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Volkswagen, dizel ve benzinli modellerin fişini çekmeye hazırlanıyor

Volkswagen Strateji Şefi Michael Jost, yeni jenerasyonun dizel ve benzinli araçlar için geliştirilen son platform olduğunu açıkladı. İçten yanmalı motorlar ürün gamından çıkarılacak.
5 ay
30,2b
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48
Otomobil Teknolojileri
Barış Cankı
Otomobil Editörü
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Volkswagen, dizel ve benzinli modellerin fişini çekmeye hazırlanıyor
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Dieselgate skandalının izlerini yok etmek isteyen Volkswagen, bunun için tüm ağırlığını elektrikli araçlara vermiş durumda. Pek çok fabrikasını elektrikli araç üretimine ayıran Alman üretici, bu konuda büyük bir adım daha atmaya hazırlanıyor. Volkswagen, bir sonraki jenerasyondan sonra içten yanmalı motor geliştirmeyeceğini açıkladı.

Söz konusu açıklama, Volkswagen’in Strateji Şefi Michael Jost tarafından yapıldı. Almanya’daki endüstri konferansında konuşan Jost, “İçten yanmalı motorları ürün gamımızdan kademeli olarak çıkaracağız. Mühendislerimiz dizel ve benzinli araçlar için üretilecek son platform üzerinde çalışıyor. Yani bir sonraki jenerasyon, aynı zamanda son jenerasyon olacak” açıklamasında bulundu.

Toplamda 50 milyar dolar yatırım

Volkswagen Grubu’nun elektrikli ve otonom araçlar için yaptığı yatırım toplamda 50 milyar doları buluyor. Önümüzdeki yıl Porsche Taycan ile başlayacak elektrik serüveni Volkswagen’in I.D. Neo adını verdiği hatchback ile devam edecek. 2030 yılı itibariyle Volkswagen’in tüm modellerini elektriklendirmesi bekleniyor.


https://www.bloomberg.com/news/articles/2018-12-04/vw-says-the-next-generation-of-combustion-cars-will-be-its-last Yorum Yaz
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Guest-F5DFA3868 5 ay en beğenilen
Petrol zengini arap ülkelerinin lüks hayatları sona erecek.
5 Yanıt Yanıtla +49
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multiTYRT 5 ay
Helal olsun bunu yazmaya gelmistim
40-50 yil sonra araplarin butun olayi bitecek. Parayi altindan tuvalet gibi sacma sapan luks seylere harcayip yiyecekler. Bunun yaninda bir de Norvec gibi ulkeler var, adam petrolunu cikariyor ama elde edilen parayi balikcilik, yenilenebilir enerji vs. endustrilerin gelistirilmesi icin kullaniyorlar. Araplar kendi bokunda bogulacak
Bizimkiler de bunlara ozenmeye devam etsin
Helal olsun bunu yazmaya gelmistim40-50 yil sonra araplarin butun olayi bitecek. Parayi altindan tuvalet gibi sacma sapan luks seylere harcayip yiye...
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2 Yanıt Yanıtla +20
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onkuba 5 ay Guest-F5DFA3868
Pek doğru bir yorum değil. Zamanında petrol ile zenginleştiği doğrudur ancak şuan birleşik arap emirliklerinde gayrisafi yurtiçi hasılanın %25 ini petrol oluşturmakta. Bu oran da giderek düşmekte. Yani adamlar aptal değil anlayacağın :) Kendilerini petrole bağımlı olmaktan kurtardılar.
Pek doğru bir yorum değil. Zamanında petrol ile zenginleştiği doğrudur ancak şuan birleşik arap emirliklerinde gayrisafi yurtiçi hasılanın %25 ini petrol oluşt...
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3 Yanıt Yanıtla +15
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serseri006 5 ay
biraz akılları var ise hidrojene yatırım yaparlar.
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telikopukGitar 5 ay
Araplara birşey olmaz. Neticede çokça miktarda güneş ışığına sahipler.
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WB 5 ay
Petrolun sadece arabalarinda yakit olarak kullanildigini sananlarin yorumlari en cok begeniyi almis, sonra da ulke neden geri kaliyor..
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wustti 5 ay
elektrikli araçların yaygınlaşmasıyla birlikte dünyada elektrik ihtiyacı artacak. petrolden ve gazdan elektrik üretecekker. yani o petrol yine satılacak. ayrıca petrol sadece yakıt olarak kullanılmıyor. petrol zengini ülkelerin kendiliğinden batması imkansız gibi bi şey...
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anaconda41 5 ay
Eksozdan hüküm giydi bi kere, elektrikliyle anca aklanır.
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moordillo 5 ay
Komik arap dusmanlari adamlar senin elektrikli arabani ve bilmedigin bircok yatirimi finanse ediyor.
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Khoradasein 5 ay
Geleceğin savaşları muhtemelen su kaynakları için olacak. Deniz suyundan içme ve sulama suyu elde etmek mümkün fakat şimdilik masraflı...
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V2 5 ay
Umarım içten yanmalı arabalar tamamen biter. Tarihi eser olarak kalır. Türkiye için iyi bir şey bu. Petrolde dışa bağımlıyız. Ayrıca araç seslerinden ve yarattıkları hava kirliliğinden kurtulur dünya. Şu an bile bunun için yeterli teknoloji var sadece alt yapı ve enerji istasyonlarının yaygınlaştırılması lazım.
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grafman09 5 ay
10 yıl sonra bütün araçların elektrikli olduğunu varsayarsak.. Bu araçların elektrik ihtiyacını neyle karşılayacak bu ülkeler? Temiz enerji üretimi henüz bu araçların ihtiyacına yetmez.. Kullanılan pillerin geri dönüşümü daha az zararlı mı olacak..!!!
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vortex35 5 ay
Avrupa da şuanda bu konuda ciddi ar-ge yatırım var.
Benzin+Elektrik, Dizel+Elektrik, Hidrojen+Elektrik tiplerinde ki motorlara yoğunlaşılmış durumda.
Bir çok marka sıfırdan yeni bir motor tasarlamak için harcayacağı parayı üstte yazdığım teknolojinin argesine harcıyor.
İçten yanmalı motorlar içinse piyasada veya kendi bünyesinde ki motorları ısıtıp ısıtıp kullanıcıların önüne koyuyorlar.
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