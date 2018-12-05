Volkswagen, dizel ve benzinli modellerin fişini çekmeye hazırlanıyor

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Dieselgate skandalının izlerini yok etmek isteyen Volkswagen, bunun için tüm ağırlığını elektrikli araçlara vermiş durumda. Pek çok fabrikasını elektrikli araç üretimine ayıran Alman üretici, bu konuda büyük bir adım daha atmaya hazırlanıyor. Volkswagen, bir sonraki jenerasyondan sonra içten yanmalı motor geliştirmeyeceğini açıkladı.

Söz konusu açıklama, Volkswagen’in Strateji Şefi Michael Jost tarafından yapıldı. Almanya’daki endüstri konferansında konuşan Jost, “İçten yanmalı motorları ürün gamımızdan kademeli olarak çıkaracağız. Mühendislerimiz dizel ve benzinli araçlar için üretilecek son platform üzerinde çalışıyor. Yani bir sonraki jenerasyon, aynı zamanda son jenerasyon olacak” açıklamasında bulundu.

Toplamda 50 milyar dolar yatırım

Volkswagen Grubu’nun elektrikli ve otonom araçlar için yaptığı yatırım toplamda 50 milyar doları buluyor. Önümüzdeki yıl Porsche Taycan ile başlayacak elektrik serüveni Volkswagen’in I.D. Neo adını verdiği hatchback ile devam edecek. 2030 yılı itibariyle Volkswagen’in tüm modellerini elektriklendirmesi bekleniyor.

https://www.bloomberg.com/news/articles/2018-12-04/vw-says-the-next-generation-of-combustion-cars-will-be-its-last