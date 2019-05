Akaryakıtta self servis dönemi: Deposunu kendi dolduran yakıtı indirimli alacak

Tam Boyutta Gör

ABD’de aracınıza yakıt almak istediğinizde Türkiye’den farklı olarak yakıtı pompacılar değil kendiniz dolduruyorsunuz. Ülke genelinde yıllardır uygulanan bu sistem şimdi Türkiye’ye geliyor. Aytemiz, tüketicilerin kendi araçlarına yakıt doldurup bedelini ödeyebileceği “Aytemiz self servis” adalarını 30 istasyonda hizmete sundu. Aytemiz self servis hizmetini kullanan tüketicilere indirim fırsatı da var.

Aytemiz self servisi kullananlar yakıtı ucuza alacak

Self servis hizmetine özel fiyat uygulaması yapılacağını belirten Aytemiz Genel Müdürü Ahmet Eke, benzin ve dizel alımlarında kullanılacak self servis yakıt fiyatlarının standart fiyatlardan daha düşük olacağını söyledi. Aytemiz self servis hizmetini kullanarak yakıtını kendisi dolduran müşteriler motorinin litresini 20 kuruş, benzinin litresini ise 15 kuruş indirimli satın alabilecek. Bu da 50 litrelik bir deponun yaklaşık 10 lira daha ucuza dolması anlamına geliyor.

Otogazda self servis uygulaması olmayacak

Aytemiz self servis uygulaması ilk etapta kredi kartıyla kullanılabilecek. Daha sonra nakit ile de hizmet vermeye başlayacak Aytemiz self servis uygulamasında bir yıl içerisinde bitcoin veya kripto paraları bile kabul edebilecek bir noktaya gelinmesi planlanıyor. Aytemiz self servis uygulamasında yakıt ikmal işlemi yaklaşık 2-2.5 dakika içinde tamamlanabilecek. Otogaz dolumu eğitim gerektirdiği için otogazlı araçlarda self servis hizmeti kullanılamayacak.

İlk etapta 30 istasyonda bulunacak Aytemiz self servis uygulamasının bir ay sonra 100 istasyonu geçmesi hedefleniyor. Bu projenin Aytemiz’e maliyetinin 10 milyon lirayı bulduğu açıklandı.