadığının ilanıdır.
2 Yanıt Yanıtla +2
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haberelectro 2 ay DH Misafiri
Ne alakası var sadece Çin de satacaklar bunu. Seat skoda çok iyi satıyor.
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Insigniaa 2 ay DH Misafiri
Vw kurulduğundan beri böyle söyleniyor senin gibiler.Bi bitmediniz
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MÜŞAVİR 2 ay
İkiz kardeşler;
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2 Yanıt Yanıtla +9
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muratkaya 2 ay MÜŞAVİR
MÜŞAVİR
İkiz kardeşler;
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın

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Üsttekini Egea sandım
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Elsa 2 ay MÜŞAVİR
İbretlik tespit
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ramis78 2 ay
tasarım olarak hiç hoşuma gitmedi
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nebulabado 2 ay
FIAT'ı tebrik ediyorum EGEA ile oluşturduğu tasarım anlayışı tüm otomotiv sektörüne ilham kaynağı oldu.
:)
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-10uR- 2 ay
Egea almayı düşünüyordum demekki doğru ☺ bir fikirmiş
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