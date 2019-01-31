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Volkswagen, dizel skandalına rağmen Almanya'daki dizel satışlarını arttırdı

Dieselgate skandalı nedeniyle sıkıntılı zamanlar geçiren Volkswagen, 2018'de Almanya'daki toplam binek araç satışlarında dizelin payının arttığını açıkladı. Bireyselde dizelin payı ikiye katlandı.
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Otomobil Teknolojileri
Barış Cankı
Otomobil Editörü
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Volkswagen, dizel skandalına rağmen Almanya'daki dizel satışlarını arttırdı
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Geçtiğimiz yıllarda Dieselgate skandalının patlak vermesiyle birlikte Volkswagen üzerinde inanılmaz bir baskı oluştu. Marka imajı ciddi oranda zarar gören şirket, yüz binlerce aracını geri çağırmanın yanı sıra marka tarihinin en büyük cezasını ödemek zorunda kaldı. Yaşanan skandal sonrası şirketin anavatanı Almanya’da bile dizel satışlarının ciddi oranda düştüğü belirtiliyordu. Ancak Volkswagen’e göre durum hiç de öyle değil.

Volkswagen, 2018 yılı toplam binek araç satışları içerisindeki dizel payının bir önceki yıla artış gösterdiğini açıkladı. Verilen bilgiye göre dizelin toplam satışlardaki payı 2017 yılında %39’ken bu oran 2018’de %43’e yükseldi. Yani skandala rağmen dizel motorlu binek araç satışları geçtiğimiz yıl %4 artış gösterdi.

Bireyselde dizelin payı ikiye katlandı

Söz konusu bireysel müşteriler olduğunda dizeldeki artış daha da büyük. Alman üretici tarafından paylaşılan bilgiye göre bireysel müşteriler arasında dizel motorlu araç satın alanların payı 2017’de %15’ken 2018 yılında %27’ye yükselerek neredeyse ikiye katlandı.

Volkswagen Binek Araç Satış, Pazarlama ve Satış Sonrası'ndan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Jürgen Stackmann, toplam satışlardaki dizel payının artmasına dikkat çekerek “Dizel motorlar, verimliliği ve performansı sayesinde uzun yıllar önemli bir teknoloji olmaya devam edecek, özellikle uzun yol yapan sürücüler için” açıklamasında bulundu.


https://www.volkswagen-newsroom.com/en/press-releases/volkswagen-customers-order-more-diesel-vehicles-4615 Yorum Yaz
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DH Misafiri 3 ay en beğenilen
Yüksek tork düşük yakıt avantajı olmasa kimse binmez de ama önemli şeyler bunlar, tabi kimse hava kirletme kısmına takmamış cebini düşünmüş
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mekatronikçi 3 ay
dizel her zaman tercih edilen motor türü olmuştur. bütçesi yetmeyenler benzine yöneliyor.
bir de şu dünya düzeni değişiyor vs saçmalıkları çıktı. 2 tane elektrikli araç gördüler 2 uzman lafı ezberlediler hemen aristokrat havaları...
daha elektrikli araç teknolojisinin başındayız kısa zamanda yaygınlaşması imkansız. hem elektrik üretimi çok mu çevreci yollarla yapılıyor?
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mladenbmv 3 ay
avrupada çoğu araç dizel ve dizel benzinden biraz daha yüksek fiyat olarak.dizel daha az yakıyor ve ab ülkelerinde talep bu yüzden yüksek.eskiden dizel daha çevreciydi ne olduda şimdi benzin daha çevreci oldu onu anlamadık.araba dergilerinde övüyorlardı dizeli ekonomik çevreci diye.
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rallier_61 3 ay
Bizdeki gibi,mecburi 250nm ye limitlenmis tdi ve kurubomba dsg leri yok tabi; alırlar
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haberelectro 3 ay
Avrupada satilan golflerin dizel payi %30 azaldi. VW nin dizel satislari tum firmalar gibi azaldi.
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DH Misafiri 3 ay
Dünya düzeni değişiyor vw hiç değişmiyor. Gelecekte dizel motorlu araçlar yok olacak ama vw dizel araçları bu gidişle sonuna kadar sürdürecek anlaşılan bmw-mercedes-audi dizelden ne zaman vazgeçerse diğer markalarda ancak o zaman dizelden vazgeçer. bmw-mercedes-audi 2-3 tane hibrit plug-in hibrit yapsında diğer markalarıda dizelden vazgeçirirler yoksa dizel motor üretimi premium markalar dahil toyota hariç tüm markalarda devam eder
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haberelectro 3 ay DH Misafiri
BMW ve Mercedes cok sayida hibrid uretti, uretiyor. 200 binden fazla hibrid satti iki firmada.
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zotacing 3 ay
Dizel bitiyor, dizel yasaklanıyor. Mercedes-BMW sırf modaya ayak uydurmak için 3-5 tane iyi elektrikli ve hibrit araç üretse de, iki firmanın da yoğunluğu hala dizel motor. Avrupa'da bile ben hiç benzinli CLS-S-GLE-GLS-5 serisi-6 serisi-7 serisi-X5-X6 görmedim herkes cayır cayır dizel alıyor. Maserati bile cayır cayır dizel motorun ekmeğini yiyor. Porsche yıllarca dizel motorun ekmeğini yedi.

ABD hariç nüfusu Türkiye gibi olan ve gelişmiş olan ülkelerde, benzinin çok ucuz olduğu ülkelerde bile hala deli gibi dizel satılıyor.
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MaSSive 3 ay
Geçen gün konusu açılmıştı,eski diesel otomobilini getirene,benzinli otomobil alımında 10 bin euro indirimle teşvik eden de WV değilmiydi.
Buna rağmen diesel otomobil satışları arttıyorsa ,10bin euro indirim ,çevre kirliliği Almanya da çoğunluğun umrunda değil demek ki.
Türkiye de olsa çevre kirliliği kimin umrunda,benzinli ye teşvik için indirim yapacağına ,Diesel e bindirim yaparlar.
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al-ozaria 3 ay
Almanya bir yana Türkiye'de ki dizel satışları düşecektir. Geçen nerde gördüm haber vardı. Benzinli araba seçenekleri daha ucuz malum. Ama Türkiye'de motorine gelen son zamlarla amorti süresini hesapladılar ortalama 11 yıla çıkmış.
Bu noktada kimse 11 yılın hesabını yapmaz fiyatlar bu seyirde giderse dizel almış olanda pişman olur, alacak olanda benzinliye yönelir.
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khytr89 3 ay
Ya abi dizel hybrid yapın, geleceğin teknolojisi budur, benzinli hybrid değil. Zaten volswagen'in dizel-hybrid aracı da var yani, geliştirin şunu adam akıllı
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haberelectro 3 ay khytr89
VW nin dizel hibrid araci olmadi. Mercedes suana kadar 5 adet dizel hibrid yapti. C300h, E300, S300h, C300de, E300de.
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dr20mouse 3 ay
Gift-Wagen das töten
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volkswagen dizel, volkswagen tdi ve
6 etiket daha dizel satışları dizel skandalı Otomobil Teknolojileri Bilim ve Teknoloji Barış Cankı MPopüler
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