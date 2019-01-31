Volkswagen, dizel skandalına rağmen Almanya'daki dizel satışlarını arttırdı

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Geçtiğimiz yıllarda Dieselgate skandalının patlak vermesiyle birlikte Volkswagen üzerinde inanılmaz bir baskı oluştu. Marka imajı ciddi oranda zarar gören şirket, yüz binlerce aracını geri çağırmanın yanı sıra marka tarihinin en büyük cezasını ödemek zorunda kaldı. Yaşanan skandal sonrası şirketin anavatanı Almanya’da bile dizel satışlarının ciddi oranda düştüğü belirtiliyordu. Ancak Volkswagen’e göre durum hiç de öyle değil.

Volkswagen, 2018 yılı toplam binek araç satışları içerisindeki dizel payının bir önceki yıla artış gösterdiğini açıkladı. Verilen bilgiye göre dizelin toplam satışlardaki payı 2017 yılında %39’ken bu oran 2018’de %43’e yükseldi. Yani skandala rağmen dizel motorlu binek araç satışları geçtiğimiz yıl %4 artış gösterdi.

Bireyselde dizelin payı ikiye katlandı

Söz konusu bireysel müşteriler olduğunda dizeldeki artış daha da büyük. Alman üretici tarafından paylaşılan bilgiye göre bireysel müşteriler arasında dizel motorlu araç satın alanların payı 2017’de %15’ken 2018 yılında %27’ye yükselerek neredeyse ikiye katlandı.

Volkswagen Binek Araç Satış, Pazarlama ve Satış Sonrası'ndan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Jürgen Stackmann, toplam satışlardaki dizel payının artmasına dikkat çekerek “Dizel motorlar, verimliliği ve performansı sayesinde uzun yıllar önemli bir teknoloji olmaya devam edecek, özellikle uzun yol yapan sürücüler için” açıklamasında bulundu.

https://www.volkswagen-newsroom.com/en/press-releases/volkswagen-customers-order-more-diesel-vehicles-4615