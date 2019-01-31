Volkswagen, dizel skandalına rağmen Almanya'daki dizel satışlarını arttırdı

Volkswagen, 2018 yılı toplam binek araç satışları içerisindeki dizel payının bir önceki yıla artış gösterdiğini açıkladı. Verilen bilgiye göre dizelin toplam satışlardaki payı 2017 yılında %39’ken bu oran 2018’de %43’e yükseldi. Yani skandala rağmen dizel motorlu binek araç satışları geçtiğimiz yıl %4 artış gösterdi.
Bireyselde dizelin payı ikiye katlandı
Söz konusu bireysel müşteriler olduğunda dizeldeki artış daha da büyük. Alman üretici tarafından paylaşılan bilgiye göre bireysel müşteriler arasında dizel motorlu araç satın alanların payı 2017’de %15’ken 2018 yılında %27’ye yükselerek neredeyse ikiye katlandı.
Volkswagen Binek Araç Satış, Pazarlama ve Satış Sonrası'ndan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Jürgen Stackmann, toplam satışlardaki dizel payının artmasına dikkat çekerek “Dizel motorlar, verimliliği ve performansı sayesinde uzun yıllar önemli bir teknoloji olmaya devam edecek, özellikle uzun yol yapan sürücüler için” açıklamasında bulundu.
https://www.volkswagen-newsroom.com/en/press-releases/volkswagen-customers-order-more-diesel-vehicles-4615 Yorum Yaz Paylaş Tweetle
bir de şu dünya düzeni değişiyor vs saçmalıkları çıktı. 2 tane elektrikli araç gördüler 2 uzman lafı ezberlediler hemen aristokrat havaları...
daha elektrikli araç teknolojisinin başındayız kısa zamanda yaygınlaşması imkansız. hem elektrik üretimi çok mu çevreci yollarla yapılıyor?
ABD hariç nüfusu Türkiye gibi olan ve gelişmiş olan ülkelerde, benzinin çok ucuz olduğu ülkelerde bile hala deli gibi dizel satılıyor.
Buna rağmen diesel otomobil satışları arttıyorsa ,10bin euro indirim ,çevre kirliliği Almanya da çoğunluğun umrunda değil demek ki.
Türkiye de olsa çevre kirliliği kimin umrunda,benzinli ye teşvik için indirim yapacağına ,Diesel e bindirim yaparlar.
Bu noktada kimse 11 yılın hesabını yapmaz fiyatlar bu seyirde giderse dizel almış olanda pişman olur, alacak olanda benzinliye yönelir.
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