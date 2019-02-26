2019 Skoda Kamiq crossover Cenevre öncesi tanıtıldı

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Geçtiğimiz haftalarda Cenevre için sürpriz bir crossover hazırlığı içerisinde olduğunu duyuran Skoda bu açıklamasını çizim ve ipucu görselleriyle desteklemişti. Skoda Kamiq olarak adlandırılacak araç bugün resmi olarak tanıtıldı. İsmini inuit (eskimo) dilinden alan Skoda Kamiq; Nissan Juke, Renault Captur ve Hyundai Kona gibi rakiplerle mücadele edecek. İşte Skoda Kamiq tasarımı ve özellikleri:

Avrupa’da Karoq modelinin altında komunlandırılacak Skoda Kamiq, Volkswagen Grubu’nun MQB platformu üzerine geliştirildi. 4,241 mm uzunluğa, 1,793 mm genişliğe ve 1,531 mm yüksekliğe sahip aracın aks mesafesi 2,651 mm olarak ölçülüyor. Bagaj hacmi 400 litre olan Skoda Kamiq’in arka koltuklarının katlanmasıyla birlikte bu değer 1,395 litreye kadar yükseltilebiliyor. Opsiyonel olarak ön yolcu koltuğu da katlanan araçta 2,447 mm uzunluğa sahip nesneler taşınabiliyor.

Bu sınıftaki en büyük bilgi-eğlence ekranı

Ön yüzü geniş bir ızgarayla domine edilen Skoda Kamiq’in LED gündüz farlarına sahip ön aydınlatma grubu, bumerang şeklindeki stop lambaları ve ön/arka dinamik sinyal ışıkları dikkat çeken tasarım unsurları arasında. Oldukça sade bir tasarıma sahip olan araçta 16, 17 ve 18 inç alaşım jant seçenekleri sunuluyor. Ayrıca araçta cam tavan seçeneğinin sunulacağı da paylaşılan fotoğraflardan anlaşılabiliyor.

Skoda Kamiq’in kabin kısmına geldiğimizde 6.5, 8 veya 9.2 inç büyüklüğünde tercih edilebilen bilgi-eğlence sistemi karşımıza çıkıyor. Çekyalı üretici, sürücünün göz hizasına göre konumlandırılan 9.2 inç ekranın bu sınıftaki en büyük ekran olduğunu iddia ediyor. Ayrıca 10.25 inç büyüklüğünde Virtual Cockpit dijital gösterge paneli de opsiyon listesinde yer alıyor. Konsol ve kapı trimlerinde yumuşak dokulu malzemelere yer verilen araçta beyaz, kırmızı ve bakır renk seçeneğine sahip ambiyans aydınlatması sunuluyor. Isıtmalı direksiyon, ısıtmalı koltuklar ve ısıtmalı ön cam da Skoda Kamiq modelinde sunulan özellikler arasında.

Kaputun altında benzinli ve dizel üniteler

Yalnızca önden çekişli olarak satışa sunulacak Skoda Kamiq’in kaputunun altındaki 1.0 litre benzinli ünite 115 beygir güç ve 200 Nm tork üretiyor. 6 ileri manuel şanzımanla eşlenen bu motor opsiyonel olarak 7 ileri DSG ile tercih edilebiliyor. Bir diğer benzinli ünite de 1.5 TSI formunda karşımıza çıkıyor. 150 beygir güç ve 250 Nm tork üreten bu motorda aktif silindir yönetimi (ACT) teknolojisi bulunuyor. Dizel tercih eden müşteriler için de 115 beygir güç ve 250 Nm tork üreten 1.6 litre TDI ünite görev yapıyor. Hibrit veya tam elektrik seçeneğinin gelip gelmeyeceği ise henüz bilinmiyor.

Skoda Kamiq crossover’da ön çarpışma asistanı ve şerit takip asistanı standart olarak sunuluyor. Adaptif hız kontrolü, sürücü dikkat alarmı, yolcu koruma asistanı, şerit değiştirme asistanı, park asistanı ve otomatik far asistanı da opsiyon listesinde yer alan özellikler. Skoda Kamiq’in dünya prömiyeri 2019 Cenevre Otomobil Fuarı’nda gerçekleştirilecek.

https://www.skoda-storyboard.com/en/press-releases/skoda-kamiq-the-new-city-suv/