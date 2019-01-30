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Akaryakıtta self servis dönemi: Deposunu kendi dolduran yakıtı indirimli alacak

Aytemiz self servis uygulamasıyla yakıtını kendisi dolduran tüketiciler benzin ve motorini indirimli satın alabilecek. 30 istasyonda uygulanmaya başlanan self servis hizmeti otogazda geçerli olmayacak
3 ay
9,3b
1
157
Otomobil Teknolojileri
Barış Cankı
Otomobil Editörü
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Akaryakıtta self servis dönemi: Deposunu kendi dolduran yakıtı indirimli alacak
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ABD’de aracınıza yakıt almak istediğinizde Türkiye’den farklı olarak yakıtı pompacılar değil kendiniz dolduruyorsunuz. Ülke genelinde yıllardır uygulanan bu sistem şimdi Türkiye’ye geliyor. Aytemiz, tüketicilerin kendi araçlarına yakıt doldurup bedelini ödeyebileceği “Aytemiz self servis” adalarını 30 istasyonda hizmete sundu. Aytemiz self servis hizmetini kullanan tüketicilere indirim fırsatı da var.

Aytemiz self servisi kullananlar yakıtı ucuza alacak 

Self servis hizmetine özel fiyat uygulaması yapılacağını belirten Aytemiz Genel Müdürü Ahmet Eke, benzin ve dizel alımlarında kullanılacak self servis yakıt fiyatlarının standart fiyatlardan daha düşük olacağını söyledi. Aytemiz self servis hizmetini kullanarak yakıtını kendisi dolduran müşteriler motorinin litresini 20 kuruş, benzinin litresini ise 15 kuruş indirimli satın alabilecek. Bu da 50 litrelik bir deponun yaklaşık 10 lira daha ucuza dolması anlamına geliyor.

Otogazda self servis uygulaması olmayacak 

Aytemiz self servis uygulaması ilk etapta kredi kartıyla kullanılabilecek. Daha sonra nakit ile de hizmet vermeye başlayacak Aytemiz self servis uygulamasında bir yıl içerisinde bitcoin veya kripto paraları bile kabul edebilecek bir noktaya gelinmesi planlanıyor. Aytemiz self servis uygulamasında yakıt ikmal işlemi yaklaşık 2-2.5 dakika içinde tamamlanabilecek. Otogaz dolumu eğitim gerektirdiği için otogazlı araçlarda self servis hizmeti kullanılamayacak.

İlk etapta 30 istasyonda bulunacak Aytemiz self servis uygulamasının bir ay sonra 100 istasyonu geçmesi hedefleniyor. Bu projenin Aytemiz’e maliyetinin 10 milyon lirayı bulduğu açıklandı.


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nightbringer 3 ay en beğenilen
Agzinda sigara ile doldurur bizim millet :D
4 Yanıt Yanıtla +245
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deoks 3 ay
Bizim millet beceremeyecek yine oradaki pompacıdan yardım isteyecek. Bunu gören şirket de uygulamayı sonlandıracak. Daha atm kullanmasını beceremeyen insanlardan bahsediyoruz.
Bizim millet beceremeyecek yine oradaki pompacıdan yardım isteyecek. Bunu gören şirket de uygulamayı sonlandıracak. Daha atm kullanmasını beceremeyen insanlarda...
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1 Yanıt Yanıtla +145
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Musty3535123 3 ay
sonunda olması gerekeni aytemiz yaptı. yurtdışında böyle zaten. projeye talep arttıkça diğer firmalarda görmezden gelemeyecek. diğer firmalarında bu uygulamaya başlamasıylada rekabet başlıyacak, indirim oranı artacak.
sonunda olması gerekeni aytemiz yaptı. yurtdışında böyle zaten. projeye talep arttıkça diğer firmalarda görmezden gelemeyecek. diğer firmalarında bu uygulamaya ...
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nightbreaker 3 ay
Ayrıca pompacıların olduğu sistemde bazen pompa tabancası araçta kalarak hareket edip pompayı koparanlar oluyor. Self servis pompada bu da olmaz çünkü tabancayı siz yerine takmadığınız sürece sistem kartınızı iade etmeyecektir.
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dark_prince60 3 ay
kendini yakan bayan şöforleri görürüz artık.
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nightbreaker 3 ay dark_prince60
Göremessin kardeşim tabancalar sensörlü. Araç deposundan çıkarınca dolum kesiliyor. Depoya takmadan dışarda dolum da yapamıyorsun. Bu dediğim sistem son derece karadüzen çalışan 10 yıl öncesinin kredi kartı ile çalışmayan self servis pompalarında bile vardı. Senelerce yurtdışında yaşadığım için biliyorum kardeşim.
Kim ne derse desin self servis pompayı sonuna kadar savunurum çünkü maliyeti dışında manevi olarak acizlik duygusu çok sinir bozucu insan kendi işini kendi görmekten utanmak yerine gurur duyması gerekir.
Ayrıca pompacılardan aldığımız faciya ötesi kötü hizmetlerden kimse neden bahsetmiyor anlamıyorum. Herkes başka bir dünyada mı yaşıyor yoksa hem ben mi bilinçsiz cahil ve suratsız pompacılara denk geliyorum onu da çözemedim.
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nightbreaker 3 ay
Ben bu uygulamaya hepinizin sevinmesini beklerdim. Ülkemizde işçilik eskisi kadar ucuz değil. Zaten vergi yükü olan akaryakıttaki işveren maliyetlerini kimse yazmamış.
Size 20 kuruş indirimi akaryakıt istasyonu cebinden veriyorsa 6 liralık benzinin 1 lirası zaten pompacı maliyetidir uyanın biraz.
O maliyet ile aldığınız pompacılık hizmetinde aşağıdakilerden kaçınız memnun lütfen paylaşın:
Diyelim 60 lt deposu olan aracınızı 300 kusur lira verip dolduracaksınız:
* Aracı geri geri pompa adasına park ederken pompacının arabanın kıçının dibine girmesinden size strese sokmasından
* siz aracı stop etmeden içi basınç dolu depo kapağını açmasından
* Depo kapağı öbür tarafta ise kibarca aracı düzeltmenizi isteyeceğine kaporta üstünden çizerek zorlayarak hortum çekmesinden
* Araç çalışırken sürtünme ve basınçtan ötürü patlamaya sebep olabilecek şekilde benzin dolum yapmasından
* size sormadan 95 yerine 97 oktan koymasından
* çamurlu fırçayla siz talep etmediğiniz halde belki 500 bin liralık aracınızın camlarınızı çize çize temizlemesinden
* full dolduktan sonra otomatik atan tabancayı almayıp daha da ağzına kadar doldurmaya çalışmasından
* tabancayı aceleyle depodan ayırırken kaportaya benzin dökmesinden
* suratsızlığından
Memnunmusunuz bunlardan Bu saydıklarım paranızla rezil olmak değil de nedir?
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Skayn 3 ay
10 lira fazla verelim 50.000 pompacı işsiz kalmasın.
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nightbreaker 3 ay Skayn
Kusura bakma ama vatandaş kızılay da değil işçi bulma kurumu da değil hayır kurumu da değil.
İnsanların dolum kadar basit bir işi bile görmekten aciz olmaması, bu hizmet için zorla ücret ödemek zorunda bırakılmaması gerekir. Aldığınız hizmet te hizmet olsa.
İstisnai olarak işini mükemmel yapan pompacılar işsiz kalmayacak çünkü pompacılı sistem uzun süre devam edecek yine ona emin olabilirsiniz ama yukarıda ki saydığım olumsuz noktalara sebep olan ve işini düzgün yapmayanlar işsiz kalacaklar.
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kara_şahin 3 ay
baktılarki millet kendi dolduruyor indirimi kaldırıp
standart oluverir pompacılara verdiğide yanına kalır.
amaç ucuza satmak değil daha fazla nasıl kar etmek
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nightbreaker 3 ay kara_şahin
Size de hiç katılmıyorum. Self servis pompası olan markalar olmayanlara göre daha avantajlı olacağından diğer markalar müşteri kaybedecekler kaybetmemek için onlarda self servis pompa getirip onlarda indirim verecekler.
Biraz düşünsenize neden indirim veremesinler maliyetlerden kurtulduktan sonra.
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Sheriff_34 3 ay
Dünya'nın en pahalı akaryakıtının satıldığı memlekette bu uygulama çok tutar

Üstüne de "yan arabanın benzinini de doldurursam bi indirim daha alır mıyım" diye soran da çok çıkar

Ha kaç pompacı işsiz kalır kim bilir bu uygulamadan sonra, o da ayrı...
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nightbreaker 3 ay Sheriff_34
Ahaha çok güzelmiş o dediklerin kesin olur ülkemizde=) Self servisi korsan pompacı olayına döndürmeye çalışanlar güzel gerçekten =)))
Yalnız çok açık söylüyorum diğer firmalar bu sisteme geçmesse Shell BP OPet gibi markalardan tamamen vazgeçip Aytemiz'den alacağım sadece.
Pompacıların işsiz kalması konusunda dediğim gibi işini düzgün yapanlar baş tacı edilecek. İşini düzgün yapmayanlar işsiz kalacak çok ta doğru bir karar yapılan teşvik 20 kuruş ise pompacılardan edilen tasarruf lt başına en az 1 tl dir bunu unutmayın.
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boraycan 3 ay
İlk çıktığında internet üzerinden yapılan fatura ödemelerinde indirim vardı. Daha sonra komisyon alınmadı. Şuan komisyon alma dönemi başladı. Kısaca indirimli yakıt olayı zamanla ortadan kalkar fiyatlar pompacı varmış gibi olur. İstasyonu havaya uçurma olayını hiç hesaba katmadım bile:)
Bunun yanında bankaya veya pttye gidince iki saat sıra bekliyorum fatura yatıranlar yüzünden :) herkesin elinde cep telefonu var ama sadece Facebook bakılıyor. İnternet bankacılığı kullanımı çok düşük. Kısaca o iş zor.
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Dark Territory 3 ay boraycan
Halkın çoğu cahil. İnternetten fatura ödeyince sanki ödenmiyomuş gibi düşünüyolar. Canlı canlı ödeyecek makbuzunu alacak öyle emin olacak ödendiğinden
. Daha internetten alışverişi bile bilmeyen yapamayan insanlar var on binlerce. Millet bayilere tl yüklemeye gidiyo mobil şube diye bişey var gir ordan kartınla yükle vs vs.
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vollkan59 3 ay
Desteklemiyorum!
Bu uygulama yayılır ise , olan orada ekmeğine çalışan arkadaşlara olur.
Bir arkadasta sigara demiş, haklı olabilir, bu tür tehlikelerde cabasi.
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nightbreaker 3 ay vollkan59
Desteklemeniz gerekir!
Pompacılık zaten 60lardan itibaren kaldırılmış çağ dışı bir meslek hangi gelişmiş ülkede pompacı var allah aşkına.
Hiç bir işe yaramayan çoğu da kaba saba cahil pompacıların işsiz kalacağına üzüleceğinize, bu insanların maaş+kıdem tazminatı+denetim gibi maliyetlerini akaryakıt fiyatlarıyla sırtımızda taşıdığımıza üzülün bence. Yüksek vergiler akaryakıt fiyatlarının yüksekliğinin asıl sebebi de olsa diğer maliyetler de devreye giriyor.
Allah aşkına altı sıra pompa tabancası ile aracınıza benzin dolduracaksınız bukadar basit bir işi bile yapmaktan acizmiyiz ki pompacılara muhtaç kalalım. İnsanın kendi işini görmesinden daha büyük nasıl bir mutluluk olabilir üstelik zamandan da tasarruf edeceksiniz. Uzun vadede indirimi geri alabilirler ama akaryakıt fiyatların kuruşlar bazında da olsa bir avantaj elde edilecektir çünkü hiç bir işlevi olmayan pompacı dediğimiz insanların maddi yükü çok büyük. Heralde istasyonlar ceplerinden ödemiyorlar pompacı maliyetlerini biraz mantıklı düşünün kimin ödediğini...
Uygulama süper hatta geç bile kalınmış sonuna kadar da desteklerim. Kaba saba pompacı tavırları çekip paramla rezil olacağıma kendi yakıtımı kendim doldururum hem de kaportaya damlatmadan 95 yerine 98 almadan. Bu insanlar işsiz de kalmaz oto servis, market, teknik servis gibi alanlarda çalıştırılırlar memnun kalınanlardan. Memnun kalınmayanların zaten idare edilmemesi gerekir.
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manisa_tr 3 ay
aslında insan ve çalışan sağlığı açısından önemli bir gelişme. pompacılar orada asgari ücretle çalışıyor ve bir sürü zararlı gazlara işi gereği uzun saatler maruz kalıyorlar. işin bu yönünü de düşünün. her kes kendi alsın, insanlar zehirlenmesin.
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ezicioyuncu 3 ay
Güzel düşünce ama bizim ülke de tam bir rezillik olacak. Arkadaşın da dediği gibi atm kullanmasını bilmeyen insanlar pompa başında yarım saat beklerler, hortumun içinde gram mazot kalmasın diye hortumu 5 dk sallar, oynar yani biz de tutacağını pek düşünmüyorum.
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